Elisabetta Gualmini scende in campo per il Comune di Bologna e mette subito nel mirino l’amministrazione di Matteo Lepore. L’eurodeputata di Azione ha annunciato la propria candidatura a sindaca in vista delle elezioni comunali del 2027, presentando il progetto come un’alternativa all’attuale governo cittadino. E non ha risparmiato critiche al primo cittadino uscente, accusato di aver adottato uno stile di governo ideologico e di aver contribuito a dividere la città.

«Ha adottato uno stile di governo ideologico, molto spostato sull’asse di Coalizione civica, quindi di una sinistra identitaria. Questo porta a dividere la città: o stai con me o stai contro di me. Ma il sindaco non deve essere il leader di una fazione», ha dichiarato Gualmini durante la presentazione della candidatura.

L’europarlamentare ha descritto Bologna come una città «spaccata a metà» e ha sostenuto che le prossime amministrative rischiano di trasformarsi in un referendum sull’attuale sindaco. «La mia non è una battaglia contro qualcuno, è una battaglia per la città», ha precisato.

Il «nuovo patto civico» e la distanza dal centrodestra

Gualmini punta a costruire un «nuovo patto civico per Bologna», aggregando diverse liste che si presenteranno senza simboli di partito. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere realtà civiche e persone che vogliano contribuire a un progetto alternativo all’attuale coalizione di governo.

L’eurodeputata ha invitato le forze già in campo al dialogo, citando alcune esperienze locali sui temi della sostenibilità ambientale, della mobilità e del nuovo stadio. Ha però escluso di poter rappresentare il centrodestra: «Io non posso rappresentare quella parte politica». Gualmini ha anche riferito che la coalizione starebbe per annunciare un proprio candidato.

La proposta programmatica più definita, ha spiegato, arriverà entro la fine di gennaio. Per il momento ha indicato due priorità: casa e sicurezza. Sull’emergenza abitativa ha sostenuto la necessità di riportare in centro chi lavora in città. Ha inoltre criticato il progetto del tram e l’abbinamento con Città 30, contestando i tempi e l’impostazione della mobilità cittadina.

La replica di Lepore e la sfida di «Davide contro Golia»

Il sindaco Matteo Lepore, interpellato dai giornalisti prima dell’annuncio ufficiale, ha evitato di entrare nel merito della scelta della sua ex compagna di partito. «Penso che sia giusto che sia lei a spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a questa scelta e sarà lei poi a raccontarlo agli elettori e ai nostri concittadini», ha dichiarato.

Lepore ha aggiunto che la sua amministrazione continuerà a concentrarsi sul completamento dei cantieri e sul programma del centrosinistra, invitando ciascuno a presentare le proprie idee e a rendere conto del mandato ricevuto dagli elettori.

Gualmini, dal canto suo, ha definito la candidatura una sfida da «Davide contro Golia». «Oggi mi candido a sindaca di Bologna per ricucire una città che appare sempre più divisa e per costruire insieme un’alternativa concreta e pragmatica all’attuale amministrazione», ha scritto sui social. Ha accompagnato l’annuncio con uno slogan: «Bologna la dotta, Bologna la grassa, Bologna la rossa. Ora è il momento di Bologna la prima donna».

La candidatura ha ricevuto il sostegno dei vertici di Azione. Il leader Carlo Calenda l’ha definita «coraggiosa e coerente», mentre il vicesegretario Ettore Rosato ha sottolineato la necessità di un’amministrazione capace di governare per tutti i bolognesi. Resta ora da capire quali liste e realtà civiche aderiranno al progetto annunciato dall’eurodeputata.