Da un lato la sinistra minaccia una patrimoniale, per stangare chi guadagna e dare agli italiani a basso reddito 200 o 300 euro all’anno in più. Dall’altro, avendo l’occasione di far risparmiare alle famiglie centinaia di euro sull’acquisto dei libri di scuola, vota contro.

Tutto nello spazio di pochi giorni, sostenendo una cosa e anche l’altra: cioè che i lavoratori si vanno impoverendo, ma anche il suo contrario, ovvero che ridurre la spesa per i testi in adozione fra gli studenti non è necessario. Anzi: favorire lo studio online, per evitare che i genitori si dissanguino, è una manovra che danneggia gli alunni, perché sulla carta si apprende meglio.

Il no al libro digitale

Naturalmente si può comprendere Forza Italia, che ha votato contro l’emendamento con cui si obbligano gli editori a mettere online un libro alla metà del prezzo di copertina. La vicinanza al più importante editore di volumi per elementari e medie non è infatti un mistero. Siccome il mercato dei libri scolastici vale ogni anno poco meno di 800 milioni, Mondadori, che si spartisce il settore con Zanichelli, Sonoma e La scuola, sarebbe stata tra i più danneggiati. Ma la sinistra? Qual è l’interesse di una parte politica che non perde occasione per denunciare l’impoverimento degli italiani e però si oppone a un emendamento che fa risparmiare le famiglie? È chiaro a tutti che, per esigenze di copione e di elezione, l’opposizione deve sempre dire che quanto fa la destra è sbagliato. Però, se c’è una cosa che pacificamente il Pd e i suoi alleati potevano sposare, questa era la misura per contenere il costo dei libri di testo. Secondo Federconsumatori, ogni anno, e per ogni figlio che frequenta le scuole medie inferiori, una famiglia spende fra libri di testo e dizionari una cifra che oscilla fra i 500 e i 550 euro, mentre alle medie superiori si rischia di pagarne anche 800. Dunque, la misura introdotta dal governo è un aiuto al bilancio domestico, con un risparmio di alcune centinaia di euro l’anno. Perché dunque dire no? Il quesito al momento non ha trovato risposta, ma a questo mistero se ne aggiunge un altro, che pure resta senza soluzione.

La transizione green a parole

Da anni i compagni si spendono in favore della transizione green e contro qualsiasi cosa contribuisca ad aumentare le emissioni. Però di fronte alla possibilità di consumare meno carta e dunque anche meno gas (è impiegato per asciugare le fibre di cellulosa ricavate dal legno o dal riciclo), favorendo una sorta di transizione digitale, curiosamente la sinistra si oppone. In alcuni istituti si seguono le lezioni con il tablet e si prendono appunti anziché sui quaderni su un device elettronico. Però passare dal libro al testo online non si può: ne va della qualità dell’insegnamento. Ormai con un computer o un cellulare si può fare tutto, tranne che – secondo gli esponenti del campo largo – studiare. E dire che nei tre anni della scuola secondaria di primo grado il risparmio per le famiglie con un paio di figli può essere rilevante, perché calcolando l’intero ciclo di studi si parla di 750 euro a pargolo, non proprio bruscolini. La spesa sale e anche di molto quando si parla di scuola secondaria superiore, che in cinque anni può sfiorare i 2.000 euro: evitare di farne spendere la metà non dovrebbe essere l’obiettivo di un partito che dice di difendere le fasce più deboli?

Il conto, come sempre, al contribuente

Evidentemente no: meglio parlare in generale di carrello della spesa, denunciare l’aumento dell’inflazione e organizzare – con l’aiuto di Maurizio Landini – uno sciopero, possibilmente di venerdì, così la partecipazione e il weekend sono assicurati. E poi, se ai compagni si toglie il caro libri, per che altro protestano? Così, meglio votare contro i testi su cui studiare a metà prezzo e rilanciare dicendo che i libri di scuola devono essere gratis, cioè a carico del bilancio dello Stato. In pratica, dopo il reddito di cittadinanza, il bonus per ristrutturare casa «gra-tu-i-ta-men-te», ecco l’idea della sagra del libro in regalo. Mancano solo ricchi premi e cotillon e la festa del contribuente è completa. Perché, come sempre, tocca a lui pagare.