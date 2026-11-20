Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato del futuro del centrodestra e di sue possibili evoluzioni. Nel corso della sua intervista sul palco dell’evento Nexus 2026, ha affermato di ritenere che i figli di Silvio Berlusconi potrebbero avere successo nel caso in cui decidessero di entrare in politica.

«Io ho conosciuto un po’ di più Barbara e ho sempre pensato che lei sarebbe stata adatta come carattere a fare politica, ma è l’unica che non l’ha mai presa neanche in considerazione», ha affermato. «Ma tutti col nome che hanno e le capacità che hanno dimostrato nella loro vita pubblica e anche privata, cioè nel senso di imprenditori, avrebbero successo».

La Russa chiude la porta a Vannacci

Esclusa, invece, un’intesa tra l’attuale alleanza guidata da Giorgia Meloni e il partito del generale Roberto Vannacci, Futuro nazionale. Secondo il presidente del Senato, infatti, le attuali condizioni politiche non lo permetterebbero. «Se vuoi trovare dei punti di contatto, ce li abbiamo, ad esempio col Pd più che con Vannacci sull’Ucraina», ha osservato.

La Russa ha anche richiamato una questione di correttezza nei confronti del segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva sostenuta la candidatura di Vannacci alle elezioni europee e la successiva nomina a vicesegretario del Carroccio. Secondo il presidente del Senato, infatti, la decisione presa dal generale, ovvero avviare un percorso politico autonomo, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo ad un’eventuale alleanza.

Quali sono i due blocchi che si presenteranno alle elezioni

Rimane dunque il rebus sui blocchi che si presenteranno alle prossime elezioni politiche. Da un lato abbiamo la certezza dell’alleanza FdI-Fi-Lega, ma l’incognita Vannacci. Dall’altra, invece, il pastone di partiti che vorrebbero unirsi sotto l’ombrello del campo largo sembrano quanto mai lontani.

Non solo vi sono divergenze su argomenti decisivi, come la patrimoniale o il sostegno all’Ucraina, ma ancora oggi manca un programma condiviso e non si sa neppure chi sarà il loro candidato. L’unico collante che lega l’accozzaglia della sinistra è l’anti melonismo, ma fare di questo la propria unica bandiera non dà nessuna certezza di successo alle urne, anzi. In più, non è una forza sufficiente a mantenere unita una compagine fatta di elementi tanto diversi, e un governo poggiato solo su questa base avrebbe una vita molto breve.