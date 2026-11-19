La commissione Covid sta facendo emergere, anzi: sta certificando, verità fondamentali e sconvolgenti riguardo alla gestione della pandemia e soprattutto alle modalità con cui è stata imposta la vaccinazione di massa agli italiani.

È proprio l’esposizione di queste verità – forse ritenute pericolose – a suscitare le reazioni stizzite della maggior parte delle virostar e di tutti coloro che hanno sostenuto la retorica dell’emergenza. Il fatto però che con tanta insistenza si vogliano silenziare le evidenze sgradite probabilmente non dipende soltanto dalla volontà di difendere le proprie posizioni passate.

Benché smentita dai fatti, la retorica sanitaria di cui sopra (il cui fulcro è la santificazione del vaccino mRNA) resiste. Anzi, è il discorso dominante. Nelle sedi istituzionali si continua a procedere come se nulla fosse.

Peggio: si punta a far diventare le procedure emergenziali ordinaria amministrazione. Lo dimostra ciò che sta accadendo a livello europeo: fra pochi giorni ci sarà un altro fondamentale passo avanti verso l’entrata in vigore di nuove norme che cambieranno radicalmente l’universo sanitario.

«Il 25 di novembre il Parlamento europeo è chiamato a votare in seconda lettura, e dunque definitivamente, sulla pre-proposta per la riforma del diritto sui medicinali che è stata messa in pista dalla Commissione Europea nel 2024», spiega l’avvocato Renate Holzeisen, che da tempo studia questo provvedimento. «Il 28 settembre il Consiglio dell’Ue ha dato il consenso al testo su cui gli europarlamentari dovranno esprimere il loro voto. E purtroppo anche il rappresentante del governo italiano si è espresso favorevolmente su un contenuto da molti punti di vista inaccettabile, pericoloso e in contrasto con il lavoro della commissione sulla gestione del Covid».

Cosa ha cambiato l’Ue sui vaccini

In buona sostanza saranno cambiate le norme che regolano la diffusione dei medicinali. Compresi i prodotti a Rna messaggero. E cambieranno le tempistiche del loro utilizzo: in situazioni definite emergenziali sarà possibile licenziare vaccini senza tutta una serie di controlli.

A spiegarlo nel dettaglio è il dottor Alberto Donzelli della Commissione medico scientifica indipendente: «La decisione che verrà presa non è storica, di più. Cambia tutto per quanto riguarda il diritto sui medicinali, e merita di essere immediatamente discussa. Ci sono cinque punti di criticità di questo provvedimento. Intanto , si cambia la definizione giuridica di vaccino. Non è più qualcosa che serve per immunizzare: serve anche per curare, ora le malattie infettive e domani chissà cos’altro. Non è solo un problema formale: i vaccini saranno sono sottratti a una serie di verifiche sulla cancerogenicità preventiva, la genotossicità per la prole, la biodistribuzione (cioè il modo in cui i prodotti vanno in tutti gli organi e le cellule umane) e di mutagenicità».

Capite bene che sottrarre prodotti medici con le caratteristiche dei vaccini mRna a tutte le verifiche di cui sopra non è il massimo. Ma non è finita. «Questi prodotti verrebbero sviluppati, in caso di emergenza, in 100 giorni, cioè togliendo la possibilità di valutare qualsiasi effetto a medio termine con studi epidemiologici appropriati», dice Donzelli. Di fatto, dunque, si sta normalizzando il metodo frettoloso utilizzato durante la pandemia da Covid. «È tentativo di sdoganare questa modalità e renderla permanente o addirittura aggravarla», continua Donzelli.

«Perché neanche i vaccini Covid sono stati sviluppati in 100 giorni». Altro tema fondamentale: a chi spetterà di proclamare l’emergenza sanitaria? «Non più all’Oms», insiste Donzelli. «Sarà di fatto l’Unione europea che va a sostituirsi all’Oms». Ci sono almeno altri tre punti critici. «Viene istituzionalizzata l’autorizzazione di emergenza o condizionata», spiega Donzelli.

Le parole di Alberto Donzelli

«La Commissione europea proclama l’emergenza e si istituzionalizza il fatto che ci siano delle autorizzazioni che bypassano tutti i controlli preventivi previsti dalla normativa ordinaria. Autorizzazione che poi, come visto in passato, facilmente diventano definitive. È previsto poi che si costituiscano i cosiddetti laboratori reali, termine assolutamente fuorviante. Si tratta di una sorta di scatole nere all’interno delle quali – e al di fuori di controlli istituzionali adeguati e di tutta la prassi ordinaria con cui viene condotta una sperimentazione – condurranno sperimentazioni su farmaci innovativi, non solo vaccini. L’organizzazione dei controlli viene delegata alla Commissione, che fornirà poi dettagli. E come sappiamo il diavolo sta nei dettagli. Infine, la tecnologia di piattaforma diventerà la regola. Cosa significa? Che non sarà più necessario studiare la genotossicità, la cancerogenicità, la mutagenicità di un nuovo prodotto. Basterà verificarne la conformità con la piattaforma, dopodiché i prodotti verranno sdoganati».

I rischi delle decisioni dell’Unione europea

Su tutto ciò il dibattito è sostanzialmente assente. Anzi, si può dire che l’iter stia procedendo in autonomia. Mentre la commissione Covid ci mostra le storture di un sistema, esso continua ad allargarsi.

Secondo l’avvocato Holzeisen, in realtà, sarebbe ancora possibile agire per cambiare la situazione. «I parlamentari europei», dice, «potrebbero tirare il freno a mano. Tanto per cominciare, guardandomi il regolamento del Parlamento Europeo ho ravvisato una strana anticipazione del voto. E già questo aspetto sarebbe da verificare molto bene: bisognerebbe spostare tutto per lo meno alla plenaria di dicembre. Poi un gruppo parlamentare o almeno 36 parlamentari possono chiedere l’ammissione di emendamenti a queste proposte».

Se queste norme europee dovessero passare, il nostro Paese sarebbe costretto a recepirle. E i risultati non sarebbero per niente entusiasmanti. Sarebbe il caso, per lo meno, di aprire una seria – e rapida – discussione sul tema. Altrimenti il rischio è che il sistema allucinante che la commissione Covid sta svelando diventi la norma».