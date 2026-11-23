«La puoi portare qui come badante con il decreto flussi». «La poligamia in Italia è illegale, ma per l’islam non c’è nessun problema». I devoti del multiculturalismo, spesso gli stessi che in nome dei diritti delle donne stuprano l’italiano declinando al femminile sostantivi maschili, devono prenderne atto: la mera convivenza neutrale, cioè senza prendere posizione, è un’illusione ingenua (nel migliore dei casi). Negli ambienti musulmani, la sharia viene prima delle leggi italiane. E quindi si trovano sistemi, stratagemmi, per far convivere la poligamia con le norme nazionali.

Lo ha mostrato un eccellente servizio andato in onda ieri sera a Fuori dal Coro, firmato da Serena Pizzi. La giornalista, velo in testa e un attore di lingua araba al fianco, si è finta la moglie musulmana di un uomo che vuole portare in Italia la seconda moglie dalla Tunisia. La trasmissione condotta da Mario Giordano ha fatto il giro di otto moschee di Genova e in nessuna le è stato detto che avere più di una moglie, in Italia, sia un problema.

In buona sostanza, la prima la registri in Comune, mentre l’altra (o le altre) la sposi in segreto con rito islamico e, sulla carta, diventa una coinquilina, una compagna, un’amica della moglie che vive sotto lo stesso tetto. «Un matrimonio legittimo, ma non legalizzato», spiega un imam.

La «tattica della badante» per portare la seconda moglie in Italia

E se la seconda moglie è in Tunisia? Nessun problema. «La puoi portare come badante, ora c’è il decreto flussi», spiega l’imam, riferendosi allo strumento con cui l’Italia regola gli ingressi di lavoratori stranieri. «Adesso c’è questa occasione per portare gli immigrati in Italia».

Di badanti, però, ce ne sono tante, avverte, e la donna rischia di non essere presa. «Però ci sono molti lavori. Per esempio nell’agricoltura, prova a trovare un posto lì». E bisogna sbrigarsi: mancano 20 giorni alla chiusura della finestra per le domande. Per la pratica basta un Caf di fiducia, «qui dietro».

Bastano 350 euro al Caf e il Comune non effettua controlli

La troupe ci va. E al Caf nessuno fa una piega. «L’altra possibilità è il lavoro subordinato, dovete cercare un datore di lavoro», spiega l’operatore, che elenca i settori: alberghi, ristoranti, edilizia. Un impiego vero o di facciata poco importa: serve a far entrare la donna, il matrimonio verrà dopo, in moschea.

Il costo della pratica? Siamo sui 350 euro, spiega. Che il sistema funzioni lo garantisce lo stesso imam, che passa il numero di un tunisino con due mogli, entrambe in Italia. Al telefono l’uomo racconta tutto con naturalezza: «La prima l’ho sposata in Tunisia, l’altra in Italia. Quella italiana non risulta da nessuna parte. Perché deve risultare? Siamo in Italia, non ti puoi sposare due volte».

E il Comune non si è mai accorto di niente? «Il Comune non ti chiede nulla. Nessuno ti pone questa domanda, perché adesso sono cose personali. Nessuno ti dice chi è questa o perché deve prendere la residenza con te. Sono affari tuoi. Qui in Italia uno può convivere con una, con due, con quelle che vuole lui». Difficile dargli torto, su questo punto: la legge vieta di sposarsi due volte, non di convivere con chi si vuole. Ed è in quella fessura che si infila la poligamia di fatto. Il problema risiede nei diritti, ma soprattutto in questo caso nei doveri, che poi si esigono dalla donna non registrata, ma per loro considerata una moglie a tutti gli effetti.

Tutte le strategie rivelate dagli imam

Nella seconda moschea il responsabile non ha dubbi. «Dal punto di vista islamico siamo a posto. L’importante è quello». Certo, ammette, «come legge italiana non si può fare». Quindi in Comune meglio non andarci? «Sì, meglio non andare». La seconda moglie non può essere dichiarata come tale: sui documenti diventa altro, un’ospite, una parente. L’ostacolo, semmai, è la legge italiana: quanto all’islam «non c’è nessun problema». Per i soli uomini, naturalmente.

In un’altra moschea, un imam e alcuni fedeli scendono persino nei dettagli della vita coniugale: «Se tu vuoi sposare un’altra, deve fare una notte con lei e una notte con te». Poi c’è la questione della residenza, che un fedele risolve con disarmante praticità: «O amica di tua moglie per fare la residenza, o hai due camere, o è la tua compagna». Del resto, aggiunge, «che c’è la moglie e c’è la compagna non è un problema qua in Italia».

In Comune basta presentarla come «amica tua, che voleva vivere con voi, conviventi. È una cosa semplice». Talmente semplice, racconta Serena Pizzi, che un imam si dice pronto a combinare il secondo matrimonio nel giro di una settimana. Otto moschee su otto, la stessa risposta: la seconda moglie si può avere, basta non chiamarla così. Per la sharia è una sposa, per l’anagrafe un’amica di famiglia, e per lo Stato italiano, semplicemente, nessuno.

Lo sgretolamento dei principi che lo Stato non difende

Lo stesso Stato che, per decisione del Tribunale di Prato, deve pagare gli assegni familiari per gli undici figli di un lavoratore senegalese, nove dei quali avuti con le altre mogli residenti in Africa. D’altra parte, emerge un elemento che deve interrogarci anche culturalmente e non solo giuridicamente: è vero che, giustamente, nella sfera privata nessuno può impedire la convivenza sotto lo stesso tetto di una moglie con ipotetiche altre compagne.

Nella prassi, però, se questo diviene socialmente accettato come se fosse una scelta alla pari delle altre, non ci si può poi lamentare se in queste crepe, cioè in questo sgretolarsi dei nostri principi, si insinui l’alternativa di chi i suoi principi, che non sono i nostri, li rivendica con forza.