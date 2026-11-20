Il merito si riconosce nella determinazione, nella coerenza e nella responsabilità con cui si affrontano le sfide e si costruiscono risultati concreti. Valori che, in un’epoca di profonde trasformazioni, rappresentano risorse fondamentali per il futuro dell’Italia. È questo il filo conduttore del nuovo numero di Osservatorio sul Merito, dedicato a personalità che si distinguono per autorevolezza, dedizione e capacità di contribuire alla crescita del Paese.

Arianna Meloni e Vittoriana Abate, due percorsi all’insegna del merito

A interpretare in maniera particolarmente significativa questi valori sono Arianna Meloni e Vittoriana Abate, due donne dalla forte personalità, protagoniste di percorsi profondamente diversi, ma accomunate da determinazione, dedizione al lavoro e profondo senso della responsabilità. Due figure che hanno costruito la propria credibilità attraverso la continuità dell’impegno, dimostrando come il merito trovi la sua espressione più autentica nella concretezza delle azioni e nella solidità dei risultati.

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, rappresenta una figura centrale nella storia organizzativa e nella crescita del partito. Il suo percorso racconta una militanza autentica, costruita nel tempo, lontano dalla ricerca della visibilità e profondamente radicata nel lavoro quotidiano. Dalle prime esperienze di Atreju, quando contribuiva personalmente anche agli aspetti più operativi dell’organizzazione, fino alle responsabilità assunte nell’attuale struttura politica, ha accompagnato con tenacia e spirito di appartenenza l’evoluzione di una comunità divenuta protagonista della vita istituzionale italiana.

A contraddistinguerla sono soprattutto la capacità organizzativa, la conoscenza delle dinamiche politiche, l’attenzione ai territori e una determinazione che ha trovato nella discrezione e nella concretezza due tratti distintivi. La sua autorevolezza si è consolidata attraverso un lavoro costante, fondato sulla valorizzazione delle persone, sulla costruzione dei rapporti e sulla capacità di mantenere salde le radici di un progetto politico anche nelle fasi di maggiore trasformazione. La sua testimonianza offre inoltre l’occasione per approfondire il percorso di Fratelli d’Italia, il valore della stabilità di governo, le responsabilità della maggioranza e le prospettive di un Paese chiamato a rafforzare la propria competitività e il proprio ruolo internazionale.

Accanto alla sua esperienza, quella di Vittoriana Abate, giornalista e volto autorevole dell’informazione Rai, testimonia il valore di una professione esercitata con rigore, sensibilità e dedizione. Dal 1999 al fianco di Bruno Vespa, ha seguito inchieste giudiziarie, processi e vicende che hanno segnato la cronaca italiana, distinguendosi per preparazione, capacità di approfondimento e attenzione alla dimensione umana delle notizie. La sua cifra giornalistica risiede nella capacità di coniugare fermezza e sensibilità, incisività delle domande e rispetto degli interlocutori, mantenendo sempre equilibrio e indipendenza di giudizio. Particolarmente significativo è il suo impegno nel racconto della violenza contro le donne, affrontata non soltanto come emergenza di cronaca, ma come questione culturale e sociale che richiede consapevolezza e responsabilità.

Il merito come motore del cambiamento

Il merito è uno dei valori che costituisce l’architrave morale dell’Occidente, spazio civile e culturale con cui da sempre interpretiamo il mondo contemporaneo. Lo sottolinea Mario Sechi, giornalista e saggista di lungo corso e attuale direttore dell’Agenzia Dire, nel presentare il suo ultimo libro Occidente o niente. Elogio dell’Atlantismo che, partendo dalle radici culturali della civiltà occidentale, ne ricostruisce l’evoluzione e le crisi odierne. Accanto alla centralità della persona, alla dignità umana, alla libertà e al rispetto dei diritti, Sechi colloca proprio il merito tra i principi che definiscono l’identità occidentale, insieme alla cultura delle regole condivise e alla libertà economica.

Un patrimonio che oggi, avverte, non può essere dato per acquisito. In pericolo c’è soprattutto l’atlantismo: la profonda e strutturale alleanza tra Stati Uniti ed Europa è per Sechi «un’architettura oggi sottoposta a una pressione crescente», esposta alle trasformazioni della politica americana e alla ridefinizione degli equilibri tra le potenze internazionali. Il giornalista, che nel libro fa confluire oltre 36 anni di vita da reporter, tra viaggi e incontri, esamina le incognite dell’amministrazione Trump dopo le elezioni di Midterm e le fragilità delle democrazie occidentali. Il rischio è che l’Europa resti ai margini dello scacchiere globale: una partita geopolitica sempre più condizionata dall’autonomia energetica.

L’incontro con Roberto Gasparotti aiuta invece a ricomporre i retroscena di una stagione che ha trasformato radicalmente il linguaggio della politica italiana: la discesa in campo e l’affermazione di Silvio Berlusconi. Nel suo libro Il regista di Berlusconi. I segreti dei miei trent’anni con Silvio, l’operatore di ripresa diventato responsabile della sua immagine ricostruisce trent’anni di collaborazione, svelando i meccanismi di una comunicazione ricca di intuizioni, ma al contempo basata su una meticolosa preparazione tecnica e scenografica.

Berlusconi aveva compreso prima di altri che la televisione poteva diventare il luogo stesso in cui costruire una relazione diretta con i cittadini, trasformando comizi, apparizioni televisive e incontri istituzionali in eventi capaci di catturare l’attenzione del pubblico.

Dove nasce il valore: imprese, export e capitale umano

Il racconto di Osservatorio sul Merito si estende al sistema produttivo nazionale, dove innovazione, capacità imprenditoriale e investimenti rappresentano leve decisive per la competitività del Made in Italy.

Guglielmo Picchi, presidente di SACE, illustra il Piano SACE50, che prevede circa 150 miliardi di euro di nuovi impegni nel triennio 2026-2028, con l’obiettivo di sostenere export, internazionalizzazione e investimenti strategici in Italia. A celebrare la tradizione industriale nazionale contribuisce anche la serie di francobolli “Le Eccellenze del sistema produttivo e del “Made in Italy”, dedicata alle imprese che hanno contribuito alla reputazione internazionale del Paese.

Competenze e responsabilità per il futuro del Paese

Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese e alle sfide dell’innovazione. Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, presenta proposte che, da “Utile Zero” ai voucher per l’intelligenza artificiale, puntano a incentivare investimenti e produttività. Michele Alessi, alla guida della Fondazione Buon Lavoro, e Alberto Antonietti, presidente di Assoconsult, richiamano invece il valore delle persone, delle competenze manageriali e dell’organizzazione aziendale come fattori essenziali di crescita.

Dalla politica all’informazione, dalle imprese al lavoro, Osservatorio sul Merito delinea il ritratto di un’Italia dotata di quelle risorse, intelligenze e competenze necessarie ad affrontare da protagonista le sfide globali. Perché il futuro non è un destino da attendere, ma un orizzonte da conquistare. E la capacità di tenere insieme visione, responsabilità e concretezza è ciò che permette al potenziale del Paese di tradursi in progresso, opportunità e valore condiviso.