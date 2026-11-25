La crescita di Ambu prosegue anche in Italia. L’azienda, attiva a livello internazionale nelle soluzioni medicali monouso e presente in oltre 60 Paesi, ha chiuso l’esercizio finanziario 2025/26 con un fatturato di 45 milioni di euro nel nostro Paese, contro i 39 milioni dell’anno precedente. L’incremento è di circa il 15%, un risultato che porta la filiale italiana a rappresentare il 5,2% dei ricavi globali del gruppo e a collocarsi al quarto posto tra i mercati per dimensione del business.

A distinguersi è soprattutto il comparto dell’endoscopia, che in Italia ha registrato una crescita del 20%, superiore a quella mondiale della divisione, pari al 16,4%. Un dato che colloca il mercato italiano tra quelli che hanno contribuito maggiormente allo sviluppo internazionale di questo settore.

Ambu, ricavi globali oltre gli 862 milioni

Anche a livello internazionale l’esercizio 2025/26 si è chiuso con risultati positivi. Il gruppo ha registrato una crescita organica dei ricavi del 10,1%, superando gli 862 milioni di euro di fatturato. A trainare l’espansione è stata in particolare la divisione Endoscopy Solutions, cresciuta del 16,4%, con risultati positivi in tutte le aree geografiche.

Per il prossimo esercizio 2026/27, Ambu prevede un’ulteriore crescita organica dei ricavi compresa tra il 9,5% e l’11,5%, mentre il margine EBIT dovrebbe attestarsi tra il 13% e il 15%.

«La crescita del 20% nell’endoscopia in Italia conferma la crescente consapevolezza del valore delle tecnologie monouso e del loro contributo alla sicurezza dei pazienti, anche in termini di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza», commenta Mirko Volanti, amministratore delegato di Ambu Italia.

Secondo Volanti, è necessario superare una valutazione basata esclusivamente sul costo del singolo dispositivo, considerando invece il valore complessivo della tecnologia all’interno del percorso assistenziale. Un approccio che l’azienda riconduce ai principi del Value Based Procurement e che, nelle parole dell’amministratore delegato, richiede un confronto costante con medici, strutture sanitarie e associazioni dei pazienti.

Dispositivi medici, il nodo del tetto di spesa

La crescita dell’azienda si inserisce in un contesto nazionale nel quale sta aumentando l’attenzione verso il ruolo delle tecnologie medicali e il loro contributo alla sostenibilità del sistema sanitario.

In questo scenario, Ambu guarda positivamente all’incremento del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,4% al 4,6%, considerandolo un riconoscimento della rilevanza strategica del settore. L’azienda ritiene tuttavia necessario proseguire su questa strada, con l’obiettivo di portare progressivamente la soglia al 7%.

Tra gli elementi centrali della strategia del gruppo c’è anche l’innovazione, con investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. Un’attività che coinvolge i diversi settori in cui opera Ambu, con particolare attenzione all’endoscopia, e che prevede la collaborazione con medici e professionisti sanitari nella progettazione delle soluzioni destinate alla pratica clinica.

Cybersecurity, investimenti per la sanità digitale

Un altro ambito sul quale l’azienda concentra i propri investimenti è quello della cybersecurity, considerata una delle principali sfide per il futuro della sanità digitale.

«La cybersecurity è una dimensione sulla quale stiamo investendo in modo continuativo. I dati sanitari sono particolarmente sensibili e la loro protezione deve essere considerata una priorità assoluta», sottolinea Volanti.

L’obiettivo, spiega l’amministratore delegato, è garantire che dispositivi e soluzioni rispettino elevati standard di sicurezza, proteggendo le informazioni e limitando l’accesso al solo personale autorizzato. Ambu sta inoltre sviluppando funzioni e competenze specifiche per dialogare con i referenti informatici e della sicurezza degli ospedali, favorendo l’integrazione dei sistemi e la protezione dei dati lungo l’intero processo.