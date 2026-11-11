Una mail con minacce di attentati è arrivata a circa 6.000 scuole italiane nella mattinata di mercoledì 11 novembre. A comunicarlo è il ministero dell’Istruzione, secondo cui non tutti gli istituti che hanno ricevuto il messaggio sono stati evacuati. La stima diffusa da LaPresse parla di circa 6.300 scuole statali coinvolte su un totale di 7.476. La comunicazione non sarebbe invece arrivata agli istituti paritari e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Le segnalazioni hanno fatto scattare le procedure di sicurezza in diverse città, con l’evacuazione di studenti e personale scolastico e l’intervento delle forze dell’ordine e degli artificieri. Il messaggio, con oggetto «Avviso di pericolo», si presentava come firmato da un sedicente «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan» e conteneva minacce di attacchi con esplosivi e armi bianche.

La mail arrivata ad alcune scuole di Potenza, contenente minacce di attacchi con esplosivi e armi bianche (Ansa)

Una minaccia che ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. In Friuli-Venezia Giulia, l’indirizzo di posta elettronica dal quale è partita la comunicazione risulta associato a un dominio universitario di Taiwan. I carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno cercato di risalire all’origine del messaggio e verificarne la fondatezza. La minaccia, secondo le prime valutazioni delle autorità, sarebbe scarsamente attendibile.

Le evacuazioni da Roma a Milano, Potenza e Trieste

A Roma sono state evacuate diverse scuole, tra cui il liceo Mamiani. Nel quartiere Tuscolano le procedure di sicurezza hanno interessato anche gli istituti Giovanni Cagliero, Petrarca e Rodari. A Milano, invece, tra le scuole evacuate c’è il liceo Virgilio: la presidenza ha disposto l’uscita degli studenti intorno alle 11.30, sospendendo le lezioni per il resto della giornata e chiudendo gli uffici.

Non tutti i dirigenti hanno però adottato la stessa decisione. Il preside del liceo Parini, Massimo Nunzio Barrella, ha scelto di non evacuare l’istituto dopo essersi confrontato con la polizia postale. La mail, ricevuta alle 8.59, gli è apparsa subito poco credibile, anche per il riferimento al sedicente leader del Vilayat di Misoginistan. Il dirigente ha spiegato all’Adnkronos di aver ricevuto rassicurazioni dalle forze dell’ordine e di aver preferito mantenere regolari le lezioni. Anche studenti e genitori, ha riferito, sono rimasti tranquilli.

A Potenza sono stati evacuati tre istituti: il liceo classico Quinto Orazio Flacco, l’Istituto comprensivo Sinisgalli e il liceo scientifico Pasolini. In Friuli-Venezia Giulia le verifiche hanno interessato le scuole di Codroipo e Premariacco, in provincia di Udine. A Sanremo, invece, due istituti sono stati evacuati dopo segnalazioni in lingua araba inviate alle forze dell’ordine.

Lo zaino fatto brillare davanti al liceo Petrarca

A Trieste, durante i controlli seguiti agli allarmi, gli artificieri sono intervenuti davanti alla sede centrale del liceo Petrarca, in via Rossetti, per un bagaglio lasciato incustodito. Lo zaino è stato fatto brillare con un’esplosione controllata, in modo da verificare in sicurezza l’eventuale presenza di materiale pericoloso.

Successivamente è emerso che non si trattava di un ordigno: lo zaino era stato dimenticato da uno studente durante le operazioni di evacuazione. Sul posto erano intervenuti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il precedente e le indagini

La mail era firmata con il nome di un sedicente Mikhail Andropov, che si presentava come leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Il testo conteneva minacce contro gli italiani e sosteneva che all’interno degli edifici scolastici fosse stato collocato un ordigno esplosivo con innesco a distanza. In Friuli il messaggio risultava provenire da un indirizzo collegato al dominio di un’università di Taiwan. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine della comunicazione.

Nei giorni scorsi si era già verificato un episodio analogo, con un messaggio inviato a circa 280 dirigenti scolastici. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la provenienza delle nuove segnalazioni e verificare eventuali collegamenti con i precedenti episodi. Al momento, le minacce contenute nelle mail non costituiscono di per sé una conferma della presenza di ordigni negli istituti coinvolti.