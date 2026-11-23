Piangi e… ehm, procedi all’atto sessuale. A Napoli c’è un proverbio che non posso tradurre in modo elegante: chiagne e fotte. Hamas lo applica alla perfezione. «Fottere» ha il duplice significato di compiere una penetrazione di tipo sessuale, ma anche di mettere la gente nel sacco, ingannarla, convincerla a finanziare la propria invasione, farla sentire buona issando la bandiera dei maledetti terroristi che hanno insanguinato la nostra terra, l’Italia, con il terrorismo più feroce e che hanno come missione nella vita la distruzione dello Stato di Israele e il genocidio del popolo ebraico: terminare il lavoro di Hitler.

Il Principe Verde ci spiega la magnifica capacità palestinese di piangere e passare all’atto sessuale cioè continuare a ingannare, insanguinare e depredare il mondo. Mosab Hassan Yousef è nato a Ramallah, primogenito dello sceicco Hassan Yousef, uno dei fondatori di Hamas. Era l’erede designato: cresciuto nelle moschee del movimento, educato all’idea che il martirio fosse la più alta delle carriere. Nel 1996 lo arrestano. In carcere vede come Hamas tratta i propri uomini: interrogatori, torture, sospettati di collaborazionismo uccisi dai compagni.

Si rende conto che il nemico del suo popolo è Hamas, è la sua classe dirigente. A ogni attentato che uccide israeliani innocenti, aumenta il potere di Hamas e il suo povero popolo viene esposto alle rappresaglie israeliane. Accetta l’offerta dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. Per dieci anni, dal 1997 al 2007, passa informazioni dall’interno, evita decine di attentati, salva centinaia di vite. Il nome in codice è Principe Verde: verde come la bandiera di Hamas, principe perché figlio di un capo e di uno sceicco.

Nel 1999 incontra un missionario britannico e legge i Vangeli. Una frase lo travolge: «Amate i vostri nemici». Per un ragazzo cresciuto nella religione della spada è una rivoluzione. Si fa battezzare in segreto; nel 2008 rende pubblica la conversione. Il padre, dalla prigione, lo rinnega. Nel 2010 pubblica Son of Hamas, scritto con Ron Brackin, uscito in Italia da Gremese con il titolo Figlio di Hamas. Dall’intifada ai servizi segreti israeliani.

L’intervista a Quarta Repubblica: «Per Hamas la sinistra occidentale è un insieme di utili idioti»

Il 16 novembre Nicola Porro lo ha intervistato a Quarta Repubblica. Il Principe Verde ha chiarito come la criminalizzazione di Israele, la beatificazione del terrorismo palestinese siano la chiave di volta per l’islamizzazione dell’occidente. «L’obiettivo di Hamas non è solo distruggere Israele. Se lo pensate, siete molto, molto ingenui».

Nelle moschee di Hamas, alla preghiera del venerdì, Roma veniva citata come obiettivo finale: «Siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma». Ha rifiutato la parola «combattenti»: chi colpisce i civili in modo indiscriminato per fini politici ed economici è un terrorista, «è la definizione stessa di terrorismo». Sulla sinistra occidentale è stato spietato: «Gli islamisti di solito vedono la sinistra come un insieme di utili idioti». E sulla sua fede ha detto la cosa più bella: «Ho amato il mio nemico incondizionatamente, seguendo gli insegnamenti di Cristo».

Il vittimismo palestinese che ridà dignità all’antisemitismo

Il centro del suo discorso è un altro: il vittimismo. «Palestinese e palestinismo non indicano un Paese, indicano una mentalità. E questa mentalità è il vittimismo». Essere vittima dà diritto a soldi, attenzione, impunità. Mosab propone l’opposto, ed è la cosa più cristiana che si possa dire a chi soffre: ci sono persone che hanno subito traumi, ma «a tutti è richiesto di prendersi le proprie responsabilità, di risorgere dalle ceneri, di combattere una buona battaglia e guarire». Qui sta il punto. Davanti alla rappresentazione del dolore, la logica sparisce. Hamas ha capito che una civiltà che ha rinnegato la ragione funzione sull’emotività più infantile, sull’isterismo puro.

La comunicazione di Hamas è straordinaria. I palestinesi mettono in scena le tende sotto la pioggia, anche sotto la neve, i bambini al freddo, le madri in lacrime; e il pubblico piange, e piangendo smette di pensare.

Il vittimismo palestinese restituisce all’antisemitismo la dignità che Hitler gli aveva tolto. In questo lago di lacrime annegano le domande: Hamas ha scavato centinaia di chilometri di tunnel: perché lì sotto ci sono i combattenti e non i civili? Hamas ha ricevuto miliardi: dove sono finiti? Perché i capi vivono all’estero in hotel di lusso? Se la guerra finisse i capi perderebbero il loro infinito potere e i loro fiumi di soldi.

Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, nel 2018 lo disse a una giornalista italiana: «Facciamo i titoli con il sangue. Niente sangue, niente notizie». Durante la guerra, nei messaggi pubblicati dal Wall Street Journal, chiamava i civili morti «sacrifici necessari» e scriveva ai capi di Doha che le perdite civili avrebbero aumentato la pressione internazionale su Israele.

La menzogna come arma della propagand jihadista

La menzogna è un’arma fondamentale nel Jihad. Hanno un ministero della Sanità controllato da Hamas, le cui cifre vengono riportate dai nostri telegiornali come se fossero numeri che hanno un senso. Durante quella che ci viene raccontata come una guerra di sterminio, a Gaza i nati hanno superato i morti. Prima della guerra nella Striscia nascevano circa 58.000 bambini l’anno; secondo lo stesso ministero della Sanità di Hamas, nei primi 15 mesi di guerra ne sono nati tra 60 e 70.000, mentre i morti dichiarati erano circa 45.000. L’Ufficio centrale di statistica palestinese registra un calo della popolazione del 6% a fine 2024, ma lo spiega soprattutto con i circa 100.000 abitanti usciti dalla Striscia.

Uno sterminio in cui le culle superano le tombe è uno strano sterminio. Ma se qualcuno osa citare questi numeri viene aggredito per leso genocidio. Il 7 ottobre non è solo il più grande massacro di ebrei dalla Shoah, con circa 1.200 morti e 250 ostaggi. E un tripudio di atrocità e sadismo, quello che succederà a ogni israeliano se gli israeliani abbassano la guardia, è stato trasformato in poche settimane nel suo contrario.

Mosab lo ha detto con chiarezza: un vero tentativo di genocidio degli ebrei «è stato convertito nella narrativa, diventando il genocidio dei palestinesi». Chi ha massacrato ha indossato i panni della vittima, e una parte dell’Occidente gli ha cucito il vestito. La pietà senza ragione diventa complicità. Piangere davanti allo spettacolo non aiuta i bambini di Gaza; aiuta gli assassini a montare lo spettacolo successivo.

La scelta del Principe Verde: è l’unico che non ha tradito nessuno

Mosab Hassan Yousef ha fatto ciò che il vittimismo vieta: ha guardato la verità della propria gente, della propria famiglia, di sé stesso, e ha scelto la responsabilità. Ha scelto Cristo, la via dell’amore e non della legge e del giudizio. Ha scelto di salvare vite invece di toglierle, anche ebree. Lo hanno chiamato traditore. È l’unico che non ha tradito nessuno.

Secondo il più autorevole istituto di sondaggi palestinese, a dicembre 2023 il 72% dei palestinesi riteneva «corretta» la decisione di Hamas di attaccare, e solo il 7% ammetteva che fossero state commesse atrocità contro i civili. Offrire loro uno Stato significa premiare il massacro e dire a ogni futuro Sinwar che il sangue paga. Uno Stato si dà a chi vuole vivere accanto al vicino, non a chi sogna di cancellarlo dal fiume al mare e poi, come ha raccontato Mosab, di conquistare Roma.