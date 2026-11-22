«Si può fare molto per lottare a favore delle evidenze scientifiche, per far sì che in questo Paese si instauri una collaborazione tra la politica, la medicina e la scienza». Risale in cattedra Giovanni Rezza, epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione sanitaria alle dipendenze di Roberto Speranza durante l’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2. Lo fa per criticare, dimenticando il suo ruolo e la chiusura al confronto scientifico durante la pandemia.

Rezza interroga il governo sulla preparazione alle pandemie

Il professore chiede «se il ministero della Salute», quello di questo governo, «sta preparandosi per il futuro. Ad esempio, sono disponibili adeguate scorte di farmaci antivirali contro l’influenza? Ci sono le scorte di vaccini zoonotici o gli impegni con le aziende che potrebbero produrre vaccini pandemici? Siamo preparati per eventuali attacchi bioterroristici?». Spiega che sono domande che si pone «perché non basta avere un piano pandemico scritto, bisogna che questo piano pandemico si renda vivo».

Da che pulpito arrivano questi interrogativi. Dov’era la preoccupazione di Rezza di avere un piano pandemico aggiornato, o perlomeno di applicare quello del 2006, quando l’Italia si trovò ad affrontare il Coronavirus? Non scattarono nemmeno la pre-allerta e l’allerta Covid; non c’erano mascherine, camici, visiere né scorte strategiche nazionali pronte all’uso. Mancavano linee guida per fronteggiare situazioni straordinarie e procedure standardizzate per l’isolamento. Non c’era nulla: il nostro Paese fu travolto. Eppure, erano arrivate indicazioni precise dalle istituzioni europee sull’«urgenza sostanziale» di redigere il documento, con i relativi piani di dettaglio.

Rezza oggi fa le pulci al governo e dichiara: «Il sistema sanitario nazionale, che è certamente sotto finanziato, sta vivendo una crisi alla quale è necessario far fronte con quante più forze disponibili». Dov’erano gli strumenti necessari per far fronte al bioterrorismo o, comunque, alle minacce dei virus quando occupava un posto di comando nella sanità?

L’audizione in Commissione e il caso dei monoclonali

Il professore è scontento per il trattamento che dichiara di aver subìto durante l’audizione dello scorso 10 novembre in Commissione Covid. Ha perfino dichiarato sul Manifesto di essere «un martire, addirittura un eroe», ma non fa chiarezza fornendo le email che dimostrerebbero come fosse a conoscenza del «sabotaggio» degli anticorpi monoclonali Eli Lilly per favorire quelli (poi mai prodotti) della Fondazione Toscana Life Sciences (Tls).

Tra un «non ricordo» e «i monoclonali, da quello che mi è stato detto, non sarebbero mai arrivati gratuitamente, però non lo so», chi finisce ancora una volta penalizzato è il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, che si era attivato tramite un contatto con i vertici di Eli Lilly per mettere a disposizione dell’Italia circa 10.000 dosi.

Ieri Silvestri, con un post, ha comunicato la «decisione di “congedarmi” dalla vicenda dei monoclonali anti Covid di cui tanto ho parlato in questi giorni». Parla di «tristezza» nel vedere come stiano emergendo «affarismo e potenziale corruzione che stavano dietro la vicenda dei monoclonali negati ad ottobre 2020». Dichiara: «Ora sarà la magistratura, in cui ho sempre avuto fiducia assoluta, a perseguire chi di dovere, come di dovere».

La «vigile attesa» liquidata come fake news

Rezza, invece, preferisce tornare a difendere i protocolli dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza.

«La definizione “tachipirina e vigile attesa” è decisamente una fake news», ha dichiarato a Radio Città Futura, sostenendo che «è una vecchia querelle, una vecchia polemica, su questa circolare che era stata definita così da alcune persone vicine soprattutto al mondo no vax».

Sarebbero state linee guida appropriate, secondo il professore. Una circolare «messa a punto da un ampio gruppo di medici e scienziati e firmata dal sottoscritto e da Andrea Urbani, che attualmente ricopre un ruolo molto importante nella sanità pubblica del Lazio, dopo approvazione da parte del Comitato tecnico-scientifico».

Ancora si tenta di nascondere l’effetto disastroso di quella circolare, che, secondo la ricostruzione dell’autore, impediva ai medici di prestare cure domiciliari ai pazienti Covid con farmaci ritenuti più indicati ed efficaci. Se non si attenevano alle indicazioni e succedeva qualcosa ai loro assistiti, dovevano rispondere ai rispettivi Ordini professionali e anche penalmente. Altro che semplici raccomandazioni: erano imposizioni che, secondo l’autore, hanno provocato danni ai medici che si rifiutavano di applicarle e ai cittadini non trattati per una patologia virale.