Ambrogini d’oro 2026, la lista dei premiati: da Albertini ad Antonacci, fino a Donatella Versace

Ora è ufficiale. Il Comune di Milano ha definito i nomi dei destinatari degli Ambrogini d’oro 2026, la massima onorificenza civica concessa dal Comune della città meneghina. La cerimonia è fissata per il 7 dicembre e sarà dedicata alla tragedia di Crans-Montana, il terribile incendio in cui hanno perso la vita tanti ragazzi giovanissimi nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorso.

Fra le assegnazioni più significative vi saranno quelle alla memoria. In quest’ottica, la commissione comunale ha stabilito il conferimento dell’Ambrogino a Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due vittime milanesi della strage di Capodanno. Il riconoscimento andrà anche a Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso in Congo nel 2021, all’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile, morto durante un inseguimento, e al consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi. Nell’elenco figurano inoltre la giornalista sportiva Elena Pero (recentemente scomparsa) ed Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali.

Gli altri nomi degli Ambrogini d’oro

La Grande medaglia d’oro sarà assegnata alla Comunità delle famiglie, alla Cgu del Niguarda e al personale sanitario e scolastico che ha sostenuto le vittime di Crans-Montana. Fra i premiati vi è anche Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, chirurgo plastico e ricostruttivo del Niguarda che ha seguito i ragazzi rimasti feriti nella tragedia, riuscendo nell’eroica impresa di salvarli e donare loro una nuova vita.

Tra i destinatari dell’Ambrogino figurano anche l’ex sindaco Gabriele Albertini, proposto dal gruppo di Forza Italia, il cantautore Biagio Antonacci e la stilista di fama internazionale Donatella Versace, indicata per il massimo riconoscimento cittadino.

Il Comune ha incluso nell’elenco anche la Cisl Milano Metropoli, il Comitato delle Pietre di Inciampo e Unicef Milano. Riconoscimenti sono previsti per il commissariato di Polizia Garibaldi Venezia e per quello di Lorenteggio.

Ma non tutti i candidati riceveranno la medaglia. Resteranno fuori, ad esempio, un nome illustre come quello di Emanuele Fiano, esponente del Partito democratico e membro della comunità ebraica, e lo storico Museo della Brigata ebraica di Milano. Le loro candidature avevano sollevato una serie di polemiche (di carattere prettamente politico) nelle settimane precedenti alla decisione della commissione.