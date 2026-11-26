Ieri, il Parlamento europeo ha adottato l’aggiornamento delle vecchie regole sui farmaci, già votato in prima lettura il 10 aprile 2024 con 488 favorevoli, 67 contrari, e 34 astenuti. Sono stati respinti gli emendamenti, compreso quello che chiedeva il rinvio dell’approvazione del nuovo codice. La riforma è fatta di un regolamento, subito applicabile, e di una direttiva, da recepire entro due anni: è in quest’ultima che stanno la definizione di vaccino e lo scudo.

La nuova definizione di vaccino e le preoccupazioni

Sul nuovo codice e i suoi numerosi articoli, in oltre 400 pagine più gli allegati, molta preoccupazione è stata espressa, soprattutto sulla definizione di vaccino e sulla esenzione, in certi casi, della responsabilità civile e amministrativa per le aziende farmaceutiche. L’articolo 5 dà questa definizione di vaccino: «Un medicinale destinato a generare una risposta immunitaria per la prevenzione, compresa la profilassi in seguito ad esposizione, e il trattamento di malattie causate da un agente infettivo».

Durante la pandemia abbiamo già sperimentato l’uso sconsiderato del vaccino Covid. Qualsiasi farmaco, allora, potrebbe diventare obbligatorio per il «trattamento» di una patologia, in una nuova emergenza sanitaria.

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che la sua delegazione ha votato «contro l’estensione della definizione di vaccino anche ai dispositivi terapeutici ad effetto curativo e, soprattutto, all’esclusione dei vaccini a mRna dalla definizione di terapie geniche. Una modifica che rischia di aprire la strada a nuove sperimentazioni senza garantire un quadro di controlli e tutele adeguato. Purtroppo le nostre richieste non sono passate».

Borghi: «Non mi pare motivo di allarme, ma c’è ambiguità»

Anche il senatore della Lega Claudio Borghi, sulla piattaforma Substack, aveva espresso preoccupazione anticipando il voto contrario della Lega. «Nel nuovo Codice arriva una definizione giuridica di “vaccino” che include non solo la prevenzione, ma anche il trattamento delle malattie infettive», osservava. Suona sospetto, aggiungeva, che «i vaccini a mRna contro le malattie infettive restano esclusi dalla categoria delle terapie geniche», pur sottolineando «che questa esclusione non è nuova ed esiste già dal 2009. L’Ema e la Commissione hanno sempre detto che non sono terapie geniche perché non modificano il genoma umano in modo permanente: l’mRna per loro è transitorio».

Il senatore aveva un approccio pratico: «Vero o falso che sia, non è diverso da quanto è statuito. Adesso quindi non mi pare motivo di allarme ma c’è sufficiente ambiguità, soprattutto con l’estensione al “trattamento”, per non votare il testo. Un vaccino è una cosa che previene: se cura è un medicinale. Questa definizione sfuma un po’ i confini e per me sarebbe meglio di no».

Il nodo delle terapie geniche e della farmacovigilanza

Però la maggior parte degli europarlamentari non ha posto obiezioni, non si è fatta portavoce dei timori del mondo scientifico e dei cittadini che hanno subito campagne vaccinali Covid incapaci di immunizzare. Su pressione di Big pharma, la definizione di prodotto di terapia genica venne modificata nel 2009, così se un farmaco utilizza piattaforme genetiche (come mRna, Dna o vettori virali) resta classificato vaccino e viene sottratto alla normativa (molto rigida) che regola sviluppo, autorizzazione all’immissione in commercio e farmacovigilanza delle terapie geniche. Il nuovo Codice conferma l’anomalia di un’esclusione che desta preoccupazione.

L’uso dei medicinali non autorizzati in emergenza

Tra centinaia di norme tecniche, nel nuovo Codice europeo dei medicinali c’è un’altra questione che genera allarme. All’articolo 4 si legge: «Gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente l’uso e la distribuzione di un medicinale non autorizzato in risposta alla dispersione sospettata o confermata di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi […]. Gli Stati membri provvedono affinché […] i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, i fabbricanti e gli operatori sanitari non siano soggetti alla responsabilità civile o amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dall’uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate o dall’uso di un medicinale non autorizzato».

Borghi smorza i toni: «In pratica conferma che se uno Stato decide lui, per un’emergenza, di mettere in commercio un prodotto in cui la sperimentazione non è stata completata e dovessero esserci effetti avversi, la responsabilità è sua e non del produttore. La cosa mi sembra innanzitutto sensata, è chi decide che si assume la responsabilità, non chi è soggetto passivo e non nega nessun tipo di risarcimento. Inoltre era letteralmente già così, non è quindi nessuna novità rivoluzionaria. Non cancella i diritti al risarcimento in generale. Non autorizza a imporre trattamenti sperimentali a piacere».

Il senatore della Lega si dice non preoccupato: «Per me è importante che non ci sia obbligo vaccinale». Ma se un vaccino può essere usato anche come trattamento, in presenza di agenti infettivi potrebbero scattare imposizioni.