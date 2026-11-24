Dove finisce il suicidio assistito e dove inizia l’eutanasia? È questa la domanda che sta assalendo il mondo sanitario francese, dopo la diffusione del «manuale d’uso» dell’aiuto a morire, previsto dalla legge promulgata il 18 agosto. Ora il dibattito si sposta sul metodo di somministrazione del farmaco letale.

Il mondo sanitario francese si trova a gestire una svolta delicata, mentre nel resto d’Europa l’eutanasia è già una realtà che riguarda problemi di salute mentale, anche dei più giovani.

L’ultimo caso noto, nei Paesi Bassi, è quello di Jason Bhugwandass, 28 anni, attivista trans e volto della campagna Pride Amsterdam 2022, morto il 20 novembre. La notizia dell’eutanasia arriva dal giornalista Andy Ngo, che la riporta in seguito a informazioni fornite dalla famiglia.

Eutanasia, la Francia prepara il «manuale d’uso»: medici divisi sui farmaci letali

E se in Olanda, come per il Belgio, la strada è tracciata da tempo, la Francia si muove sul terreno dei preliminari. La Haute Autorité de santé – l’organo scientifico che si occupa di valutare la qualità dell’assistenza sanitaria – ha diffuso 60 raccomandazioni su sostanze letali, modalità di somministrazione e gestione delle complicazioni.

Dopo queste raccomandazioni, il collettivo contrario alla legge Soins de vie sostiene che il limite tra suicidio assistito ed eutanasia sia ormai sfumato. La questione si sposta sul piano pratico: chi organizza la procedura, chi segue il paziente e chi interviene in caso di imprevisti.

Questioni che dividono i professionisti intervistati da Le Monde. Alcuni si dichiarano rassicurati, altri preoccupati per il coinvolgimento che li attende. Quale responsabilità assume chi assiste? La formula richiamata nel titolo di Le Monde smonta ogni rappresentazione indolore della procedura: «Non esiste una pillola letale magica, morire non è mai semplice».

Un giro di boa, che fotografa un cambio di passo nella professione medica: dalla fornitura di servizi di cura a un ruolo che include anche l’organizzazione della morte. Ma il discorso del fine vita in Europa ha un panorama frastagliato.

Jason Bhugwandass e Siska De Ruysscher: i casi che riaprono il dibattito sulla malattia mentale

La Francia si affaccia ora sulle modalità di somministrazione dei farmaci per il suicidio assistito, limitandolo a un male fisico grave e incurabile. La storia di Jason Bhugwandass – che soffriva di problemi psichici e fisici gravi e aveva denunciato per anni le condizioni dell’assistenza statale rivolta ai giovani – introduce un altro aspetto: quello delle persone che hanno denunciato di non essere aiutate dalle istituzioni, che ora dispensano il servizio di morte.

È proprio il nodo della malattia psichica a riemergere anche nel caso belga di Siska De Ruysscher, analizzato da Pierluigi Mascaro in un contributo pubblicato dal Centro studi Diritto e Sanità dell’Università di Pavia. Secondo la ricostruzione, la giovane ottenne l’eutanasia a ventisei anni, nel 2024, dopo una grave depressione resistente ai trattamenti, avendo anch’essa denunciato cure insufficienti e frammentarie.

Qui l’interrogativo viene prima della scelta della sostanza letale: come si stabilisce che una sofferenza mentale non abbia più prospettive di miglioramento? Il contributo osserva che, nella maggior parte dei disturbi mentali, compresa la depressione maggiore, manca un criterio oggettivo di irreversibilità: la valutazione è basata sulla risposta alle terapie.

E individua il punto più delicato: «Stabilire se la richiesta di morte sia frutto di una libera determinazione o sintomo della malattia stessa è il punto più controverso». È una domanda sul confine fra cura, autonomia e responsabilità pubblica.

Il contributo diffuso dal centro pavese la formula senza ricorrere a giri di parole: «Quando lo Stato consente la morte come risposta a una malattia psichica, sta ancora tutelando la libertà o sta, di fatto, certificando una resa del sistema di cura?».

Eutanasia, i numeri di Olanda e Belgio: crescono le richieste e i casi legati ai disturbi psichici

Nei Paesi Bassi, nel 2024 le commissioni regionali di controllo hanno ricevuto 9.958 segnalazioni di eutanasia, il 10% in più rispetto all’anno precedente (le procedure hanno rappresentato il 5,8% dei decessi registrati nel Paese): in 219 casi, la sofferenza del paziente era stata causata in misura prevalente da uno o più disturbi psichici, una quota in crescita rispetto ai 138 casi del 2023.

In Belgio, la Commissione federale di controllo e valutazione ha ricevuto nel 2024 3.991 documenti di registrazione, con un aumento del 16,6% rispetto al 2023. L’eutanasia ha rappresentato il 3,6% dei decessi registrati nel Paese, mentre le eutanasie legate ad affezioni psichiatriche e disturbi cognitivi restano una quota limitata: l’1,4% per ciascuna categoria.

Sono numeri che mostrano come, nei sistemi dove la pratica è consolidata, il confine fra sofferenza fisica e sofferenza psichica non è soltanto teorico: riguarda persone reali, valutazioni mediche difficili e decisioni che non possono essere ricondotte a una semplice procedura.

La Francia, per ora, ha scelto un confine più stretto: la sola sofferenza psicologica non apre l’accesso all’aiuto a morire. Ma il dibattito europeo mostra che, una volta organizzata la procedura, la domanda non riguarda soltanto il farmaco e la sua somministrazione.

Riguarda chi può chiedere la morte, con quali garanzie e fino a che punto lo Stato debba trasformarla in un servizio sanitario. In fondo, la vera sfida che l’Europa sta affrontando non è decidere come somministrare la morte, ma ricordare alla medicina e allo Stato che il suo compito primo è rendere la vita degna di essere vissuta.