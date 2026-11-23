Il professor Furio Colivicchi è presidente della Fondazione Anmco «Per il Tuo Cuore» Ets e direttore della Uoc Cardiologia Clinica e Riabilitativa dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Con lui abbiamo parlato di una delle questioni più rilevanti per il nostro benessere: la salute del cuore.

Dottore, quanto pesano ancora le patologie cardiovascolari sulla salute degli italiani?

«Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia. Sono responsabili di circa un terzo di tutti i decessi, con oltre 200.000 morti ogni anno. Parliamo soprattutto di infarto miocardico, ictus cerebrale e scompenso cardiaco. Ma il problema non riguarda soltanto la mortalità. Le malattie cardiovascolari sono anche una delle principali cause di disabilità, perdita di autonomia e ricovero ospedaliero, soprattutto nelle persone anziane. Negli ultimi decenni abbiamo compiuto progressi straordinari nella diagnosi e nella cura. Oggi riusciamo a salvare molte persone che in passato sarebbero morte per un infarto. Tuttavia, proprio perché si vive più a lungo, aumenta il numero di cittadini che convivono con una malattia cardiovascolare cronica. La vera sfida, oggi, non è soltanto curare meglio il cuore malato, ma impedire che si ammali».

Da che cosa dipendono nella maggior parte dei casi queste patologie?

«La maggior parte delle malattie cardiovascolari, in particolare quelle dovute all’aterosclerosi, non nasce improvvisamente. È il risultato di un processo che si sviluppa silenziosamente nel corso di molti anni. I principali responsabili sono ben conosciuti: colesterolo LDL elevato, pressione arteriosa alta, fumo, diabete, obesità e sedentarietà. A questi si aggiungono la predisposizione genetica, l’età e altri fattori individuali. È importante comprendere che questi fattori non agiscono isolatamente, ma si potenziano a vicenda. Una persona che fuma, ha la pressione alta e presenta un eccesso di colesterolo corre un rischio molto superiore rispetto a chi presenta soltanto uno di questi problemi. La buona notizia è che possiamo intervenire efficacemente su molti di questi fattori. Le malattie cardiovascolari non sono semplicemente una fatalità legata all’invecchiamento: in larga misura possono essere prevenute».

Oggi molte persone sono più attente alla salute e praticano fitness. Questo non riduce le malattie cardiovascolari?

«Certamente sì. La maggiore attenzione all’alimentazione, l’abbandono del fumo e la diffusione dell’attività fisica hanno contribuito, insieme ai progressi della medicina, a ridurre la mortalità cardiovascolare rispetto al passato. Esiste però un apparente paradosso. Da una parte abbiamo persone molto attente alla propria forma fisica, che corrono, frequentano palestre e praticano sport regolarmente. Dall’altra continuano ad aumentare problemi come obesità, diabete e sedentarietà in ampie fasce della popolazione. Inoltre, essere allenati non significa necessariamente essere protetti da tutti i rischi cardiovascolari. Un individuo può correre una maratona e avere comunque valori elevati di colesterolo LDL, magari per una predisposizione genetica. Il fitness è un grande alleato del cuore, ma non sostituisce la prevenzione medica. La salute cardiovascolare richiede una combinazione di movimento, alimentazione corretta e controllo dei fattori di rischio».

Quanto incide il colesterolo alto?

«Il colesterolo LDL elevato è uno dei principali fattori causali dell’aterosclerosi, il processo che porta alla formazione delle placche nelle arterie coronarie, carotidi e in altri distretti vascolari. Non possiamo attribuire una percentuale unica di tutte le malattie cardiache al colesterolo, perché esistono anche patologie del cuore che non dipendono dall’aterosclerosi, come alcune aritmie, le malattie valvolari e le cardiomiopatie. Ma quando parliamo di infarto e di malattia coronarica, il ruolo del colesterolo LDL è fondamentale. Oggi sappiamo che il rischio dipende non soltanto da quanto è elevato il colesterolo, ma anche da quanto a lungo le arterie sono esposte a valori elevati. È un concetto semplice: il danno del colesterolo si accumula nel tempo. Per questo è importante intervenire precocemente, senza aspettare che compaiano i primi sintomi».

Quale tipo di colesterolo fa male e perché?

«Il principale responsabile dell’aterosclerosi è il colesterolo trasportato dalle lipoproteine LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo. Quando le particelle LDL penetrano nella parete delle arterie e vi rimangono intrappolate, possono innescare processi infiammatori che favoriscono la formazione delle placche aterosclerotiche. Con il passare degli anni queste placche possono restringere le arterie oppure andare incontro a complicazioni improvvise, provocando un infarto o un ictus. Esiste poi il cosiddetto colesterolo buono, trasportato dalle HDL. Le HDL partecipano ai meccanismi di trasporto del colesterolo, ma non dobbiamo pensare che un valore elevato di HDL possa neutralizzare automaticamente il rischio determinato da LDL elevate. Il messaggio scientifico è molto chiaro: ridurre il colesterolo LDL riduce il rischio di infarto e di altri eventi cardiovascolari. E nelle persone a rischio più elevato è necessario raggiungere valori di LDL particolarmente bassi».

Come si può tenere sotto controllo il colesterolo?

«Il primo passo è conoscerne il valore attraverso un semplice esame del sangue. È importante misurare il profilo lipidico e valutare il risultato nel contesto del rischio cardiovascolare complessivo della persona. Non esiste infatti un unico valore di colesterolo LDL ideale per tutti. Una persona giovane, senza altri fattori di rischio, può avere obiettivi diversi rispetto a un paziente che ha già avuto un infarto o presenta diabete e danno d’organo. La prima misura è adottare un’alimentazione equilibrata, preferibilmente di tipo mediterraneo, limitando i grassi saturi e privilegiando verdura, frutta, legumi, cereali integrali, pesce e olio extravergine d’oliva. Anche l’attività fisica regolare, il controllo del peso e l’astensione dal fumo sono fondamentali. Tuttavia, quando il rischio cardiovascolare è elevato o il colesterolo LDL è particolarmente alto, queste misure possono non essere sufficienti. In questi casi è necessario ricorrere ai farmaci. Assumere un farmaco per il colesterolo non rappresenta un fallimento dello stile di vita: significa utilizzare uno strumento efficace per proteggere la propria salute».

Esistono farmaci nuovi o particolari che possono aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo?

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a una rivoluzione nella terapia del colesterolo. Le statine rimangono farmaci fondamentali, perché hanno dimostrato di ridurre il rischio di infarto, ictus e altri eventi cardiovascolari. Oggi, però, disponiamo di numerose altre possibilità terapeutiche. Possiamo utilizzare l’ezetimibe, che riduce l’assorbimento intestinale del colesterolo, e l’acido bempedoico, un farmaco orale che riduce la produzione di colesterolo nel fegato e rappresenta un’opzione importante anche per chi non tollera le statine. Abbiamo poi farmaci biologici molto potenti, gli anticorpi monoclonali contro la proteina PCSK9, che vengono somministrati mediante iniezioni sottocutanee e possono ridurre il colesterolo LDL di circa il 60%. Un’altra innovazione è rappresentata dall’inclisiran, che agisce attraverso un meccanismo di interferenza con l’Rna e permette di ridurre il colesterolo LDL con due somministrazioni all’anno, dopo la fase iniziale. La novità più importante, tuttavia, non è soltanto la disponibilità di nuovi farmaci, ma la possibilità di combinarli in modo personalizzato. Oggi possiamo raggiungere obiettivi di colesterolo che soltanto pochi anni fa sembravano impossibili. E questo significa poter offrire una protezione cardiovascolare molto più efficace, soprattutto alle persone ad alto rischio».

A livello di stile di vita, che cosa può fare ciascuno di noi ogni giorno per mantenersi in forma ed evitare danni?

«Non servono comportamenti estremi o sacrifici impossibili. La prevenzione cardiovascolare si costruisce attraverso alcune abitudini semplici, ripetute ogni giorno. La prima è muoversi regolarmente. Camminare a passo sostenuto per almeno mezz’ora al giorno, andare in bicicletta, nuotare o svolgere altre attività aerobiche rappresenta un investimento straordinario per la salute. La seconda è seguire un’alimentazione mediterranea autentica, ricca di alimenti vegetali, legumi, pesce e olio extravergine d’oliva, limitando sale, grassi saturi e prodotti industriali molto elaborati. La terza è non fumare. Il fumo rimane uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolare, e smettere produce benefici a qualsiasi età. È poi fondamentale controllare il peso corporeo, dormire adeguatamente e conoscere periodicamente i propri valori di pressione, glicemia e colesterolo. Vorrei sottolineare un concetto: non dobbiamo cercare la perfezione per qualche settimana, ma la regolarità per tutta la vita. Per il cuore, le buone abitudini mantenute negli anni contano molto più degli sforzi occasionali».

Chi fa molto sport deve prestare attenzione a qualcosa di particolare? L’eccesso di allenamento comporta rischi?

«L’attività fisica è una delle migliori medicine. Tuttavia deve essere praticata nella maniera appropriata. Per la grande maggioranza delle persone i benefici superano nettamente i possibili rischi. Quando però si passa dall’attività ricreativa all’allenamento molto intenso, soprattutto dopo anni di sedentarietà, è opportuno prestare attenzione. Un esercizio fisico impegnativo può favorire la comparsa di aritmie o rendere manifeste patologie cardiache precedentemente sconosciute. Negli atleti che praticano sport di resistenza ad altissima intensità per molti anni è stata inoltre osservata una maggiore frequenza di alcune aritmie, in particolare della fibrillazione atriale. Questo non significa che lo sport faccia male, ma che l’allenamento deve essere proporzionato all’età, alle condizioni di salute e al livello di preparazione. Bisogna inoltre evitare di ignorare segnali come dolore toracico, svenimenti, palpitazioni importanti o affanno sproporzionato durante lo sforzo. Il cuore ama il movimento, ma non ama l’improvvisazione».

A partire da quale età bisogna iniziare a fare più attenzione alla salute del cuore?

«La prevenzione cardiovascolare dovrebbe iniziare molto prima della comparsa dei primi disturbi. L’aterosclerosi è un processo che può cominciare già in età giovanile e progredire silenziosamente per decenni. Per questo è importante acquisire buone abitudini fin dall’infanzia e dall’adolescenza. In età adulta, già intorno ai 30-40 anni, è ragionevole conoscere i propri principali fattori di rischio, a partire da pressione arteriosa, colesterolo e glicemia. Dopo i 40 anni diventa importante valutare il rischio cardiovascolare complessivo, tenendo conto anche della familiarità e delle eventuali malattie associate. Non dobbiamo però dimenticare che alcune persone necessitano di attenzione molto prima. Penso, per esempio, a chi ha familiari colpiti da infarto in giovane età oppure presenta forme ereditarie di ipercolesterolemia. Il momento migliore per proteggere il cuore è quando siamo ancora sani. Aspettare i sintomi significa, qualche volta, arrivare tardi».

Quando conviene rivolgersi a un cardiologo? Esiste un momento preciso in cui fare controlli o check-up?

«Non esiste un’età uguale per tutti nella quale sia obbligatorio sottoporsi a una visita cardiologica. La necessità di un controllo dipende soprattutto dal profilo di rischio individuale. Chi presenta ipertensione, diabete, colesterolo elevato, familiarità per malattie cardiovascolari premature oppure più fattori di rischio associati dovrebbe parlarne con il proprio medico, che potrà valutare l’opportunità di una visita specialistica. Naturalmente, la comparsa di sintomi come dolore al petto, affanno inspiegabile, palpitazioni persistenti o episodi di perdita di coscienza richiede una valutazione medica. Se il dolore toracico è acuto o si associa a sintomi importanti, non bisogna attendere una visita programmata, ma chiamare il 112. Vorrei però evitare un equivoco: prevenzione non significa sottoporre indiscriminatamente tutte le persone sane a una lunga serie di esami cardiologici. La prevenzione efficace comincia dalla valutazione dei fattori di rischio e dall’esecuzione degli accertamenti realmente necessari. Non abbiamo bisogno di moltiplicare gli esami inutili, ma di identificare tempestivamente le persone che hanno davvero bisogno di prevenzione e cure. Il messaggio che vorrei trasmettere è semplice: oggi abbiamo conoscenze e strumenti straordinari per proteggere il cuore. Dobbiamo imparare a utilizzarli prima che la malattia si manifesti».