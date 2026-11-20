«Devi fare sesso con tutti noi». Non è la battuta di un film dell’orrore, ma la pretesa che una ragazza pakistana di 25 anni ha raccontato di aver subito dal marito e dai parenti di lui. A Novellara, nel Reggiano, la giovane sarebbe stata trattata come una proprietà di famiglia: segregata, picchiata, privata del denaro e di imparare l’italiano.

Per salvarsi, il 4 giugno scorso, si è gettata da un’auto in movimento. Ora il suo racconto è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge quattro connazionali. E il nome del paese riporta inevitabilmente alla memoria quello di Saman Abbas.

La venticinquenne era arrivata in Italia nell’agosto 2025 per vivere con il marito, 27 anni. Secondo la denuncia, invece di trovare una nuova vita si è ritrovata prigioniera di un sistema di controllo domestico. Niente autonomia economica, niente rapporti sociali, niente lezioni di lingua. Non imparare l’italiano significava non poter chiedere aiuto, non conoscere i propri diritti, dipendere in tutto e per tutto dagli uomini di casa.

Un isolamento che, stando agli investigatori, si accompagnava a schiaffi, pugni, calci sferrati anche con scarpe antinfortunistiche e colpi di cintura. Non bastava. La donna ha riferito di essere stata considerata dal marito una sua proprietà, da mettere a disposizione anche del padre e dei fratelli.

Le accuse comprendono tentate violenze sessuali, oltre a maltrattamenti e lesioni. La mattina del 4 giugno, dopo il rifiuto di un rapporto sessuale, la ragazza sarebbe stata condotta dai parenti del coniuge nella zona di Correggio.

La reminescenza del caso di Saman Abbas

Qui, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stata aggredita, minacciata e sottoposta a un tentativo di strangolamento. Poi il viaggio in automobile, con altre minacce. La giovane ha aperto la portiera ed è riuscita a fuggire. Due passanti l’hanno soccorsa e hanno dato l’allarme. In ospedale le sono state riscontrate ecchimosi al collo, al braccio e alla gamba destra, con sette giorni di prognosi.

Con l’aiuto di un’interprete ha denunciato quanto sarebbe accaduto. I carabinieri hanno ricostruito mesi di presunti soprusi; la Procura di Reggio Emilia ha ottenuto la custodia cautelare in carcere per il marito e il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per il suocero di 55 anni e i due cognati di 21.

Il quadro descritto dalla vittima impone una domanda che va oltre questo fascicolo: che cosa significa integrazione, se dentro una casa una donna può essere tenuta deliberatamente lontana dalla lingua e dalla società del Paese in cui vive?

Qui non si parla di cucina, abiti o tradizioni da preservare. Si parla della pretesa di imporre a una persona obbedienza assoluta, anche sul proprio corpo. Una pretesa incompatibile con la legge italiana.

A rendere la vicenda ancora più inquietante è la geografia. Novellara è il paese di Saman Abbas, la diciottenne pakistana uccisa nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio imposto dalla famiglia. Due storie che mostrano quanto possa diventare pericoloso il controllo familiare quando la libertà di una figlia o di una moglie viene vissuta come una ribellione da punire, e soprattutto quando sul territorio italiano alcune comunità – molto spesso quelle di religione musulmana – creano delle zone franche a livello giuridico.

Vicende che altrettanto spesso vengono occultate o minimizzate, per timore di disturbare la retorica dell’accoglienza, dalle stesse persone che contestano i modelli patriarcali che negano alle donne autonomia e diritti nelle società occidentali.

La vicenda è arrivata anche in Parlamento. Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha annunciato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno per chiedere che sia fatta piena luce su quanto accaduto. La deputata ha parlato di «analogie agghiaccianti» con il caso Saman, indicando in entrambe le storie «contesti familiari chiusi, prevaricazione, controllo e tentativi di sottomettere donne che rifiutano imposizioni e violenze».

Una denuncia che distingue i due casi giudiziari, ma ne evidenzia il tema comune: la libertà negata. «In Italia chi vive e sta in questo Paese ha il dovere assoluto di rispettare la legge e i diritti fondamentali delle donne», ha dichiarato Montaruli, rivendicando il diritto di ciascuna a decidere «con chi stare e come vivere».

E ha concluso: «Qui non c’è spazio per chi calpesta la libertà e la dignità delle donne». Parole che riportano al centro una questione concreta: individuare le situazioni di isolamento prima che una fuga disperata diventi l’unica via d’uscita.

C’è poi un altro elemento, tutt’altro che secondario. La lingua italiana non è un accessorio dell’integrazione: è lo strumento con cui si parla con un medico, si presenta una denuncia, si cerca un lavoro e si costruisce un’esistenza indipendente. Impedirne l’apprendimento, come sostiene l’accusa, non significa difendere un’identità culturale, significa sottrarre alla donna gli strumenti per sottrarsi al controllo altrui.

La ragazza di Novellara ha trovato due sconosciuti disposti ad aiutarla, un ospedale, i carabinieri e una magistratura chiamata a verificare le accuse. È questa la società nella quale le si sarebbe impedito di entrare. Per cercare protezione, ha dovuto prima riuscire a scappare dalla sua stessa famiglia.