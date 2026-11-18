Massimiliano Romeo non è più il capogruppo della Lega al Senato. Dopo mesi di tensioni interne e di critiche alla linea del segretario Matteo Salvini, il senatore lombardo è stato sfiduciato dai colleghi nella serata di martedì 17 novembre. La richiesta di rimozione è passata con 22 voti favorevoli su 27 presenti, al termine di una riunione durata circa due ore. Al suo posto l’assemblea ha scelto Marco Dreosto, senatore friulano e segretario regionale del partito in Friuli-Venezia Giulia.

La votazione chiude, almeno sul piano parlamentare, una vicenda che si trascinava da mesi e che aveva avuto uno dei suoi momenti più significativi al congresso straordinario del 25 ottobre. Romeo era diventato uno dei principali interpreti del malcontento della componente settentrionale del Carroccio, che chiedeva maggiore attenzione ai territori, una struttura più federale e una gestione collegiale del partito. Una posizione che aveva alimentato il confronto con Salvini e con i suoi sostenitori, fino alla resa dei conti in Senato.

La sfiducia e il cambio al vertice del gruppo

La decisione è arrivata dopo un confronto tra i senatori leghisti. Romeo non aveva intenzione di dimettersi e ha chiesto ai colleghi di spiegare apertamente le ragioni della richiesta di sfiducia. Alla fine, il voto segreto ha sancito la sua sostituzione: 22 i favorevoli alla rimozione, cinque i contrari.

Il capogruppo uscente ha preso atto del risultato senza rinnegare le posizioni sostenute negli ultimi mesi. «Quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Lega portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori», ha dichiarato al termine della riunione. A chi gli domandava se i colleghi gli avessero spiegato i motivi della decisione, ha risposto: «Abbiamo discusso, ci siamo confrontati ed è finita così».

La vicenda si inserisce nel confronto apertosi attorno alla guida del partito e alle richieste avanzate da una parte dei dirigenti del Nord. Romeo, insieme ad altri esponenti e amministratori, aveva sollecitato una Lega più attenta alle specificità territoriali e una leadership meno accentrata. Al congresso di fine ottobre, il senatore Massimo Garavaglia aveva sfidato Salvini per la segreteria, raccogliendo circa il 24% dei voti. La sostituzione di Romeo arriva a poche settimane da quel passaggio e rappresenta un nuovo capitolo dello scontro tra le diverse sensibilità del Carroccio.

Dreosto: dal Friuli-Venezia Giulia al vertice dei senatori

A prendere il posto di Romeo è Marco Dreosto, nato nel 1969 a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. È il segretario della Lega in Friuli-Venezia Giulia e siede in Senato dal 2022. Prima di arrivare a Palazzo Madama era stato europarlamentare, dal 2019 al 2022, dopo aver maturato esperienza amministrativa nella sua città: è stato consigliere comunale, assessore e vicesindaco, oltre ad aver corso per la carica di sindaco.

Dreosto si è occupato soprattutto di temi economici, internazionali e di difesa, entrando nelle commissioni parlamentari competenti. La sua elezione alla guida del gruppo arriva dopo che, durante il congresso di ottobre, aveva criticato le divisioni interne e la contestazione alla leadership di Salvini. È considerato vicino al segretario federale e distante dalla componente che fa riferimento al governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Il nuovo capogruppo ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta: «È davvero un riconoscimento importante per me. Spero di ricambiarli, da domani mattina siamo al lavoro per ripartire con compattezza verso gli impegni che ci aspettano». Tra le prime questioni da affrontare c’è la legge di Bilancio. «Dobbiamo dare risposte ai cittadini», ha spiegato, escludendo che le polemiche interne debbano proseguire: «Assolutamente, adesso ci dedichiamo al lavoro».

Fontana: «Una ferita». E teme nuove tensioni

La rimozione di Romeo non ha però chiuso il confronto. Anzi, le parole pronunciate mercoledì dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, mostrano quanto la decisione abbia lasciato strascichi nella componente settentrionale del partito. «Il disagio rimane», ha dichiarato, spiegando di non aver compreso la scelta dei senatori. Per il governatore, la sfiducia rappresenta «una ferita» e «un’offesa a chi ha voluto portare un proprio pensiero all’interno del movimento».

Fontana ha difeso apertamente l’ex capogruppo, sostenendo che le sue prese di posizione non fossero un attacco a Salvini. «Massimiliano Romeo non ha fatto altro che esplicitare pubblicamente, come ho fatto anche io, il disagio di gran parte della militanza», ha affermato. E ha aggiunto che quelle dichiarazioni erano rimaste nell’ambito del confronto politico, senza mai mancare di rispetto al segretario.

Il presidente lombardo ha anche espresso il timore che la vicenda possa riaprire le tensioni. Alla domanda se la sfiducia rischi di alimentare nuove divisioni, ha risposto: «Ho paura di sì». Fontana ha ricordato che dopo il congresso di ottobre si auspicava una pacificazione e ha ribadito che le richieste avanzate dalla componente del Nord non avevano carattere di rottura: «Non abbiamo fatto delle proposte eversive, abbiamo fatto delle proposte, alcune delle quali sono state addirittura recepite».

Tra queste, ha ricordato, c’era anche il riferimento a una Lega più federale, con maggiore attenzione alle diverse realtà territoriali. Il governatore ha precisato che il problema, a suo giudizio, non riguarda la persona scelta per sostituire Romeo: «Non è questione di andar bene o andar male, è il concetto che è sbagliato». E ha lasciato aperta la possibilità di individuare una forma per dare voce al malumore ancora presente.

Borghi e La Russa: gli auguri al nuovo capogruppo

Tra i primi messaggi dopo il cambio al vertice è arrivato quello di Claudio Borghi. Il senatore leghista, che al congresso di ottobre si era schierato con Salvini, ha commentato la decisione con un riferimento alla democrazia interna: «Dopo il Congresso altro bel momento di democrazia interna. Buon lavoro al nuovo capogruppo Marco Dreosto, eletto all’unanimità».

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rivolto un saluto ai due protagonisti del passaggio di consegne. Ha ringraziato Romeo per la «serietà, dedizione e spirito di collaborazione» dimostrati durante il suo incarico e ha rivolto a Dreosto gli auguri di buon lavoro.

Il cambio alla guida dei senatori è dunque compiuto. Resta da capire se la sostituzione di Romeo sarà sufficiente a ricompattare il gruppo o se, come teme Fontana, finirà per rendere più profonda la frattura tra la dirigenza nazionale e una parte della Lega del Nord.