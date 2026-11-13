Ricevere una mail firmata dal «leader del Vilayat di Misoginistan» lasciava pochi dubbi sulla credibilità del mittente. Eppure la missiva-bomba inviata mercoledì, con il suo lessico sgangherato e le minacce apocalittiche, ha centrato l’obiettivo: paralizzare migliaia di scuole italiane. E, siccome al peggio non c’è mai fine, ieri è andato in scena il bis. Perché quando una bufala incrocia un apparato anarchico ma anche timoroso, la replica non è una semplice email: è la seconda puntata di un’operetta burocratica.

Da Sanremo a Catania, passando per Palermo, Faenza, Forlì, Trieste e Salerno, il sedicente Mikhail Andropov ha inondato di nuovo le caselle di posta da Nord a Sud. A Roma, per non farsi mancare il folklore locale, si è aggiunto un emulatore, tale «Anonimo Iskrmovic», che ha fissato un’esplosione per le 11, compilando con diligenza l’elenco dei licei del centro. Verifiche immediate, esito scontato: il nulla cosmico. Ma l’effetto domino era già partito.

Secondo il bollettino provvisorio di Palazzo Chigi, le scuole raggiunte ieri dallo spam minatorio sono state 3.778 – in calo rispetto alle 6.300 del primo giorno – con 77 evacuazioni, in 36 delle quali le lezioni sono riprese in mattinata. Secondo il governo, le istruzioni diramate all’alba hanno funzionato.

Il governo rivendica: «Le istruzioni hanno funzionato». Ma è stata anarchia organizzata

Ma, osservando la realtà dal basso, il quadro somiglia più all’anarchia organizzata: nonostante la circolare del ministero dell’Istruzione parlasse chiaro (senza riscontri reali non si sgombera, decide solo il prefetto) decine di istituti hanno chiuso i cancelli lo stesso.

Altri hanno proseguito come niente fosse, altri ancora si sono limitati a un giro di ricognizione, mentre la dirigente del liceo scientifico romano Bravetta, Paola Vigoroso, è stata invece contestata per non aver evacuato la scuola: «Dal linguaggio abbiamo capito che si trattava di un fake», si è difesa, ma invano. Ognuno per sé, insomma, e il Viminale per tutti.

Eppure la regola non era complicata: i presidi passano le carte alla prefettura e aspettano ordini. Se le forze dell’ordine controllano, non trovano nulla e il prefetto non batte ciglio, la campanella dovrebbe continuare a suonare. Sgomberare ugualmente, smentendo di fatto chi garantisce la sicurezza, equivale a dichiarare che dello Stato non ci si fida. Viene da chiedersi a cosa servano le indagini, o una catena di comando, se l’ultimo anello si sente autorizzato a sconfessare il primo.

Nel corticircuito si infilano anche i sindacati

A rendere il cortocircuito logico ancora più vistoso si è aggiunto il fronte sindacale. Antonello Giannelli, numero uno dell’Associazione nazionale presidi, noto ai tempi del Covid per aver insistito sulla vaccinazione obbligatoria degli studenti e sulla «inevitabilità» (sic!) della Dad, ha regalato perle di pura dialettica acrobatica: «La decisione è rimessa al dirigente scolastico, hanno fatto bene quelli che non hanno evacuato e hanno fatto bene quelli che hanno evacuato, nulla e nessuno si può sostituire al suo ruolo», sentenzia, aggiungendo che «non esiste un comportamento sbagliato e uno corretto» perché la scuola non può essere uniformata.

E poi il capolavoro finale: «Se il dirigente ritiene che sia necessario evacuare, si evacua, è lui il responsabile, non bisogna esautorarlo né caricarlo di responsabilità che non sono del suo mandato». In pratica, il dirigente deve avere carta bianca assoluta, purché non gli si chieda conto di nulla.

Peccato che Andrea Codispoti, responsabile dei dirigenti per la Uil Scuola, la veda all’esatto opposto e sbotti contro l’ennesima patata bollente scaricata sui presidi. Il paradosso è servito: mentre Giannelli rivendica il diritto all’anarchia decisionale, la Uil ricorda che quel diritto è una trappola mortale e il dirigente scolastico finisce stretto tra l’ansia di protagonismo e il terrore della firma.

Il governatore lombardo Fontana smentisce il governo della sua maggioranza

Nella commedia dell’arte istituzionale non poteva mancare la politica. Il governatore lombardo, Attilio Fontana, si arruola nella legione dei presidi autonomisti, spiegando che non si può obbligare nessuno a restare dentro se non si sente sicuro e invocando la «sensibilità individuale». Un dettaglio non trascurabile: il presidente leghista sta smentendo il governo della sua stessa maggioranza. A Roma Palazzo Chigi indica il prefetto come unico regista; a Milano si preferisce l’autogestione emotiva.

L’annuncio di Meloni sui protocolli e l’indagine della Procura di Milano

Intanto, da Dublino, Giorgia Meloni ha annunciato protocolli su misura che riguarderanno non solo le scuole ma anche altri obiettivi: «Per ciascun settore le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando», si legge in una nota di palazzo Chigi, mentre a Roma il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica tornerà a riunirsi anche domani con «un tavolo tecnico ristretto per fornire una base di procedure e strumenti finalizzati a misure di intervento nel breve, medio e lungo periodo».

Infine, la Procura di Milano ha aperto un’ indagine a carico di ignoti per procurato allarme e pubblica intimidazione sui falsi allarmi bomba. Nell’ufficio guidato dal procuratore Marcello Viola sono state trasmesse segnalazioni di episodi analoghi da varie località del distretto che copre le province di Como, Lodi, Monza, Sondrio, Varese e Pavia. I primi accertamenti che saranno da fare riguardano gli indirizzi Ip che, da quanto si è saputo, sarebbero localizzati in varie parti del mondo come Filippine, Taiwan e Australia.

Resta la morale amarissima di queste 48 ore. Una mail scritta con i piedi non può trasformarsi nel telecomando capace di spegnere il Paese, né il panico preventivo può sostituire l’abc dell’amministrazione. Se gli organi dello Stato certificano che il pericolo non esiste, vanno messi in condizione di lavorare. Altrimenti, tra mitomani della tastiera e istituzioni in ordine sparso, diventa davvero difficile capire chi stia sabotando meglio la normalità.