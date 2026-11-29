Non soltanto le conseguenze psicologiche, la perdita di socialità e le difficoltà scolastiche. La pandemia di Covid potrebbe aver lasciato negli adolescenti anche tracce biologiche, accelerando il processo di invecchiamento delle loro cellule. È quanto emerge da uno studio pubblicato il 10 novembre sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), che ha analizzato le modificazioni epigenetiche del Dna di oltre mille persone prima e durante l’emergenza sanitaria.

La ricerca, condotta da un gruppo internazionale di studiosi coordinato da Alicia Schowe del Max Planck Institute of Psychiatry di Monaco, ha preso in esame 1.028 partecipanti tedeschi: 359 bambini, 385 adolescenti e 284 adulti. I ricercatori hanno confrontato campioni di saliva raccolti prima dell’inizio delle restrizioni, tra il 2018 e i primi mesi del 2020, con altri prelevati tra il settembre 2021 e il maggio 2022, dopo due delle principali fasi di lockdown.

Il risultato è significativo: durante la pandemia è stato registrato un aumento dell’invecchiamento epigenetico e del ritmo di invecchiamento biologico in tutte le fasce d’età esaminate. Ma è soprattutto tra gli adolescenti che è emerso un legame con il peso percepito dell’emergenza sanitaria.

L’isolamento ha lasciato il segno

Per comprendere il risultato bisogna distinguere l’età anagrafica da quella biologica. La prima aumenta con il trascorrere del tempo, mentre la seconda descrive le condizioni dell’organismo attraverso una serie di indicatori molecolari e cellulari. Tra questi ci sono le modificazioni epigenetiche, cioè i cambiamenti chimici che regolano l’attività dei geni senza modificare la sequenza del Dna.

Gli scienziati hanno utilizzato quattro cosiddetti orologi epigenetici, strumenti che permettono di stimare l’età biologica e la velocità con cui procede l’invecchiamento. Tre di questi hanno rilevato un’accelerazione significativa nel periodo considerato, mentre il quarto, denominato Horvath, non ha evidenziato variazioni statisticamente significative.

Tra i ragazzi, però, il dato più interessante riguarda il rapporto tra il disagio vissuto e le modificazioni biologiche. Chi ha percepito maggiormente il peso della pandemia ha mostrato un incremento più marcato del ritmo di invecchiamento misurato attraverso l’orologio epigenetico DunedinPACE.

A pesare sono state soprattutto la separazione dalle persone importanti, la riduzione delle occasioni di incontro con i coetanei e la rinuncia alle attività del tempo libero. Elementi che durante l’emergenza sanitaria hanno caratterizzato la quotidianità di milioni di adolescenti, costretti a rinunciare a una parte fondamentale della loro vita relazionale.

L’adolescenza, spiegano gli studiosi, potrebbe rappresentare una fase particolarmente sensibile agli effetti dello stress. Da una parte ci sono i cambiamenti biologici legati alla pubertà, dall’altra la necessità di costruire relazioni, sviluppare autonomia e confrontarsi con i propri coetanei. Privare i ragazzi di queste esperienze può avere conseguenze che vanno ben oltre la semplice interruzione delle attività scolastiche.

Le conseguenze delle restrizioni da approfondire

La ricerca offre anche altri elementi di riflessione. L’accelerazione dell’invecchiamento biologico non ha riguardato soltanto i giovani: il fenomeno è stato rilevato anche nei bambini e negli adulti. Inoltre, le condizioni di salute precedenti alla pandemia e il livello socioeconomico familiare sono risultati associati ai cambiamenti osservati.

Un particolare merita attenzione: gli indicatori oggettivi utilizzati per misurare l’intensità delle restrizioni e la diffusione del virus non hanno mostrato lo stesso legame con l’invecchiamento epigenetico riscontrato invece per il disagio soggettivamente percepito dagli adolescenti.

Gli autori invitano comunque alla prudenza. Lo studio documenta associazioni statistiche, ma non dimostra che le misure restrittive siano state l’unica causa delle modificazioni biologiche. Non è inoltre ancora possibile stabilire se questi cambiamenti siano permanenti o se possano tradursi in un aumento delle malattie nel corso della vita.

Per rispondere a queste domande saranno necessari ulteriori studi e un monitoraggio più lungo dei partecipanti.

Resta però un dato che non può essere ignorato: l’emergenza sanitaria non ha inciso soltanto sulla salute di chi ha contratto il virus. Le trasformazioni imposte alla vita quotidiana, soprattutto durante una fase delicata come l’adolescenza, sono state accompagnate anche da cambiamenti biologici misurabili. Un aspetto che impone di interrogarsi sul costo complessivo delle politiche adottate e sulla necessità di considerare, nelle future emergenze, anche la tutela dello sviluppo psicofisico dei più giovani.