C’è un limite oltre il quale la dialettica politica smette di essere confronto e diventa pura aggressione istituzionale. Quel limite, nei lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia, è stato superato ormai da tempo, trasformando un organismo bicamerale previsto dalla Costituzione in un tiro al bersaglio permanente. A farne le spese sono i parlamentari della Repubblica che provano a esercitare il mandato ricevuto dagli elettori: fare piena luce sugli anni più bui della storia recente, tra buchi nei piani pandemici, appalti opachi, forniture milionarie e relative provvigioni, misure restrittive prive di solide basi scientifiche e narrazioni vaccinali false e pericolose.

Il copione dell’insofferenza verso chi fa domande scomode ha toccato il suo apice l’altro ieri, durante l’audizione di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio, incalzato dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami sui nodi irrisolti dell’emergenza, – dal mancato aggiornamento del piano pandemico alla gestione delle chiusure, dell’economia italiana e dei contratti gestiti da Domenico Arcuri – ha scelto lo scontro frontale, mettendo in discussione l’agibilità stessa del lavoro ispettivo tra urla («Come si permetteeee!») e pugni sul tavolo: uno spettacolo avvilente.

Conte e Speranza: audizioni trasformate in gazzarre istituzionali

Il leader del Movimento 5 stelle ha lamentato l’impossibilità di querelare i commissari perché, a suo dire, si farebbero scudo dietro l’immunità parlamentare: un’insinuazione pesante, ma Bignami non l’ha incassata in silenzio, ribaltando il tavolo con una replica secca e giuridicamente ineccepibile: «Non possiamo rinunciare all’immunità, è un diritto indisponibile e lei, che è un professore, lo dovrebbe sapere. Piuttosto, presentiamo ora, io e lei, le dimissioni da deputati e ci vediamo in tribunale? Sì o no?».

Di fronte al guanto di sfida lanciato a viso aperto, l’ex premier è ritornato sui suoi passi con la coda tra le gambe, rifugiandosi nel liquidatorio «Certo che no, sta dicendo una baggianata». Fine della spavalderia, seduta sospesa dal presidente Marco Lisei (Fdi) e altro giro di delegittimazione servito, ma poi ripreso con gli interventi di Francesco Boccia (Pd) che, dopo aver insultato Claudio Borghi (Lega) come rappresentante della «antiscienza», si è rivolto così a Lisei: «Di lei ci occuperemo alla prossima legislatura».

Ma la scena con Conte è soltanto l’ultimo fotogramma di un tiro incrociato che va avanti da mesi, dentro e fuori Palazzo San Macuto. Nelle stesse stanze, il 6 novembre 2026, l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza (Pd), aveva trasformato la sua audizione in una gazzarra istituzionale, rifiutandosi di consegnare gli studi scientifici richiesti, accusando l’organismo di essere stato costruito «per colpire malamente i propri avversari politici» e «raccogliere qualche consenso di gruppi negazionisti e antiscientifici» per poi «fare qualche post», dopo aver scatenato la bagarre dei commissari del Pd e delle opposizioni, pronti a dare del «picchiatore» a chi chiedeva conto degli atti mancanti.

E ci si mette pure il coro degli «intoccabili»

E che dire del clima surreale toccato l’8 giugno 2026, quando persino una specializzanda (l’avvocato Nicoletta Spaziani, convocata come teste sui trascorsi da praticante nello studio legale dell’avvocato Luca Di Donna) si è permessa di trasformare la deposizione in un’invettiva contro i commissari di maggioranza, contestando la pertinenza delle domande di Alice Buonguerrieri (Fdi) e innescando l’ennesimo Aventino dei gruppi di minoranza? Se dentro l’Aula volano stracci e si calpesta il rispetto dovuto a un organo parlamentare, fuori dal Palazzo il coro degli «intoccabili» della pandemia alza ulteriormente i decibel.

In prima fila c’è Roberto Burioni, che dai salotti tv e dai social bolla l’inchiesta come un «tentativo grottesco e pericoloso di riscrivere la scienza», irridendo senatori come Lucio Malan (Fdi) o lanciando frecciate sprezzanti contro Borghi e Lisei, accusati di ignoranza. Un atteggiamento che suona curioso se si ripensa alle famigerate topiche della virostar, dal «rischio zero» in Italia annunciato nel febbraio 2020 alle rassicurazioni sull’immunità dal contagio, fino alle invettive contro chi sollevava dubbi sulle restrizioni. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove Matteo Bassetti, insorto contro Malan, Antonella Zedda (Fdi) e i vertici della commissione, colpevoli di aver chiesto i documenti sui suoi conflitti di interesse.

Gli appelli a favore della commissione Covid

A smontare la favola di una «scienza» compattamente schierata contro la commissione, ultima bufala brandita dalle opposizioni, ci hanno pensato 400 medici e docenti universitari che hanno scritto a Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato per rispondere all’appello dei 250 scienziati firmatari contro l’inchiesta. Nella missiva, i 400 camici bianchi difendono il sindacato ispettivo parlamentare, chiedendo che la commissione Covid prosegua senza condizionamenti esterni.

Anche le famiglie di #Sereniesempreuniti chiedono chiarezza sulla mancata zona rossa in Val Seriana. Fra tifoserie e processi televisivi, una pretesa dovrebbe restare intoccabile: il Parlamento possa indagare. Un principio ribadito da Bignami e Malan, che hanno investito formalmente il presidente del Senato Ignazio La Russa per denunciare le minacce di Boccia e il sistematico tentativo delle opposizioni di delegittimare Lisei e l’intera commissione, in una vergognosa character assassination contro i commissari e di fatto anche contro la democrazia, su cui le istituzioni dovrebbero intervenire.

Perché in una democrazia matura nessuno può sentirsi al di sopra delle domande: né gli ex governanti, né gli ospiti fissi dei talk show, né tantomeno chi depone sotto giuramento.