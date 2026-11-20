A Birmingham si può rischiare il carcere per aver appeso la bandiera del proprio Paese a un lampione. Esatto: stiamo parlando della ridente Inghilterra, ormai sempre più brutta copia di un romanzo distopico scritto con inchiostro arcobaleno. Un incubo diventato realtà, in cui la croce di San Giorgio e la Union Jack possono essere considerate pericolosi simboli di qualche onirico «suprematismo bianco».

Ma andiamo ai fatti. Mercoledì l’Alta corte ha vietato provvisoriamente l’affissione non autorizzata di bandiere su lampioni, ponti e altre infrastrutture stradali. L’ingiunzione del giudice Emma Kelly riguarda Ryan Bridge, fondatore del movimento Raise the colours, Ben Cullen e altri soggetti non identificati.

Consente alla polizia, inoltre, di arrestare senza mandato Bridge e le persone sospettate di trasgredirla. Chi viola l’ordine, nello specifico, rischia fino a due anni di carcere per oltraggio alla corte, multe o sequestro dei beni. Non è un divieto generale, dicono: vale solo per gli spazi comuni, mentre si possono ancora esporre bandiere sulle proprie case. Una ben magra consolazione.

Rischi per la sicurezza che nascondono un bersaglio politico

Il bersaglio, naturalmente, è eminentemente politico: dal 2025 Raise the colours ha disseminato Birmingham di migliaia di bandiere inglesi e britanniche, rivendicando l’identità nazionale e protestando contro l’immigrazione irregolare.

Il Comune denuncia rischi per la sicurezza stradale e presunti episodi di intimidazione ai propri funzionari durante le rimozioni dei simboli patriottici. Per il giudice, intervenire in tal senso sarebbe una «necessità impellente». Bridge, dal canto suo, ha invocato la libertà di espressione, ricordando che la Union Jack rappresenta «casa, identità, appartenenza, cultura britannica e patriottismo».

Le opposizioni all’attacco: «Ogni settimana sventolano bandiere iraniane o di altri Paesi»

Le opposizioni non sono rimaste a guardare. Jex Parkin, capogruppo di Reform Uk in Consiglio comunale, ha accusato l’amministrazione di avere «completamente sbagliato le priorità» e di aver intentato «una causa ideologica contro cittadini che espongono con orgoglio le nostre bandiere nazionali, a enormi spese pubbliche». Chiede di rendere pubblici i costi legali e quelli per l’applicazione dell’ingiunzione, mentre la città affronta una grave crisi finanziaria.

Ancora più esplicito Robert Alden, leader dei conservatori cittadini: «Sembra che ogni settimana bandiere iraniane, o di altri Paesi che non hanno nulla a che fare con Birmingham, sventolino da un ponte del centro senza che il Comune dica una parola. Ma sui residenti che espongono la croce di San Giorgio e la Union Jack si abbatte come un macigno».

Piuttosto, attacca Alden, gli amministratori avrebbero potuto «passare gli ultimi sei mesi a rimuovere i manifesti abusivi» invece di ricorrere ai giudici. L’esponente conservatore ricorda anche che la città affronta «uno sciopero dei netturbini che dura da 23 mesi», la perdita di fondi per la manutenzione stradale e «rifiuti che si accumulano». Eppure, denuncia, il Comune ha fatto «di questa causa giudiziaria una priorità», finendo per «punire cittadini comuni che vogliono soltanto dimostrare orgoglio per il luogo in cui vivono».

I soldi sprecati dal Comune per rimuovere striscioni e manifesti

E un primo conto è già disponibile: secondo i dati ottenuti dalla stampa locale, da gennaio a ottobre 2026 l’amministrazione ha speso 167.575 sterline, Iva esclusa, per rimuovere le installazioni abusive. La cifra comprende, oltre alle bandiere, anche striscioni e manifesti, ma non contempla i costi legali. Da giugno Birmingham è governata da una coalizione di liberaldemocratici, Verdi e indipendenti guidata da Roger Harmer. L’assessore alle pari opportunità e alla giustizia sociale, Jane Baston, ha salutato l’ingiunzione come «un passo importante», assicurando che la priorità resta «proteggere la sicurezza pubblica e la coesione tra le comunità». Chiaro, no? Si garantisce la sicurezza dei cittadini vietando le bandiere.

Birmingham è ormai Birmingstan

Ma il delirio woke va ben oltre i lampioni. Kehinde Andrews, professore di «black studies» alla Birmingham City University, ha sostenuto che la croce di San Giorgio e la Union Jack «rappresentano il razzismo» propagandato dall’estrema destra. «Non le mettono per celebrare la Gran Bretagna», ha detto, «ma per ricordarci che la Gran Bretagna è bianca e che noi non dovremmo essere qui».

Per capire la gravità della situazione, del resto, basta leggere i dati demografici. Nel censimento del 2021, i britannici bianchi erano il 42,9% degli abitanti di Birmingham, mentre i gruppi asiatici il 31%. I musulmani, inoltre, erano il 29,9% contro il 34% dei cristiani. Non stupisce, pertanto, che in questa città etnicamente composita, quasi sfigurata, perfino il significato della bandiera nazionale sia diventato oggetto di scontro.

E torna, allora, in mente l’episodio del 19 maggio. Durante l’insediamento del nuovo «sindaco cerimoniale», Zaker Choudhry, musulmano originario del Kashmir pakistano, l’imam Muhammad Abdali ha recitato in arabo un versetto coranico in Consiglio comunale, poi tradotto in inglese. Benvenuti in Birmingstan, insomma, la terra in cui appendere una bandiera può costare il carcere e l’accusa di suprematismo.