Salvate il soldato Rezza: dopo l’audizione dell’ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute all’epoca della pandemia, è scattata la mobilitazione. Ma, replica Alice Buonguerrieri, capogruppo Fdi in commissione Covid, «se gli esperti non sanno rispondere dei provvedimenti che hanno firmato, il problema non è nostro».

Non si era mai visto tanto clamore per un’audizione parlamentare. Gianni Rezza in un’intervista sul Manifesto si è persino autoproclamato «martire» ed «eroe», Matteo Bassetti e Guido Silvestri sono scesi in campo in sua difesa. Che cosa avete combinato? Avete osato fare domande a uno scienziato?

«A quanto pare, è proprio questo il problema. Vede, il sistema si sta auto difendendo. Ma questa non è scienza: la scienza è confronto, verifica, messa in discussione. Non è un dogma, soprattutto se sono stati fatti degli errori, cosa che nessuno al momento sta riconoscendo. Gli errori possono essere comprensibili, ma l’arroganza di trasformarli in virtù, no!».

Siamo dunque alla lesa maestà scientifica: Rezza, quando le domande si facevano scomode, sembrava ricordare ai commissari di essere un professore universitario. Il curriculum come scudo parlamentare?

«È esattamente questa l’impressione, quasi che il titolo di professore rendesse indiscutibili le sue dichiarazioni. Ma la commissione non è un salotto dove far fare passerella a chi ha gestito la pandemia: è un organismo d’inchiesta e ha il dovere di verificare le responsabilità».

Prendiamo il protocollo «tachipirina e vigile attesa». Rezza, che lo aveva firmato, in audizione ha sostanzialmente preso le distanze dalla sua creatura, chiamando in causa altri uffici.

«Su questo tema l’atteggiamento autodifensivo era particolarmente evidente. Si è innervosito, ha richiamato il proprio titolo accademico, ma non è entrato nel merito. Io gli ho chiesto su quali studi poggiasse quel protocollo, dato che noi vogliamo banalmente sapere perché furono adottate determinate indicazioni. Lui lì per lì ci ha promesso che ci avrebbe mandato le “evidenze scientifiche”. Il giorno dopo l’audizione ha inviato in commissione Covid uno studio… del 2024! Uno studio uscito quattro anni dopo lo scoppio della pandemia, che dunque non poteva costituire essere la base scientifica di quel protocollo. Questa è una grave mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione».

Curioso: quando la scienza impartiva indicazioni ai cittadini, la politica poteva invocarla come un’autorità indiscutibile. Quando la commissione covid chiede conto di quelle indicazioni, improvvisamente la scienza non si può interrogare. È questa la nuova definizione di autonomia scientifica?

«È un ribaltamento inaccettabile. La commissione ha ascoltato centinaia di persone, compresi scienziati autorevoli come Alberto Mantovani e Silvio Garattini che hanno contestato aspetti della gestione pandemica, delle cure e della raccolta dei dati. Di queste audizioni, però, i grandi giornali non hanno parlato. Ci sono esperti che hanno riconosciuto errori, come è normale in una situazione emergenziale. Il problema è non volerli riconoscere e non assumersene la responsabilità».

Aldo Grasso, sul Corriere, ha parlato di scienza convocata «con arroganza» sul banco degli imputati e di «umiliazione della competenza». Da critico televisivo, si è scoperto anche osservatore della commissione Covid. Non sarà che ha giudicato la trasmissione senza guardare le puntate precedenti?

«Sicuramente non ha dedicato la stessa attenzione agli scienziati e ai medici che, nelle altre audizioni, hanno criticato la gestione pandemica Un’attitudine unidirezionale: si interviene quando viene messo in discussione il sistema, non quando emergono elementi scomodi per quel sistema. Da chi fa comunicazione professionale ci saremmo aspettati un approccio diverso».

Insomma, la scienza merita rispetto, ma non l’immunità parlamentare. O dobbiamo introdurre anche il diritto di non rispondere per manifesta superiorità accademica?

«La scienza non ha bisogno di essere protetta dalle domande. Ha bisogno di confrontarsi con esse. Noi stiamo facendo ciò che ci è stato affidato dagli elettori: individuare errori e responsabilità, anche per evitare che si ripetano in una futura emergenza.

Di fronte alle possibili ipotesi di reato emerse, la magistratura tace. Non vi stupisce questo silenzio?

Sì, stupisce. Ricordiamo che nel processo penale vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. In ogni caso faremo la nostra parte.

Presenterete esposti?

Sì. E a quel punto, nessuno potrà dire di non sapere».