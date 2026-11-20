Primo allarme negli aeroporti italiani per avvistamenti di droni. L’allerta è scattata a Genova, dove lo scalo Cristoforo Colombo è rimasto chiuso per due ore, dalle 20 alle 22 di giovedì sera, dopo la riscontrata attività di quattro o cinque velivoli senza pilota individuati a est e ad ovest del campo.

Primo allarme negli aeroporti italiani per avvistamenti di droni. L’allerta è scattata a Genova, dove l’aeroporto Cristoforo Colombo è rimasto chiuso per due ore, dalle 20 alle 22 di giovedì sera, dopo la riscontrata attività di quattro o cinque velivoli senza pilota individuati a est e ad ovest del campo.

Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria e sul posto è intervenuta la polizia. Durante la sospensione dei voli, un aereo Ita Airways pronto a decollare verso Roma Fiumicino è rimasto sulla pista. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e, in un secondo momento, sono stati nuovamente imbarcati sullo stesso velivolo. Una volta effettuati gli accertamenti, Enav ha revocato la sospensione del traffico aereo.

Le indagini della Procura: l’ipotesi di reato è attentato alla sicurezza dei trasporti

La Procura di Genova aprirà un fascicolo sulla vicenda. Al momento non è chiara l’ipotesi di reato e i magistrati, coordinati dal procuratore Nicola Piacente e dall’aggiunto Federico Manoitti, stanno aspettando le rilevazioni della polizia di frontiera, intervenuta sul posto assieme alla capitaneria di porto e alla polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso.

L’ipotesi di reato, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, sarebbe attento alla sicurezza dei trasporti, ma la Procura dovrà esaminare la relazione delle autorità prima di valutare le prossime mosse. Le verifiche degli investigatori e delle autorità aeroportuali si stanno concentrando sul ricostruire la traiettoria dei droni attraverso i sistemi di monitoraggio dello scalo.

Il dito che verrà puntato contro la Russia

Non si sa ancora chi abbia fatto volare i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto. Gli autori potrebbero essere italiani, anche se, vista la moda di dare la colpa di tutto a Mosca, probabilmente anche questo avvenimento verrà gettato nel grande calderone della guerra ibrida i cui registi siedono al Cremlino, come è già stato fatto per i vari casi avvenuti in Germania e in altri Paesi europei.

Le normative dell’Enav

Il regolamento dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enav) prevede restrizioni rigide e sanzioni penali per i sorvoli delle zone adiacenti agli aeroporti. Una volta deciso lo stop dei voli, l’aeroporto Cristofolo Colombo ha monitorato la situazione fino a che non è stato dato il via libera per riprendere i decolli.