Sapete che ogni volta che prendete lo skyr dal banco frigo del supermercato siete un po’ vichinghi? Che dico? Un po’ scherziamo, un po’ no. Lo skyr è di fatto l’ultimo arrivato nel settore del banco frigo a cui ci rivolgiamo per trovare «creme lattose in bicchiere» direbbe chi inventò il neologismo «petaloso» qualche anno fa, ricordate?, da mangiare al cucchiaio.

Skyr, il formaggio dei vichinghi: le origini islandesi e la diffusione in Europa

Prima, c’era solo lo yogurt. Poi, è arrivato il kefir. Adesso, lo skyr. Dicevamo che optando per lo skyr siamo un po’ vichinghi. È una considerazione anche scherzosa e iperbolica, ma è un fatto che nella grande famiglia dei derivati del latte fermentato in cui lo troviamo posizionato al supermercato lo skyr è un «diverso» nordico, in quanto non proviene dal sud del mondo come lo yogurt e il kefir, ma dal nord.

Torneremo dopo sulla questione «derivato del latte fermentato». Intanto annotiamo le interessanti origini dello skyr. Ci aiutano a capire anche come a volte le sintesi possano diventare generalizzazioni. Le origini dello skyr affondano nell’epoca della colonizzazione dell’Islanda da parte dei vichinghi, quindi il IX secolo dopo Cristo.

Oltre che sé stessi e il loro intento (realizzato) di dominio, i vichinghi portarono in Islanda anche usi e costumi norreni, pure culinari. Norreno vuol dire scandinavo e scandinavo vuol dire della penisola della Scandinavia che comprende tre nazioni cioè Svezia e Norvegia da una parte (un piccolo lembo montuoso che è geograficamente Finlandia non viene considerato Scandinavia) e Danimarca dall’altra, le tre nazioni del nord dell’attuale Europa che condividono innanzitutto la derivazione delle proprie lingue, svedese, norvegese e danese, dalla radice linguistica germanica-settentrionale dell’antico norreno, tanto che le tre lingue sono reciprocamente comprensibili da chi parla ognuna pur essendo lingue diverse, e una vicinanza geografica, storica e culturale.

Il termine norreno prima della colonizzazione dell’Islanda ad opera dei vichinghi indicava soltanto la Scandinavia ovvero, ripetiamo, Danimarca, Norvegia e Svezia. E i vichinghi erano coloro che, di quei popoli e di quei luoghi scandinavi, andavano a commerciare/conquistare terre, vicine e lontane, per mare. Lo skyr era uno dei risultati della tradizionale modalità norrena di conservazione del latte che i vichinghi portarono con sé popolando l’Islanda.

Da allora, lo skyr che era tradizionalmente diffuso nell’intera Scandinavia e nell’Islanda che è culturalmente norrena ma geograficamente isolata rispetto al «complesso» della Scandinavia, si è diffuso anche in Finlandia, che non è culturalmente norrena, ma di lingua e di cultura ugro-finnica.

Oggi in Finlandia si consuma tantissimo skyr, sia importato di produzione islandese, sia prodotto in loco. Ma percepirlo come tradizionalmente finlandese è sbagliato, trattandosi di una tradizione recente e senza altre coincidenze culturali col mondo norreno, mentre percepirlo come tradizionalmente islandese regge di più anche in virtù della colonizzazione culturale norrena dell’Islanda. L’Islanda e la Finlandia compongono con la Scandinavia i cosiddetti Paesi Nordici, ma hanno una storia a sé.

Lo skyr si diffuse anche nelle isole britanniche e in generale nel nord dell’Europa continentale e ora, da un po’, complice la globalizzazione e non i vichinghi che furono i primi storici «esportatori» di skyr nei Paesi nordici, questo skyr si è diffuso praticamente ovunque e anche da noi.

Sempre all’epoca dei vichinghi, lo skyr trovò una specie di dedizione casearia assoluta proprio in Islanda, dove la mancanza di legna da ardere rendeva difficile mantenere accesi a lungo i fuochi, condizione necessaria per trasformare il latte in formaggi a lunga conservazione. Lo skyr conquistò l’Islanda perché permetteva di elaborare il latte in maniera assai veloce. Facendone formaggio molle.

Stiamo tornando sulla questione derivati del latte fermentato annunciata qualche riga fa. Formaggio molle, dicevamo. E sì, perché lo skyr tecnicamente è un formaggio fresco a pasta molle e a coagulazione prevalentemente acida, diversamente dallo yogurt e dal kefir che invece sono derivati del latte fermentato.

Lo yogurt è latte scaldato a 85-90 °C e fermentato a 42-45 °C per 4-6 ore da due soli batteri senza togliere il siero (lo si toglie nello yogurt greco), il kefir è una bevanda fermentata senza riscaldamento a 20-25 °C per 18-24 ore da una colonia di batteri e lieviti anche qui senza togliere il siero, mentre lo skyr è un formaggio fresco di latte scremato scaldato a 85-90 °C, coagulato a 37-42 °C per 5-12 ore con fermenti e caglio e, infine, sottoposto a una lunga colatura del siero.

Sia lo yogurt che lo skyr richiedono due fasi termiche (un primo riscaldamento ad alta temperatura per modificare le proteine e sanificare il latte, seguito da una lunga fase di mantenimento al caldo per far lavorare i batteri), il kefir no. Come dicevamo, c’è un legame storico tra la scarsità di legna di un certo preciso momento storico in Islanda e lo skyr.

Per fare un formaggio stagionato tradizionale a pasta cotta bisogna mantenere il fuoco acceso per cuocere e spurgare a lungo la cagliata in caldaia (spesso tra 45 °C e 55 °C). Per lo skyr, invece, si portava molto molto velocemente il latte a bollore e poi lo si lasciava fermentare passivamente ad una temperatura tiepida, avvolgendo i contenitori con panni di lana vicino al focolare spento, senza più consumare preziosa legna.

Preciso momento storico si è detto. E torniamo ai vichinghi. Quando i vichinghi colonizzarono l’Islanda, abbatterono le già poche foreste di betulle presenti e così la legna da ardere, che si traeva dalle foreste, diventò un bene molto raro e perciò molto costoso, pensate che al suo posto si bruciavano la torba e lo sterco essiccato: tenere un fuoco vivo per ore per cuocere un formaggio era impensabile e lo skyr, a differenza dei formaggi cotti, si preparava per mezzo della fermentazione acida naturale e del mantenimento del caglio a temperature tiepide o ambiente, lasciando riposare il latte scaldato per molte ore senza bisogno di mantenerlo sul fuoco, lo abbiamo già detto.

Ecco dunque la ragione per cui si affermò il formaggio molle skyr come produzione quasi assoluta dell’Islanda deforestizzata dai vichinghi. Inoltre lo skyr, grazie alla sua acidità, permetteva altri due vantaggi.

Si poteva conservare perché quella sua alta acidità creava una barriera naturale contro i batteri cattivi. Inoltre, il suo siero di scarto, un siero acido chiamato mysa, dopo essere stato conservato in botti di legno veniva utilizzato come liquido di conservazione per la carne, il pesce e altri alimenti per tutto l’inverno senza dover usare la salatura visto che il sale era anch’esso molto raro, né il fuoco.

Non è yogurt ma formaggio fresco: perché al supermercato si trova nel banco frigo degli yogurt

Si dirà: allora perché se lo skyr è un formaggio fresco nel mio supermercato lo trovo accanto allo yogurt e non accanto ai formaggi freschi?

Nel commercio e nei supermercati italiani, lo skyr vive una doppia identità: per la legge è un formaggio fresco, per marketing e abitudini di consumo viene rispettivamente posizionato e percepito dal cliente come yogurt o preparato a base di latte fermentato.

Se prendete il vasetto di skyr, infatti, nel nostro supermercato italiano, noterete che sull’etichetta non c’è scritto yogurt, perché per la normativa italiana ed europea non si può usare la denominazione di yogurt per un prodotto che usa il caglio, uso che configura il prodotto come formaggio fresco.

Ci si troverà scritto, infatti, «formaggio fresco magro» o «preparazione a base di latte fermentato colato» o «preparato con fermenti di skyr». Il marketing determina che nessuno scriva «formaggio» sulla parte frontale del vasetto e anche che lo si trovi sempre ed esclusivamente nel reparto degli yogurt, mai nel reparto dei formaggi, confezionato anche nei classici vasetti di plastica tipici dello yogurt.

È però importante capire che non si tratta certamente di una «truffa»! Lo skyr è di fatto una sorta di ibrido ambivalente: è un formaggio fresco che somiglia di fatto allo yogurt e nell’epoca in cui si cercano yogurt «potenziati», con aggiunta di proteine, e tanti si mettono a mangiare preparati proteici e iperproteici cremosi di concezione industriale, lo skyr rappresenta l’alternativa allo yogurt naturalmente iperproteica.

Nonostante la classificazione legale come formaggio, infatti, lo skyr per il nostro palato è come uno yogurt densissimo, perché come quello contiene fermenti lattici vivi e attivi, ha un sapore acido più simile allo yogurt e una consistenza più simile allo yogurt greco che a formaggi freschi italiani come per esempio la robiola e, infine, ancora come gli yogurt, si mangia col cucchiaino.

La nostra impressione è che, se lo skyr piace, si possa certamente alternare: una volta uno yogurt, una volta un kefir, un’altra uno skyr. Ci sono però delle differenze che può essere utile conoscere. Lo skyr è molto amato dagli sportivi e da chi cerca tante proteine sia per fare massa muscolare, sia per avere una sazietà prolungata.

Ricordiamoci che tante proteine a colazione fanno anche bene dall’andropausa e menopausa in poi perché contrastano la sarcopenia cioè la perdita di massa muscolare. La sarcopenia inizia fisiologicamente, in modo lento, già intorno ai 40-50 anni (con una perdita media dell’1-2% di massa muscolare all’anno) e non è solo una questione «estetica»: meno muscolo vuol dire anche meno forza.

Non si intende «corpo flaccido». La sarcopenia infatti può colpire anche gli obesi che sotto tanta massa grassa avranno poca massa muscolare pur non apparendo flaccidi. Perché contro la sarcopenia serve una colazione più proteica? Durante il digiuno notturno il corpo non riceve nutrienti e mentre abbiamo un accumulo di grassi e di zuccheri da cui attingere, non lo abbiamo di proteine.

Il corpo prende amminoacidi dai muscoli per sopperire alla carenza alimentare notturna (si chiama catabolismo muscolare) e se non facciamo una colazione con una buona quota di proteine il corpo continua a prenderle fino al pranzo.

Più proteine e meno grassi: perché lo skyr piace a sportivi e over 60

Unendo questo meccanismo fisiologico al fatto che più l’età avanza, più proteine ci servono per attivare la sintesi proteica muscolare (almeno 25-30 g a pasto), si capisce come la colazione proteica sia più necessaria per l’anziano che per il giovane. Naturalmente bisogna guardare il fabbisogno totale giornaliero: l’adulto over 60-65 ha bisogno di circa 1,0-1,2 grammi di proteine per kg di peso al giorno e addirittura fino a 1,5 g/kg in presenza di sarcopenia o attività fisica intensa.

Per questo motivo, concentrare una bella quota di proteine al mattino rende molto più semplice raggiungere quest’obiettivo proteico quotidiano. Se una colazione con cappuccino e cornetto in media porta circa 10-13 grammi di proteine (per un totale di circa 350-450 kcal), una colazione con 200 g di skyr al naturale già porta circa 20-22 g di proteine.

Skyr, kefir e yogurt a confronto: differenze nutrizionali e perché conviene alternarli

Grazie alla tradizionale filtrazione del siero, infatti, questo formaggio fresco islandese concentra circa 10-11 grammi di proteine nobili ogni 100 g, circa tre volte lo yogurt e il kefir sia interi sia magri che ne contengono circa 3-4 g ogni 100 g. In più, lo skyr ha meno grassi delle versioni intere di yogurt e kefir e ancora, rispetto a questi, pochissimo lattosio.

Come i suoi parenti di banco di supermercato italiano, infine, il kefir fa bene alle ossa perché contiene calcio. Nel confronto diretto con yogurt e kefir al naturale, interi o magri, lo skyr bianco quindi vince nettamente sull’apporto proteico, quasi triplicandolo (10-11 g contro 3-4 g), e azzera i lipidi rispetto alle versioni intere.

Per completezza di informazioni, concludiamo ricordando che però con la colatura del siero lo skyr perde una quota di fermenti lattici e ha meno probiotici del kefir. Ecco perché, alla fine, consigliamo di alternare kefir, yogurt e skyr, preferendo dei primi le versioni magre e senza zucchero aggiunto.