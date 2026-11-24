L’audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid rischiava di essere un’occasione importante per fare finalmente chiarezza sulla mala gestione pandemica, che ha caratterizzato l’Italia rispetto al resto del mondo. È stata, invece, l’ennesima occasione persa, a causa dell’indecorosa opera di disturbo messa in campo dalle opposizioni, che hanno trasformato i lavori in un continuo esercizio di ostruzionismo: interruzioni, urla, schiamazzi e risate sguaiate ogni volta che prendeva la parola il presidente Marco Lisei (Fdi).

Il copione è stato piuttosto trasparente: sollevare una bufera sulla presidenza, invocarne la cacciata e delegittimare la commissione, spostando il fuoco dai contenuti ai metodi di chi le conduce, per evitare le domande scomode. Emblematico lo scambio tra Lisei e il senatore del Pd Francesco Boccia.

Quest’ultimo ha evocato la prossima legislatura, annunciando che «si sarebbero occupati» anche di come Lisei aveva gestito la commissione, il presidente ha annunciato che avrebbe riferito immediatamente delle intimidazioni subite al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Boccia e il pentastellato Alfonso Colucci hanno anche evocato la lettera dei 250 medici critici verso l’organo parlamentare, pubblicata in questi giorni, brandendola come una sorta di certificato di illegittimità dell’inchiesta, ma Lisei ha avuto gioco facile nel ricordare che alla commissione sono arrivate anche le lettere di oltre 400 medici che hanno chiesto di «andare avanti».

Il momento più teso è arrivato quando Conte ha parlato di «gazzarra mediatica diffamatoria». Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera, è intervenuto duramente: «Non si permetta di dire che io approfitto dell’immunità. Le faccio una proposta, ci dimettiamo e ci vediamo in tribunale». Ma Conte, hanno rilevato i parlamentari Fdi, ha declinato la sfida. Una vicenda che il gruppo ha sintetizzato con una stoccata: minacce a favore di telecamera, ma nessuna voglia di rinunciare al seggio quando si tratta di affrontare davvero un tribunale.

La questione Di Donna e le decisioni «sempre politiche» di Conte

Sulle questioni sostanziali: Conte ha escluso che l’avvocato Luca Di Donna, avvocato come lui nello studio del professor Guido Alpa, abbia fatto il suo nome impropriamente, spendendo i rapporti con Palazzo Chigi per agevolare forniture e contatti istituzionali. «Non c’è nessuna evidenza probatoria», ha tagliato corto, negando che «decine di testimoni», come evidenziato da Alice Buonguerrieri (Fdi), abbiano invece affermato il contrario.

Assai più interessante, e per certi versi rivelatrice, la conferma che «le decisioni prese sono sempre state politiche», come ha ammesso Conte. Una precisazione importante, perché smonta almeno in parte la narrazione secondo cui lockdown, restrizioni e chiusure sarebbero stati una sorta di automatica conseguenza delle indicazioni scientifiche.

La chiusura delle scuole e il vanto surreale dell’ex premier

Sulle scuole, poi, l’ex premier ha offerto una spiegazione decisamente poco convincente. Sollecitato da Chiara Braga (Pd), che nella domanda aveva già confezionato buona parte della risposta richiamando la «vicinanza tra bambini e anziani», si è limitato a ricordare il primato italiano, insieme con la Grecia, nella distribuzione gratuita delle mascherine a scuola.

Un vanto che, a distanza di anni, suona piuttosto surreale: l’Italia, proprio assieme alla Grecia, fu anche l’ultimo Paese Ue a toglierle, a giugno 2022. Neanche una parola, invece, sulle chiusure indiscriminate, dove il diritto all’istruzione è stato sacrificato. Eppure già uno studio di Gandini et Al, pubblicato nel dicembre 2020 e ben noto all’allora ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, del suo stesso partito, segnalava un dato tutt’altro che trascurabile: con le scuole chiuse la curva aumentava.

Economia, Servizi segreti, Alzano e Nembro: tutti i capitoli ancora aperti

È toccato a Claudio Borghi (Lega) ricordare il celebre confronto con l’allora ministro dell’economia Roberto Gualtieri sulle risorse necessarie per affrontare il lockdown. A fronte di una imbarazzante stima di appena 3,6 miliardi avanzata dal ministro, Borghi aveva replicato che ne sarebbero serviti almeno 100. Il governo, insomma, aveva sottovalutato l’impatto economico.

Ancora più delicato il capitolo dei Servizi segreti. Conte aveva sostenuto di non sapere della presenza dei Servizi durante gli acquisti di mascherine, in Commissione ha invece confermato che appartenenti all’Aise partecipavano agli incontri per le forniture. Se l’Aise era informata, lo era anche il presidente del Consiglio? E perché non intervenne sulla maxi-commessa da 1 miliardo e 251 milioni di euro per mascherine poi risultate inidonee e pericolose?

Infine, il capitolo Alzano e Nembro, forse uno dei più pesanti. Conte ha negato che nella riunione del 2 marzo 2020 si fosse discusso della chiusura dei due comuni bergamaschi e che Brusaferro lo avesse informato della richiesta. Peccato che il verbale redatto dalla segreteria di Agostino Miozzo racconti una versione diversa: la questione venne affrontata e la decisione di non procedere con la zona rossa maturò anche alla luce di valutazioni economiche e politiche.

Un’audizione soffocata dalla gazzarra politica e i nuovi dubbi

Il bilancio dell’audizione, dunque, è quello di un’occasione in parte soffocata dalla gazzarra politica ma anche di una serie di risposte che, anziché dissipare i dubbi, ne alimentano altri. Conte rivendica la collegialità, scarica sulle decisioni politiche la responsabilità delle restrizioni, e respinge le contestazioni. Resta però una domanda che attraversa tutta la stagione pandemica: chi ha deciso, sulla base di quali informazioni e con quale consapevolezza delle conseguenze?

La Commissione è chiamata a ricostruire proprio questo. E forse è per questo che qualcuno sembra avere così tanta fretta di discutere di tutto, tranne che delle risposte.