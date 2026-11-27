La Federazione Italiana della Caccia non ha usato mezzi termini. In una nota diffusa nelle scorse ore, l’associazione ha espresso «profonda indignazione» per un articolo pubblicato dal quotidiano cattolico Avvenire, a firma di Massimo Iondini, nel quale si affianca il dibattito parlamentare sul disegno di legge venatorio, secondo Federcaccia, a «un’inqualificabile sequenza di accostamenti tra la caccia, la guerra, i massacri e lo sterminio di specie animali, fino all’utilizzo dell’espressione “bio-regolatori etnici”».

La Federazione traccia una distinzione netta: una cosa è criticare una proposta di legge, contestarne i contenuti, sostenere posizioni diverse sulla gestione della fauna. Un’altra è, scrive, «costruire un racconto che trascina la caccia legale, esercitata nel rispetto delle norme, dentro un immaginario di violenza, atrocità e crimini». Il risultato, secondo Federcaccia, non è un contributo al dibattito pubblico, quanto piuttosto l’alimentazione di pregiudizi e «una rappresentazione distorta e offensiva dei cacciatori».

La richiesta, pertanto, è formale e diretta: Federcaccia chiede alla direzione di Avvenire di prendere pubblicamente le distanze da quel linguaggio, riconoscendone il «carattere improprio». «La caccia può essere criticata, le proposte legislative possono essere contestate», si legge nella nota. «Ma il rispetto delle persone, della verità dei fatti e della dignità del confronto non dovrebbe mai essere messo in discussione».

Cosa prevede il Ddl caccia

Nel frattempo, nell’Aula della Camera è cominciata la discussione generale sulla proposta di legge che modifica la legge numero 57 dell’11 febbraio 1992, la norma fondamentale in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. Un provvedimento che ha già ottenuto il via libera del Senato.

È il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a inquadrare il contesto politico della riforma. Intervistato dall’Adnkronos, ha ricordato che questa revisione della legge 157 non nasce con l’attuale governo: «È stata chiesta dal Parlamento italiano, dando seguito alla richiesta del Senato della Repubblica all’unanimità, senza voti contrari, nel mandato precedente durante il governo Draghi».

Fra i contenuti principali della proposta vi è il contrasto al bracconaggio, con sanzioni aumentate addirittura fino a quattro volte. «Il bracconiere è il nemico della natura e va contrastato», afferma Lollobrigida, che separa nettamente la figura del bracconiere da quella del cacciatore: «L’attività venatoria è lecita». Il ministro respinge anche le accuse di incostituzionalità sollevate dall’opposizione, ricordando che l’articolo 9 della Costituzione tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e che l’Italia è il solo Paese del Mediterraneo ad avere giorni di silenzio venatorio.

Un fronte politico diviso

Il dibattito in Aula porta alla luce tensioni storiche in materia venatoria, che vanno ben oltre il merito tecnico della legge. Lollobrigida punta il dito contro le opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, accusandole di incoerenza: «I parlamentari sono in piazza», ma nelle regioni governate dal centrosinistra o dai pentastellati la caccia non è limitata, anzi. E pone l’esempio della Toscana, in cui la normativa venatoria è «la più aperta tra tutte», e di Campania, Sardegna ed Emilia-Romagna, nelle quali l’attività venatoria non viene messa in discussione.

A intervenire in Aula è anche il deputato della Lega Francesco Bruzzone, presidente della commissione Agricoltura, che difende il provvedimento con toni decisi. Bruzzone costruisce il suo intervento intorno a un’immagine nobile del cacciatore: non un predatore, ma un gestore del territorio. Ricorda inoltre che i cacciatori tutelano oltre un milione di ettari di habitat, eseguono indicazioni della pubblica amministrazione, versano allo Stato risorse paragonabili a quelle destinate ai parchi nazionali e risarciscono gli agricoltori per i danni da fauna selvatica attraverso le tasse di concessione regionali.

L’affondo sull’animalismo da salotto è diretto e sacrosanto: «È facile amare il cinghiale da un attico in Ztl». Così come l’esempio della peste suina africana: «Quando arriva, che non si ferma con un hashtag, lo Stato chiama i cacciatori». Bruzzone conclude infine con un principio che riassume la posizione della Lega: «La fauna selvatica si conserva se accuratamente gestita. Il “guardare e non toccare” non va contemplato, proteggere non significa imbalsamare».

Lo scontro in Aula fra maggioranza e opposizione

A Montecitorio, la commissione Agricoltura ha chiuso l’esame applicando la tagliola su oltre un milione di emendamenti, incaricando le relatrici Laura Cavandoli della Lega e Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia. Il voto finale è atteso a gennaio, slittato per via della sessione di bilancio di dicembre.

Le opposizioni sono entrate in Aula sul piede di guerra. Il vicepresidente della Camera Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle ed ex generale dei Carabinieri forestali, ha annunciato una pregiudiziale di costituzionalità per violazione dell’articolo 9: «La norma trasforma in cacciatori chi finora era nel codice penale e ci riporta al medioevo scientifico».

Il capogruppo pentastellato in commissione Agricoltura Alessandro Caramiello ha parlato di «una pagina nera della legislatura», mentre la deputata Carmen Di Lauro ha denunciato «una crudeltà inaccettabile» su richiami vivi, abbattimenti fuori calendario e sanzioni per chi ostacola l’attività venatoria. Susanna Cherchi, dal canto suo ha sollevato un tema di sicurezza: «Più aree e più strumenti significano maggiore promiscuità con cittadini ed escursionisti».

Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiamato in causa direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di aver ascoltato solo «le lobby delle armi» e della caccia. La capogruppo del Partito Democratico Antonella Forattini ha denunciato «un blitz», chiedendo piani basati sui dati, risarcimenti certi per gli agricoltori e rilevando l’assenza di una relazione sull’applicazione della legge.

La maggioranza ha risposto compatta: il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra ha definito il provvedimento «un atto doveroso», respingendo il paragone dei cacciatori «ai cecchini di Sarajevo» e criticando i «demagoghi dell’ambientalismo da salotto». Cristina Almici di Fratelli d’Italia ha invitato le opposizioni a leggere il testo: «Nei parchi la caccia illegale continua a essere sanzionata, restano il silenzio venatorio del martedì e del venerdì e l’ammenda per l’uccellagione sale fino a ottomila euro».

Il nodo europeo e le proteste sul Ddl caccia

Fuori dal Parlamento, ben 77 sigle ambientaliste e animaliste sono scese in piazza contro quella che definiscono la «legge sparatutto». Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia parlano di una «clamorosa bocciatura sostanziale» arrivata dalla Commissione Politiche Ue della Camera, presieduta dal leghista Stefano Candiani. L’organismo ha espresso un parere formalmente favorevole, ma ha chiesto di rivedere i punti più controversi del testo: richiami vivi, caccia nelle aziende faunistiche e il ridimensionamento del ruolo dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Sullo sfondo una lettera di Bruxelles datata 18 dicembre 2025, legata a una procedura Pilot e al posticipo della chiusura stagionale oltre la prima decade di febbraio, con richiami espliciti alle direttive Habitat e Uccelli.

La compatibilità europea del testo preoccupa anche il Codacons: il segretario Francesco Tanasi chiede che il provvedimento resti in linea con la normativa comunitaria, fondi ogni scelta su valutazioni scientifiche rigorose e chiarisca i profili europei senza stravolgere l’impianto della legge 157 del 1992. Ma il disegno va in un’altra direzione: punta alla gestione attiva della fauna, riduce il peso dell’Ispra a vantaggio delle Regioni, che possono discostarsi dai pareri motivando su basi scientifiche e non sono più tenute alla conformità per i posticipi su determinate specie. E non è tutto: amplia l’elenco delle specie cacciabili (incluso il piccione di città) estende calendari e aree venatorie fino a parti delle foreste demaniali, introduce i visori notturni e prevede il declassamento del lupo.

Il dibattito sul Ddl caccia

La discussione tocca nervi scoperti che attraversano la politica italiana da decenni. Da un lato, chi vede nell’attività venatoria una pratica legittima, radicata nella cultura rurale e funzionale alla gestione degli ecosistemi. Dall’altro, chi la considera incompatibile con una visione moderna della tutela animale e ambientale.

Quello che emerge dalle ultime ore è tuttavia anche un conflitto sul piano del linguaggio e della rappresentazione pubblica. La polemica con Avvenire segnala quanto il dibattito sulla caccia tenda a polarizzarsi, rendendo difficile una discussione che tenga insieme dati, norme e posizioni diverse senza scivolare nella caricatura. Il percorso parlamentare del provvedimento, a ogni modo, è ancora alle fasi iniziali: la discussione generale alla Camera è appena cominciata.