Ci ha provato di nuovo Mikhail Andropov a far saltare le interrogazioni a migliaia di studenti, ma questa volta gli è andata male. Praticamente nessuna scuola, tra le centinaia di istituti a cui ieri è arrivata l’ennesima mail, ha evacuato i locali, in applicazione della direttiva del Viminale secondo cui «la minaccia non è da ritenersi attendibile se arriva con mail tutte uguali, a molti indirizzi diversi». Salvo ovviamente la presenza di «ulteriori elementi di rischio».

«Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti», recitava questa volta il testo della missiva, firmata M.A. e condita con i soliti scivoloni che la rendono – se non fosse per il procurato allarme – quasi divertente. «Un addetto della mensa ha mescolato alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio», millantava Andropov nel testo aggiungendo che «l’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada».

L’indirizzo utilizzato – [email protected] – risulta collegato ad un centro di ricerca universitario nella città di Da Nan in Vietnam, ma non è ancora chiaro se si tratti di un indirizzo hackerato o se sia stata usata una Vpn. Le segnalazioni arrivate dalle scuole vengono prese in carico dalle questure e dalla Polizia Postale sempre in ossequio alla direttiva del Viminale che, tra le altre cose, sottolinea come tuttavia le «segnalazioni di minaccia in questione non costituiscono (veri e propri) attacchi informatici», in quanto si tratta di un invio massivo di mail a indirizzi pubblici.

I cyberattacchi in Italia sono raddoppiati

A proposito del vero cyber crime, invece, in questi giorni è uscito il Rapporto Clusit sulla «Cybersecurity in Italia e nel mondo» e i dati raccolti nel primo semestre 2026 delineano un quadro di «escalation massiva». Nel primo semestre 2026, si legge nel report, «a parità di risorse e di capacità di analisi dei dati sono stati registrati 4.911 incidenti, praticamente il doppio del semestre precedente, con una media di 819 attacchi informatici al mese», un numero elevatissimo, considerato che si tratta solo di quelli andati a buon fine e divenuti di dominio pubblico, da considerare quindi la «punta dell’iceberg».

La colpa? Della IA ovviamente che, anche in questo ambito, ha dato il via «ad una sorta di democratizzazione dell’attività malevola fai-da-te, resa possibile dalla diffusione di modelli sempre più performanti».

Le frodi bancarie colpiscono soprattutto i clienti retail

Capitolo specifico del report è dedicato alla «Sicurezza e Frodi Informatiche in Banca» che delinea le caratteristiche del più temuto ( e diffuso) «attacco» informatico. La buona notizia è che tutto sommato si tratta delle classiche truffe organizzate «alla vecchia maniera» che di cibernetico hanno soltanto i canali di azione. Questi attacchi si concentrano infatti «sul segmento Retail, che rappresenta la quasi totalità degli eventi (95%)», prediligono il bonifico istantaneo come mezzo di pagamento e – come specchio della internazionalizzazione di tutti i settori del Paese – hanno registrato un aumento esponenziale degli importi diretti all’estero.

Come si concretizzano? Con la manipolazione del malcapitato «finalizzata a indurlo a emettere in buona fede un ordine di pagamento o a impartire un’istruzione di pagamento verso un conto che egli ritiene appartenere a un beneficiario legittimo». In Italia sono tre le regioni che si aggiudicano il primato nella percentuale delle cyber truffe: Lazio, Lombardia e Sicilia.