Sono passati 20 giorni dall’inizio dei tavoli per la creazione di un programma condiviso del campo largo e sui principali dossier, politica estera e fisco, le distanze restano apparentemente incolmabili. Se da un lato Avs considera la patrimoniale imprescindibile, dall’altro c’è Italia Viva che ricorda quanto sia importante tagliare le tasse. In mezzo ci sono Giuseppe Conte con il Movimento 5 stelle ed Elly Schlein con il Partito democratico, entrambi convinti di poter guidare la coalizione.

Questo è il quadro, ma la segretaria dem è certa che se si andasse al voto subito loro sarebbero pronti: «Ci faremo trovare pronti in qualunque momento», ha risposto in un’intervista a Qn, chiarendo che o mente sapendo di mentire oppure dimostra di possedere problemi di miopia politica piuttosto evidenti.

E visto lo scricchiolante asse con Conte, dopo aver fatto comunella con il segretario della Cgil Maurizio Landini, sfrutta anche la voce dei sindaci: «Dico al governo, da qui, di piantarla con lo scaricabarile delle proprie responsabilità sui sindaci», mentendo quando dice che il governo non ha aumentato gli organici delle forze di polizia, così come mente sulle pensioni quando dice che questo esecutivo le ha tagliate quando, invece, la ha rivalutate.

E sui militari interviene il sindaco di Milano Beppe Sala: «Sono stato il primo a richiedere un intervento di forze dell’ordine, però a chi propone una continuità della presenza dei militari chiedo: “Ma perché il municipio di Milano è l’unico che ha fuori un Lince? La situazione più pericolosa in Italia è a Milano?». Evidentemente sì, ma Sala ha memoria corta, a quanto pare, e ora parla di «autoritarismo che grida vendetta».

Conte corre ai ripari per salvare il Campo largo

Conte, d’altra parte, è costretto dalle circostanze a chiarire che «Schlein non è la mia avversaria. Schlein è componente, per quanto mi riguarda, di una squadra di cui mi sento perfettamente partecipe e di cui sarò partecipe anche in caso di sconfitta e tanto più rimarrà squadra in caso di mia vittoria».

È infatti ormai troppo evidente che gli elettori 5 stelle mal digerirebbero una potenziale guida del campo largo a trazione dem, lo evidenziano tutti i sondaggi. «Il problema è che siamo due leader di partito, quindi obiettivamente un clima da tifoseria un po’ si sta creando. Io ho tentato di prevenire questa potenziale divisione, ho proposto a Elly Schlein di fare tutti e due un passo indietro per guidare questo processo politico. Questo non è stato possibile».

Le primarie come «compromesso» per tenere in piedi la coalizione anti Meloni

Poi, spiegando che le primarie del campo progressista vanno comunque fatte anche se la Corte costituzionale boccerà l’articolo della legge elettorale sull’obbligo di indicare il candidato premier, aggiunge: «Chiediamo a tutto il campo progressista a venire a votare, poi andiamo da Mattarella e facciamo un altro nome? Non lo potrei permettere io e credo neanche gli altri».

E sulle divisioni spiega: «Le primarie sono state purtroppo una situazione di compromesso e dobbiamo evitare quella potenziale prospettiva in cui qualche forza, qualche comunità politica, potrebbe all’esito delle primarie ritenersi un poco delusa. E qui dobbiamo prevenire perché l’obiettivo mio, ma anche di Schlein, di qualsiasi persona di buon senso, è di portare tutto l’elettorato del campo progressista a votare, non possiamo perdere un voto». Ma resta un grande irrisolto: oggi si dicono «testardamente unitari», ma il Movimento nasce anti casta, antipolitico, mentre i dem rappresentano tutto quello che i pentastellati hanno sempre combattuto, e il governo giallorosso non è bastato a superare certi attriti. Neanche nel post Grillo.

I nodi dell’Ucraina e della patrimoniale

A evidenziare il solco tra i due partiti c’è la posizione sull’Ucraina. Su questo punto interviene il membro della segreteria del Pd e del tavolo del campo largo Alessandro Alfieri: «Il campo largo non salterà sull’Ucraina, sono assolutamente fiducioso sul fatto che troveremo una soluzione». Poi sulla patrimoniale dà qualche indicazione in più: Sicuramente andremo su patrimoni molto più alti (rispetto alla soglia proposta da Avs fissata a 5 milioni, ndr).

Su una cosa c’è certezza, cambierà nome. «Nessuna contrarietà ideologica sulla patrimoniale a cui stanno lavorando i tavoli del Campo largo sul programma, ma l’economia reale non va depressa», ricorda Conte, che poi propone: «Vogliamo fare un intervento sui super-ricchi che tenga fuori tutti gli asset produttivi? Non la chiamiamo patrimoniale». Chissà se oggi pomeriggio troveranno la quadra almeno sul nome di questa tassa. Ieri niente riunioni, sarà colpa del black friday?