Allarme bomba, molti presidi non hanno abboccato: «Mail comica, studenti nelle aule»

L’eroe del giorno si chiama Massimo Nunzio Barrella, un impiegato assicurativo che 20 anni fa ha scelto di insegnare lettere alle superiori. Da preside del liceo classico Parini di Milano, è uno dei dirigenti scolastici che ha ricevuto la famosa mail da Taiwan. E non ci è cascato: «La mail era comica, sembrava una citazione di un film di fantascienza degli anni Sessanta».

In ogni caso ha sentito le forze dell’ordine e poi ha preso una decisione coraggiosa: niente sospensione delle lezioni e tutti a scuola. Non è stato il solo, perché in tutta Italia sono centinaia gli istituti che non si sono piegati a una mail farneticante, mandata con una banale vpn da un account fantasma di Taiwan.

Il preside del Parini ha spiegato che c’è un altro elemento che lo ha spinto a non mandare a casa i ragazzi: «Certo, se la mail fosse arrivata solo a me, o a pochi istituti milanesi, allora avrei ritenuto tutto più credibile e avrei evacuato, ma con tutti quei destinatari…».

Nelle province di Bergamo e Varese alcune scuole hanno rimandato gli alunni a casa, mentre altre hanno preferito aspettare indicazioni più precise dalla polizia. Antonella Caleffi, dirigente del Perasso di Milano, quando ha visto nell’oggetto della mail la dicitura «Avviso di pericolo» ha immediatamente optato per la pista della mitomania e ha lasciato perdere, non senza dire che «prendersela con i bambini e creare allarmi in una comunità è vergognoso».

Le decisioni dei dirigenti scolastici in Lombardia

A Stradella, nel Pavese, il preside dell’istituto comprensivo ha scritto subito alle famiglie e al personale per spiegare la decisione di non far uscire i ragazzi. In sostanza, la dirigente ha chiamato i carabinieri per fare un controllo sulla presenza di eventuali esplosivi e poi ha sottolineato che in queste occasioni bisogna mantenere «responsabilità e fiducia nelle istituzione preposte alla sicurezza». Stessa decisione responsabile e pacata nelle scuole superiori della provincia, come a Voghera, Casteggio e Bressana Bottarone.

A Pavia, il preside del Bordoni, Antonino Crea, ha spiegato: «Siamo rimasti in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, ma la situazione è tranquilla e le lezioni procedono regolarmente». Anche lui ha detto di aver letto la mail come «uno scherzo».

A Robbio, in Lomellina, la dirigente Maria Di Benedetto riferisce che è stata chiamata dai carabinieri, i quali le hanno detto che era una mail falsa. E lei non ha mandato a casa nessuno.

La situazione nelle altre regioni

In Toscana, ci sono state molte chiusure nelle province di Firenze, Siena, Lucca, Arezzo, Pisa e Livorno, ma in molti casi la decisione è stata presa per consentire alla polizia di svolgere verifiche in sicurezza. Sono comunque restati in classe gli studenti del liceo Leon Battista Alberti e di altre scuole fiorentine.

A Parma, secondo il sito della Gazzetta di Parma, nessuna scuola si è arresa alla mail farneticante.

A Roma e provincia, oltre 150 istituti hanno ricevuto il messaggio minatorio e i presidi di molti licei si sono arresi, ma almeno una ventina di scuole si sono limitate a chiamare i carabinieri. Delicata la situazione delle scuole occupate, con i ragazzi che sospettavano che l’allarme bomba fosse un escamotage per lo sgombero. Con un po’ di buon senso, i presidi di queste scuole hanno comunque ottenuto che le forze dell’ordine facessero i controlli.

Tante le scuole chiuse in Sicilia, per precauzione. Al liceo Finocchiaro Aprile di Palermo, occupato da settimane, il dirigente ha convinto i ragazzi a uscire dalla scuola per fare i controlli. Poi li ha lasciati occupare di nuovo. Anche loro, in un primo tempo, pensavano a un qualche complotto.