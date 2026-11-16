Scioperi, in arrivo un altro weekend di disagi: tutti i settori coinvolti il 20 e 21 novembre

Oramai è diventata un’abitudine. Venerdì 20 novembre l’Italia si ferma. L’ennesima volta, l’ennesimo venerdì. La Cgil ha proclamato infatti uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge tutti i settori (pubblici e privati), compresi appalti e servizi strumentali. Alla mobilitazione si affiancano numerose altre sigle sindacali: Usb, Cobas, Clap, Sial Cobas, Cub, Sgb e altri.

Le rivendicazioni del sindacato guidato da Maurizio Landini coprono un ventaglio di temi molto ampio. Al centro vi sono salari più alti e contratti da rinnovare, pensioni dignitose con piena rivalutazione degli assegni e nessun ulteriore aumento dell’età pensionabile, un fisco più progressivo capace di restituire il cosiddetto fiscal drag ai lavoratori e di contrastare l’evasione fiscale. La Cgil chiede inoltre più risorse per sanità pubblica, scuola e università, un piano industriale per difendere l’occupazione, politiche contro la precarietà per le nuove generazioni, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e, in chiusura, una diversa destinazione delle risorse pubbliche: meno spese militari, più servizi.

Insomma, un coacervo di elementi totalmente slegati fra loro che però hanno in comune quello di cercare (inutilmente) di infastidire il governo Meloni e di creare (forse questo obiettivo è più riuscito) disagio agli italiani che vogliono lavorare davvero.

Chi toccherà lo sciopero generale

La mobilitazione attraverserà il Paese con 100 piazze tra proteste, cortei e comizi. Appuntamenti regionali e territoriali animeranno le principali città. La manifestazione più rilevante in programma è quella di Roma: concentramento alle ore 9.30 a Piazza Vittorio, con chiusura affidata allo stesso Landini.

Ma occorre fare ordine sui dettagli dello sciopero: è il capitolo più pratico e interessante per chi deve muoversi quel giorno, oltre che il più articolato. Le proclamazioni sindacali, in questo caso, sono diverse, con finestre orarie e comparti che non sempre coincidono.

A Roma, Cgil e Cobas hanno aderito allo sciopero di 24 ore. I bus Atac circoleranno pertanto solamente nelle fasce protette per legge: dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29, e poi dalle 17 alle 19:59.

A Bologna, invece, Tper ha comunicato che i servizi di autobus e corriere sui bacini del capoluogo dell’Emilia-Romagna e di Ferrara non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino al termine del servizio. Al di fuori di queste finestre, le garanzie consuete sono previste, ma l’effettiva regolarità dipenderà esclusivamente dall’adesione del personale.

Attenzione: per alcune aziende di trasporto pubblico locale, lo stop non scatterà il 20 ma il 21 novembre. Per questo motivo, i cittadini saranno invitati a verificare direttamente con l’azienda di riferimento della propria città per evitare spiacevoli sorprese.

Lo sciopero dei treni in Lombardia

Il settore ferroviario, per questo sciopero specifico, seguirà tempistiche proprie. Cub Trasporti e Sgb Ferrovie hanno proclamato difatti un’agitazione nazionale dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre, che riguarda il trasporto su rotaia legato sia ai passeggeri sia alle merci.

In Lombardia, lo stesso arco orario vale per lo sciopero indetto da Cub Trasporti, Cat e Sgb. I treni con partenza prevista entro le 21 di venerdì e arrivo a destinazione entro le 22 viaggeranno regolarmente. Nella giornata di sabato 21, al contrario, circoleranno solamente i convogli inclusi nella lista dei servizi minimi garantiti.

Per quanto riguarda i treni regionali, i servizi essenziali sono assicurati in due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

In caso di cancellazione dei treni aeroportuali, in Lombardia sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie su due tratte: la Re54 tra Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa, con partenza da via Paleocapa 1, e la S50 tra Stabio (nel Canton Ticino, in Svizzera) e Malpensa aeroporto.

Cosa succederà per le scuole

Anche il settore scolastico si unisce alla giornata di protesta. I Cobas Scuola hanno aderito con una piattaforma specifica: chiedono un aumento di 300 euro netti mensili per docenti e personale Ata nella terza tranche salariale di contratto, prevista dal primo gennaio 2027. Si oppongono inoltre alla riforma dei tecnici, che a loro avviso ridurrebbe ore di lezione, materie e migliaia di posti di lavoro, e rivendicano il mantenimento dell’attuale tempo scuola e il ruolo unico con parità salariale e normativa.

Con proclamazioni così frammentate e orari che variano da città a città, il consiglio più saggio che si possa dare è uno solo: consultare il sito o l’applicazione della propria azienda di trasporto locale prima di mettersi in viaggio. Per il settore ferroviario, gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili tramite i canali ufficiali, gli annunci nelle stazioni e i monitor di bordo.