Il 18 novembre si celebra la Giornata europea degli antibiotici, dedicata alla sensibilizzazione sull’uso corretto di questi farmaci. Conservare le confezioni rimaste da una precedente terapia per utilizzarle in futuro può favorire comportamenti di automedicazione. L’uso inappropriato contribuisce alla diffusione dell’antibiotico-resistenza, un problema che rende sempre più difficile curare alcune infezioni.

Antibiotici avanzati, perché non bisogna riutilizzarli

Capita di terminare una terapia antibiotica e di ritrovarsi con alcune compresse o una confezione ancora parzialmente utilizzata nell’armadietto dei medicinali. Tenerle da parte nella convinzione che possano tornare utili in caso di necessità è un’abitudine da evitare, soprattutto quando porta a utilizzare nuovamente il farmaco senza consultare il medico.

Gli antibiotici non sono medicinali da assumere autonomamente quando compaiono sintomi simili a quelli di una precedente infezione. La scelta del principio attivo, il dosaggio e la durata del trattamento dipendono infatti dal tipo di infezione e dalle condizioni del paziente. Un farmaco prescritto in passato non è necessariamente adatto a una nuova malattia.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ricorda che gli antibiotici devono essere utilizzati esclusivamente per il trattamento delle infezioni batteriche, dietro prescrizione medica e per il tempo necessario, rispettando le dosi indicate. Riutilizzare gli avanzi di una precedente cura può quindi comportare un’assunzione non appropriata, senza che sia stata verificata la necessità di quel trattamento.

Il problema non riguarda soltanto chi assume questi medicinali senza una nuova indicazione sanitaria. Anche condividere gli antibiotici rimasti con familiari o altre persone è un comportamento da evitare: una terapia prescritta a un paziente non può essere automaticamente trasferita a un altro.

Antibiotico-resistenza, perché l’uso scorretto dei farmaci è pericoloso

L’impiego eccessivo o inappropriato degli antibiotici contribuisce all’antibiotico-resistenza, il fenomeno per cui alcuni batteri sviluppano la capacità di sopravvivere all’azione dei medicinali utilizzati per eliminarli o bloccarne la crescita.

Non sono le persone a diventare resistenti agli antibiotici: sono i batteri che possono acquisire questa capacità. Quando un’infezione è provocata da microrganismi resistenti, le possibilità di trattamento si riducono e può diventare più difficile individuare una terapia efficace.

Il Ministero della Salute segnala che l’utilizzo scorretto può riguardare sia la scelta del farmaco sia le modalità di assunzione. Tra i comportamenti da evitare ci sono l’impiego degli antibiotici per malattie causate da virus, la riduzione autonoma delle dosi e l’interruzione anticipata del trattamento rispetto alle indicazioni ricevute dal medico.

Il fenomeno rappresenta un problema di salute pubblica anche in Europa. Secondo i dati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in occasione della Giornata europea degli antibiotici 2026, ogni anno nell’Unione europea oltre 35.000 persone muoiono a causa di infezioni provocate da microrganismi resistenti agli antimicrobici.

L’aggiornamento dell’Ecdc evidenzia inoltre che nel 2025 il consumo complessivo di antibiotici nell’uomo nell’Unione europea è diminuito del 5% rispetto al 2019. Un progresso ancora insufficiente rispetto all’obiettivo europeo di ridurre i consumi del 20% entro il 2030.

Tra i dati che destano maggiore attenzione c’è quello relativo alle infezioni del sangue provocate da Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi: l’incidenza stimata nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo è aumentata del 72% nel 2025 rispetto al 2019. Si tratta di batteri resistenti a una classe di antibiotici utilizzata per trattare infezioni gravi.

Raffreddore e influenza, perché gli antibiotici non servono

Uno degli errori più frequenti nell’utilizzo di questi medicinali è ricorrervi per curare disturbi come raffreddore, influenza e altre infezioni delle vie respiratorie di origine virale.

Gli antibiotici agiscono contro i batteri e non sono efficaci contro i virus. Assumerli per cercare di accelerare la guarigione da un’infezione virale non offre benefici e contribuisce invece al problema della resistenza batterica.

L’Ecdc ricorda che gli antibiotici non sono antidolorifici e non servono ad alleviare direttamente mal di testa, dolori muscolari o febbre. Possono inoltre provocare effetti indesiderati, tra cui diarrea, nausea ed eruzioni cutanee.

Questo non significa che un’infezione virale non possa essere accompagnata da una complicazione batterica. In questi casi può essere necessario un trattamento antibiotico, ma la valutazione spetta al medico, che deve stabilire se esista effettivamente un’infezione batterica e quale terapia sia indicata.

La campagna europea del 2026, intitolata «Care for your kids – use antibiotics wisely», pone particolare attenzione ai bambini, soprattutto ai più piccoli. L’obiettivo è sensibilizzare genitori e caregiver sull’impiego prudente degli antibiotici, considerando che molte comuni infezioni infantili non richiedono questi farmaci.

Come conservare e smaltire correttamente i medicinali

Evitare l’automedicazione non significa che tutti i medicinali presenti in casa debbano essere eliminati indiscriminatamente. Il Ministero della Salute fornisce indicazioni precise sulla loro conservazione e sullo smaltimento.

I farmaci devono essere mantenuti nella confezione originale, in modo da poter controllare il foglio illustrativo, il numero di lotto e la data di scadenza. È inoltre necessario rispettare le condizioni di conservazione indicate sulla confezione, proteggendoli dalle fonti di calore, dalla luce e dall’umidità.

Un’attenzione particolare riguarda i medicinali che richiedono la conservazione in frigorifero e quelli che, una volta preparati o ricostituiti, possono essere utilizzati soltanto per un periodo limitato. In questi casi bisogna attenersi alle indicazioni riportate nel foglio illustrativo.

I medicinali scaduti, deteriorati o non più utilizzabili non devono essere gettati nella spazzatura domestica. Il Ministero della Salute indica di conferirli negli appositi contenitori per la raccolta dei farmaci, collocati all’interno o nelle vicinanze delle farmacie.

La regola fondamentale resta però quella di non utilizzare autonomamente gli antibiotici avanzati. In caso di nuovi sintomi o del sospetto di un’infezione batterica è necessario rivolgersi al medico, che potrà valutare se sia opportuno iniziare una nuova terapia e quale farmaco utilizzare.