Grandi anziani, la cura torna a casa. Si parte in Lazio, Umbria e Marche

«Telemonitoraggio, stimolazione cognitiva, comunità di prossimità, e un invecchiamento attivo e consapevole. Dentro queste definizioni c’è molta vita concreta». Michele Liberatore è il direttore dello sviluppo del comparto sanità di Medihospes, una cooperativa sociale presente in tutta Italia (oltre 6.000 operatori, 25.000 persone assistite ogni giorno, 5 milioni di ore di assistenza all’anno), aderente al Consorzio La Cascina.

La grande e impegnativa realtà con cui Medihospes lavora ogni giorno è una popolazione che in Italia è sempre più anziana e ha necessità di essere riconosciuta e assistita costantemente, e la tecnologia, se ben concepita, in questo frangente è un grande aiuto. «Assistenza a domicilio per anziani fragili, Rsa e residenze protette, case di riposo, centri diurni Alzheimer, anche senior cohousing con modelli innovativi e tanta attività di animazione e integrazione sociale: tutto questo in Medihospes già esiste, assieme al lavoro con la telemedicina. Che adesso stiamo ampliando sempre più», riprende Liberatore, «perché da un lato abbiamo l’esperienza, dall’altro siamo apripista. E oggi tutti noi operatori, con i nostri anziani, i loro familiari e i caregiver, dobbiamo apprezzare quanto possa essere d’aiuto la tecnologia unita all’umanità di chi assiste».

Medihospes, un progetto per 3.000 ultraottantenni in tre Regioni

Dopo essere stata selezionata da Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per un bando Ue, Medihospes infatti si prepara ad avviare un intervento, innovativo, in tre Regioni italiane, Lazio, Umbria e Marche, a favore di 3.000 «grandi anziani», cioè ultraottantenni, con almeno una patologia cronica. «È un modello integrato di presa in carico sociosanitaria, con strumenti di teleassistenza e telemedicina. Creiamo sul territorio una rete realmente virtuosa, e tanti che rischierebbero l’isolamento sociale, oltre a rischi più che probabili per la salute, se ne gioveranno», spiega Liberatore. Questo modello unisce le farmacie, gli anziani, le loro famiglie e i caregiver a staff di neuropsicologi, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari e operatori di comunità. Tutto è coordinato da Medihospes. «Tutto questo sarà realizzato integrando le attività digitali, di telemedicina, con gli incontri e le azioni sanitarie e sociali in presenza: è l’originalità di questo intervento», spiega Liberatore.

Dispenser, tablet e videochiamate: come funziona l’assistenza a domicilio

L’assunzione dei farmaci prescritti nella terapia di ciascuno viene monitorata quotidianamente con dispenser affidati all’anziano e collegati on line con la centrale operativa, ad ogni paziente è affidato un tablet che impara a usare con applicazioni utili allo svago e contro il decadimento cognitivo, ci sono visite periodiche a domicilio di psicologi e operatori sociali, ogni settimana si effettuano contatti telefonici di controllo e conferma che tutto procede bene, e poi videochiamate di gruppo guidate, con gli altri anziani che condividono una passione: l’arte, il calcio, la musica, l’attualità o l’ultimo programma tv di successo, insomma tutto è concesso. Sono programmati anche incontri socio-sanitari in presenza e ogni mese una passeggiata, una gita, un momento di condivisione tra i gruppi di anziani che saranno creati.

La tecnologia al servizio della serenità e della prevenzione

«Naturalmente i dispositivi tecnologici, forniti da MedEA, i protocolli, ogni passo della procedura, tutto è assolutamente sicuro» sottolinea Liberatore. «L’anziano, la sua famiglia e chi lo assiste, tutti sono contenti di vedere che la casa ritorna a essere un luogo di cura. Con questo monitoraggio si prevengono incidenti e tanti ricoveri in ospedale, fatti per ansia o per attendere anche un solo controllo medico. E il risparmio rispetto a un modello di sanità centrato sull’ospedale è evidente». Non da ultimo, tanti giovani operatori saranno coinvolti da Medihospes in quest’iniziativa e poter parlare con qualcuno che ha l’età di un figlio o di un nipote è già una terapia di serenità.