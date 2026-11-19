Centrodestra alle grandi manovre. Mentre la sinistra si arrovella il cervello tra patrimoniale, reddito di cittadinanza e primarie, la maggioranza ha un unico pensiero, il voto anticipato.

Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Inside24, votare a maggio-giugno sarebbe la scelta migliore. «Ha un senso tecnico e anche politico anticipare il voto. La legislatura finisce a settembre, quindi un nuovo governo, di destra o di sinistra, si insedierebbe a fine ottobre con tempi molto risicati per fare la Finanziaria. Siccome io ci sono passato nel 2022, so quanto è complicato per un nuovo governo mettere insieme gli strumenti della legge di bilancio in tempi molto ridotti».

Ciriani: «Votare a maggio o giugno»

Riguardo alla legge di Bilancio, aggiunge: «La sessione di bilancio inizia col deposito della legge in Parlamento e finisce naturalmente entro il 31 dicembre, termine oltre il quale non è neanche immaginabile andare. Ci attrezzeremo per fare tutto in tempo, anche considerato il fatto che insieme alla legge di bilancio, che è già un impegno notevole per il Parlamento, ci sono da convertire diversi decreti. I decreti devono essere convertiti con il tempo previsto dalla legge e dalla Costituzione, quindi non possiamo andare oltre. Bisogna fare un lavoro delicato di incastro tra i lavori della Camera e del Senato, la legge di bilancio, i regolamenti. Il che è complicato e c’è rischio di sovraffollamento, ma è parte del mio lavoro far procedere tutto in maniera ordinata».

Infine, sul tema dei ricorsi presentati dalla sinistra circa lo Stabilicum, Ciriani si dice «abbastanza fiducioso. Abbiamo fatto degli emendamenti che sono andati incontro alle osservazioni dei tecnici e dei costituzionalisti. Secondo me, la legge è perfettamente costituzionale, il premio di maggioranza è proporzionato, sono fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica, è una legge molto innovativa e consente ai cittadini di sapere come sarà utilizzato il proprio voto. È la fine dei giochi di palazzo. Ci sarà una coalizione che vince con la possibilità concreta di poter durare cinque anni».

Cateno De Luca: «Sarò il prossimo re di Roma»

Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, che ieri è intervenuto a Un giorno da pecora, affida la decisione sul voto alla sua solita seduta spiritica bipartisan di mezzanotte nella cantina dell’osteria da Fortunata a Campo de’ Fiori a Roma: «Alle sedute ci saranno al massimo 13 persone e sapremo se si voterà il 9 e 10 maggio, bisogna stabilire se si slitta di 15 o 20 giorni e in quel caso si voterà la seconda domenica di giugno, il 13 e il 14».

Ma lo stravagante Cateno fa anche un’altra premonizione: «Sarò il prossimo re di Roma, in attesa di Godot visto che il centrodestra non ha ancora di meglio. La mia candidatura a sindaco di Roma è vera, non una gag. Se il centrodestra mi vuole a sindaco di Roma, mi dimetto da sindaco di Taormina».

La Lega cambia capogruppo al Senato

Anche in casa Lega ci sono movimenti tellurici. Sulla sfiducia a Massimiliano Romeo come capogruppo dei senatori, sostituito dal friulano Marco Dreosto, il leader della Lega, Matteo Salvini, tenta di calmare le acque: «Posso solo ringraziare il senatore Romeo per quello che ha fatto e far gli auguri al senatore Dreosto per quello che farà».

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta amareggiato: «Non ho compreso questa decisione. Sono molto dispiaciuto perché credo che Romeo non abbia fatto altro che esplicitare quello che è stato fatto anche da altre persone come me, il disagio di gran parte della militanza e ha detto sempre cose compatibili con il rispetto nei confronti di Salvini».

Anche il senatore della Lega Claudio Durigon stempera gli animi: «Non è un’epurazione. È solo un avvicendamento. Non c’è nulla contro Romeo che rimarrà uno dei punti fermi della Lega».