Commemorare i cristiani perseguitati può diventare un problema di «neutralità ideologica» in Europa? A Salisburgo, sì. Il Comune austriaco ha deciso di non illuminare di rosso il castello di Mirabell, sede della municipalità, in occasione del Red wednesday, la giornata internazionale dedicata ai cristiani perseguitati. A spiegare la scelta è il vicesindaco Kay-Michael Dankl, del Partito comunista d’Austria: la città non vuole «favorire una sola religione».

Ma la neutralità, qui, ha un sapore strano. Per la Settimana dell’islam, promossa dallo stesso Comune, le porte si aprono. I musulmani sono il futuro, del resto. O, almeno, così immagina la traiettoria demografica disegnata dal Pew research center. Entro il 2070, secondo il centro di ricerca, in Europa i cristiani scenderanno da 505 a 324 milioni, mentre la quota di musulmani raddoppierà, dal 6% al 13%.

In Francia, secondo le proiezioni del centro, raggiungerà il 20% della popolazione. A livello globale, i musulmani supereranno i cristiani come gruppo religioso più numeroso entro il 2035. E la scusa della neutralità regge poco. Perché Mirabell non è un palazzo che resta sempre al buio. Il Comune di Salisburgo, nel marzo 2025, ha ospitato l’Iftar, la rottura del digiuno del Ramadan, nel salone del castello.

L’ipocrisia del sindaco di Salisburgo

Il sindaco, Bernhard Auinger, ha parlato di un simbolo del convivere pacifico. Nel febbraio 2026, la stessa sede ha accolto la Settimana dell’islam, con oltre 1.000 partecipanti. Quindi Mirabell può ospitare la Settimana dell’islam, ma non può illuminarsi di rosso per i cristiani perseguitati. Per il Ramadan, viene aperto. Per i cristiani perseguitati, resta al buio. L’anno scorso, invece, il monumento era stato illuminato di rosso per la ricorrenza. Il «Mercoledì rosso» è nato nel 2015 per ricordare i cristiani uccisi e perseguitati.

Oggi è diventata una settimana internazionale, promossa dall’organismo Aiuto alla Chiesa che soffre: nel mondo ci sono circa 220 milioni di cristiani esposti a persecuzioni religiose. Il Duomo di Salisburgo e altri 25 edifici dell’arcidiocesi partecipano all’iniziativa. Ma le istituzioni hanno scelto di restare furori e ora si cancella dalla scena pubblica la memoria.

In Europa aumentano i crimini d’odio contro i cristiani

In Europa il problema non è solo simbolico. Secondo l’Osservatorio europeo sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani (Oidac), nel 2025 sono stati registrati 2.465 crimini d’odio e incidenti anticristiani. La Francia è il Paese più colpito, con 843 episodi. Seguono Inghilterra e Galles, con 624, Germania con 337 e Austria con 134. Sempre secondo l’Oidac, nel 2025 almeno 395 persone sono state oggetto di aggressioni, minacce o molestie per motivi religiosi. Un aumento del 44% rispetto alle 274 registrate nel 2024. In Francia, sempre secondo l’Oidac, nel 2025 gli illeciti contro i cristiani sono saliti del 70% rispetto l’anno precedente.

La violenza contro i cristiani è raddoppiata e gli attacchi fisici contro il clero e i responsabili religiosi sono quadruplicati. In Inghilterra e Galles, l’Oidac fotografa un aumento del 24% per i reati d’odio anticristiani rispetto l’anno precedente. Non sono soltanto vetrate rotte, statue profanate o cimiteri vandalizzati. Ci sono fedeli minacciati, sacerdoti aggrediti, messe interrotte, croci e simboli religiosi presi di mira.

La scelta politica di non ricordare i cristiani perseguitati

Sono episodi che raccontano una pressione crescente su una parte della popolazione europea. E in questo contesto, il gesto di Salisburgo pesa. Perché una città può scegliere di non illuminare un palazzo, ma non può fingere che il silenzio sia neutralità. Quando si rinuncia a ricordare chi viene perseguitato per la propria fede, non si resta fuori dalla partita: si manda un messaggio. E il messaggio, in questo caso, è chiaro. Quando una città decide di non ricordare i cristiani perseguitati, non fa solo una scelta estetica. Fa una scelta politica.

Perché illuminare un palazzo non cambia il mondo, ma dice come una comunità guarda al dolore degli altri. Salisburgo ha scelto di guardare altrove. E in un’Europa dove la pressione sui cristiani cresce, quel silenzio non è neutrale. Sono segnali di un clima, non quello di cui parla a vanvera Greta Thunberg, che cambia.