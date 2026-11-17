In Svezia, basta fare un salto in moschea e la seconda moglie te la «benedicono» subito. Anche la terza, se è per questo. Peccato che la poligamia sia un reato. E qualcuno insegna pure la «tecnica» per isolare le molteplici spose: «Fatele fare figli uno dietro l’altro». È il quadro choc fotografato da Uppdrag granskning, la storica redazione investigativa della televisione pubblica svedese Svt, che con telecamere nascoste ha smascherato imam, sceicchi e consiglieri religiosi pronti a celebrare nozze fuori dal sistema civile. I giornalisti hanno contattato quindici moschee svedesi fingendosi uomini sposati in cerca di una seconda sposa: in nove casi è arrivato il via libera o l’indirizzo verso un altro centro compiacente.

Sei moschee hanno invece rifiutato, richiamandosi alla legge nazionale. Il vero paradosso? A pagare tutto questo sono i contribuenti, con i fondi elargiti dallo Stato alle comunità religiose. Il direttore generale del Mucf, l’agenzia svedese per la gioventù e la società civile, Magnus Jägerskog, è stato netto: i fondi statali devono andare solo a chi rispetta le regole. Una volta raccolte le informazioni dalle realtà coinvolte, l’agenzia valuterà eventuali conseguenze sui finanziamenti futuri.

Donne controllate e la «tecnica» delle gravidanze

Le cerimonie, compiute da persone prive di autorità legale, non costituiscono matrimoni giuridicamente riconosciuti: la seconda «moglie» non acquisisce diritti coniugali e l’accordo resta un documento privato. Ma l’inchiesta scoperchia anche un problema più profondo: il controllo sulle donne.

Nelle registrazioni di Svt, Sheikh Masud Mohamad – religioso di riferimento e membro del consiglio della moschea di Stenhagen a Uppsala – consiglia al marito di mettere incinta la seconda moglie «bambino dopo bambino», per azzerarle qualsiasi vita sociale: «È una tecnica».

Dopo la bufera, la moschea di Helsingborg si è smarcata sostenendo che il religioso non fosse un suo dipendente, mentre a Uppsala i rappresentanti coinvolti hanno lasciato i propri incarichi. Il caso più esplosivo è quello di Halmstad, nella Svezia meridionale, dove la moschea locale è al centro della polemica.

Il caso della moschea di Halmstad

Da quanto emerso, l’imam Mouad Zamzam aveva accettato di celebrare il matrimonio poligamo prima di lasciare l’incarico l’estate scorsa, senza che né lui né la direzione del centro abbiano voluto spiegarne i motivi. La moschea ha dichiarato di essere contraria alla poligamia. Maggioranza e opposizione in Comune hanno chiesto la rescissione del contratto di affitto dello spazio pubblico concesso al centro islamico.

Il presidente della giunta, Stefan Pålsson, fa sapere che l’amministrazione non tollera attività criminali nelle proprie strutture. Per Stoccolma, ora, la sfida è tracciare un confine netto tra la libertà di culto e l’uso di risorse pubbliche per promuovere pratiche illegali e lesive dei diritti delle donne. In attesa delle decisioni della Mucf e del Comune di Halmstad, ciò che fino a qualche giorno fa restava confinato a cerimonie private è ormai un caso politico nazionale.

L’inchiesta del 2012: in nove moschee su dieci via libera alla poligamia

Già nel 2012, la redazione investigativa aveva pubblicato «Imamernas råd», un’inchiesta sotto copertura in dieci moschee. In nove casi su dieci era stato dato il via libera alla poligamia; in sei su dieci, le donne erano state invitate a non rifiutare rapporti sessuali e a non chiamare la polizia in caso di violenze. Il multiculturalismo, venduto per decenni come puro arricchimento reciproco, mostra così la sua vera faccia: non una convivenza di tradizioni, ma lo scontro con le leggi dello Stato e con i diritti delle donne.