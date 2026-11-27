Ilona Staller vuole diventare sindaco di Roma. L’annuncio è arrivato nel giorno del suo 75° compleanno, durante un’intervista a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. La donna conosciuta dal pubblico con il nome d’arte di Cicciolina ha spiegato di essere già al lavoro sulla candidatura, anche se per il momento non intende rivelare quale formazione politica potrebbe sostenerla.

«Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972. Mi voglio candidare, ci sto lavorando su ma per il momento però è top secret con chi scenderò in campo, non posso dirlo», ha dichiarato Staller.

Il programma di Cicciolina: «Roma moderna e vivibile»

Per ora le anticipazioni sul programma elettorale sono limitate. Staller ha indicato però una prima priorità, riassunta nella promessa di trasformare la Capitale in una città «moderna e vivibile». Nessun dettaglio, almeno per il momento, sulle proposte concrete o sulla squadra che dovrebbe accompagnarla nella corsa al Campidoglio.

Interpellata sulle difficoltà di una possibile vittoria, ha riconosciuto che la sfida sarà complicata, ma non ha mostrato intenzione di rinunciarvi: «Io comunque ci proverò».

La stoccata a Gualtieri: «Sarò sicuramente meglio di lui»

Nel corso dell’intervista non è mancato un passaggio sull’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Alla domanda sul voto che gli avrebbe assegnato, Staller ha evitato di esprimere una valutazione numerica, ma ha lanciato una frecciata al primo cittadino: «Non darò un voto ma sarò sicuramente meglio di lui».

Quanto ai suoi riferimenti politici, la risposta è stata invece molto netta. «Il mio riferimento resta sempre uno: Marco Pannella», ha detto, ricordando così il legame con il leader radicale.

Magi frena sull’ipotesi di un sostegno di +Europa

Sull’annuncio è intervenuto anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, che il giorno successivo è stato ospite della stessa trasmissione radiofonica. Sollecitato sulla possibile candidatura di Staller e su un eventuale appoggio del partito, Magi ha risposto: «Non so cosa pensarne, non ho capito quale programma abbia, ascoltiamola però, la democrazia è un modo per scambiarsi idee».

Il leader di +Europa ha ricordato la passata esperienza di Staller in Parlamento con i Radicali, ma ha aggiunto: «Se fosse per me non la candiderei oggi». E sulla possibilità che il partito possa sostenerla ha precisato: «Al momento non credo ma sono sempre pronto a cambiare idea. Magari capiamo qual è il senso politico della sua candidatura».

Per ora, dunque, restano da chiarire sia la formazione con cui Cicciolina intende presentarsi alle prossime comunali sia i contenuti del suo programma. L’intenzione di correre per il Campidoglio è stata annunciata; la squadra e gli eventuali alleati, invece, restano ancora top secret.

Il precedente del 2011: «Monza diventerà una città eccitante»

Non è la prima volta che Ilona Staller prova a entrare nella politica locale. Nel settembre 2011 aveva già annunciato l’intenzione di candidarsi a sindaco di Monza, rilanciando il progetto di fondare un movimento politico. Anche allora aveva accompagnato la sua discesa in campo con uno slogan destinato a farsi notare: «Farei diventare Monza una città eccitante!». Tra le proposte avanzate in quell’occasione c’era anche la trasformazione della Villa Reale in un casinò, con l’obiettivo dichiarato di portare nuove entrate nelle casse comunali.