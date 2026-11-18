C’è qualcosa di sospetto nella mobilitazione scatenata dall’audizione di Giovanni Rezza. Bassetti, Burioni, Aldo Grasso, Ricciardi, società scientifiche, giornali e perfino il ministro Schillaci: tutti a difendere «la Scienza», denunciare presunte aggressioni agli esperti e processare la commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, che forse così inutile non è.



La commissione ha ascoltato chi ha preso decisioni che hanno inciso sulla vita di milioni di italiani e ha fatto ciò che durante l’emergenza sembrava proibito: chiedere conto delle responsabilità individuali. Sotto il tappeto non ci sono solo errori in buona fede, ma soprattutto enormi sprechi, violazioni dei diritti, forzature, omissioni e contraddizioni.

Il vaccino non impediva il contagio: la fine di uno slogan.

Per Mario Draghi chi non si vaccinava si ammalava e moriva, chi si vaccinava poteva stare tranquillo. Lo slogan servì a giustificare il green pass, ma la commissione ha appurato che questa non è mai stata una «evidenza scientifica». Trifirò, Mantovani, Garattini e lo stesso Magrini di Aifa hanno riconosciuto che i vaccini non bloccavano il contagio. Bhattacharya, direttore del Nih americano, ha contestato il presupposto scientifico del green pass. I commissari chiederanno conto a Draghi, atteso a breve, di una narrazione che è andata ben oltre le prove scientifiche.

Tachipirina e vigile attesa

Il protocollo per il trattamento domiciliare firmato da Rezza è stato sconfessato da Palù, Zangrillo, Bassetti, Petrosillo. Garattini ha denunciato l’uso eccessivo e ingiustificato del paracetamolo e una vigile attesa che doveva essere davvero vigile. Ne emerge che i medici non furono messi nelle condizioni di curare tempestivamente.

Green pass: una decisione politica, non un passaporto di non infettività

Lo hanno dovuto ammettere Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e Gianni Rezza: green pass e super green pass furono strumenti di politica pubblica, usati senza prova scientifica per incentivare la vaccinazione di massa. Uno strumento invasivo e lesivo dei diritti fondamentali poggiava dunque su presupposti lontani dalla realtà della trasmissione virale. Rezza ha inoltre riconosciuto che l’immunità naturale era pari o superiore a quella vaccinale: eppure il green pass dei guariti durava meno.

Il piano pandemico che non c’era

Garattini è stato netto: il piano pandemico non fu né applicato né aggiornato, e ciò ha contribuito anche a decessi estranei al Covid, figli del collasso assistenziale. L’Italia si è invece ritrovata a rincorrere mascherine, posti letto, personale e forniture e il conto lo hanno pagato i contribuenti.

Mascherine, ventilatori e affari: il grande bazar dell’emergenza

La gestione di Domenico Arcuri ha lasciato una scia di interrogativi. Per mascherine cinesi inidonee fu pagata una maxi commessa da circa 1,251 miliardi di euro. Il generale Figliuolo ha dovuto smaltire 218 milioni di mascherine inutilizzate. L’allora sottosegretario M5S Riccardo Fraccaro ha riferito di essere stato informato di possibili irregolarità e di non averne parlato al governo. Poi le Primule di Arcuri: stavamo per buttare 492 milioni per strutture mai usate. Intermediari e commissioni, intanto, sono finite sotto la lente, chiamando in causa anche l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Bollarle come «polemica politica» è il solito riflesso condizionato di chi, di fronte a miliardi bruciati, preferisce l’amnesia alla responsabilità.

I monoclonali gratuiti rifiutati

Nell’ottobre 2020 Eli Lilly si rese disponibile a donare all’Italia 10.000 dosi di anticorpi monoclonali. La donazione non si concretizzò ma nel febbraio 2021 l’Italia li acquistò da Roche e dalla stessa Lilly, pagando 40 milioni di euro ciò che pochi mesi prima avrebbe potuto avere gratis. I documenti di Ranieri Guerra e la testimonianza di Guido Silvestri hanno fatto emergere una ricostruzione legata a Toscana Life Sciences, ente no profit che funge da «orticello scientifico» del Pd. Resta da chiarire se Speranza, Magrini, Rezza e Ippolito abbiano sacrificato opportunità terapeutiche e risorse pubbliche per un progetto nazionale poi abortito e perché siano stati dati 384 milioni a un ente che non ha mai prodotto il farmaco promesso.

Vaccini ed eventi avversi

Le associazioni dei danneggiati da vaccino hanno puntato il dito contro la farmacovigilanza passiva di Aifa e la sotto segnalazione degli eventi avversi. Mantovani ha riconosciuto il rapporto causale tra vaccini a mRna e miocarditi, rilevante soprattutto nei maschi giovani. Garattini ha criticato gli open day vaccinali per i giovanissimi, con l’abbandono del criterio di età e fragilità. Le politiche vaccinali hanno ignorato la proporzionalità. E i cittadini non sono stati informati dei rischi.

8 Trasparenza, responsabilità, efficacia dei vaccini.

Sul presunto calo della mortalità da Covid solo grazie ai vaccini, Bhattacharya e Mantovani hanno ricordato che contarono anche l’immunità naturale e l’evoluzione del virus. Un’altra bufala scientifica smontata dalla commissione. La commissione Covid, insomma, sta svolgendo un lavoro immane e prezioso. Non è una caccia al colpevole, ma la ricostruzione di ciò che è accaduto, per separare gli errori inevitabili da scelte ingiustificate, omissioni ed eventuali illeciti. Che a strillare siano gli stessi scienziati che all’epoca firmarono decisioni antiscientifiche è fin troppo comprensibile: nessuno ama l’inventario. Più curioso l’intervento di Aldo Grasso: chi passa le giornate a pesare i passi di Ballando con le Stelle si sente in diritto di dare le pagelle a un’inchiesta sulla pandemia, materia delicata da lasciare a chi sa distinguere un tango da un lockdown…

«Molti altri autorevoli scienziati, come Garattini e Mantovani, hanno risposto alle domande senza sentirsi aggrediti», ha chiarito il presidente della commissione Marco Lisei (Fdi). «È molto grave che, tra alcuni scienziati, serpeggi l’idea che chiedere conto delle decisioni di chi aveva responsabilità istituzionali possa essere un attacco alla scienza».

È il punto che sfugge a una parte della comunità scientifica e ai suoi difensori mediatici. Gli italiani hanno perso il lavoro, visto limitata la libertà di movimento, subito restrizioni senza precedenti e finanziato con le tasse acquisti miliardari. Hanno diritto di sapere. Se per avere risposte bisogna disturbare qualche professore, qualche ex ministro o qualche ex dirigente pubblico, pazienza. Ai cittadini, ai politici e perfino agli scienziati, abituati a firmare senza rispondere, tocca ripassare la lezione: la responsabilità è individuale e nessun camice la trasforma in immunità.