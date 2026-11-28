Io penso che in giro per l’Italia ci siano degli uffici per soli creativi incaricati di ingegnarsi dei nomi e delle frasi alternative a ogni riferimento natalizio. Anche a Milano, ovviamente, dove i creativi sono di casa e sono ben pagati da quel dì.

Me li immagino verso settembre cominciare a fare le riunioni per come sostituire la parola Natale, come nascondere Gesù Bambino e il presepe. E poi sudare a ottobre perché aumentano le pressioni di sindaci come Beppe Sala, a cui piace sorprendere. Me li vedo quindi presentarsi a novembre con l’idea dell’Albero del dono. Fronteggiare il sindaco meneghino che ricorda loro: «Ma l’avevamo già fatto!». E ribattere: «Meglio, sindaco, così ricicliamo anche le parole e siamo in linea con le politiche green, ecologiste e tutte quelle cose lì che tanto la fanno sentire figo».

L’Albero del dono è una manipolazione semantica, per svuotare il senso delle tradizioni popolari, di una identità collettiva, di ciò che sta nel nostro sottopelle ma che l’idea ignorante di laicità rifiuta e distorce. La Milano di Sala, del resto, non ha più nulla a che vedere con la Milano dal grande cuore ambrosiano; la Milano che si commuove quando guarda il «suo» Duomo, la «sua» Madonnina; la Milano che appunto non ha mai avuto vergogna della sua identità cattolica.

Come si presenta la Milano di Sala

La Milano di Sala è quella dei fondi arabi che arraffano grattacieli e immobili a prezzi stellari come i bambini viziati arraffano i giocattoli più costosi. La Milano di Sala è vergognosamente escludente, per residenti ricchissimi che fanno sballare il mercato. E anche, la Milano di Sala gioca con le parole e pensa di lavarsi faccia e coscienza chiamando l’Albero di Natale «L’Albero del dono».

E qui capisci l’ignoranza dei laicisti: il Natale è Dono, il dono di Dio che regala al mondo Gesù, suo figlio, per la redenzione dell’umanità. È un Dono nel senso che non è la ricompensa perché ci meritiamo qualcosa: è un dono prezioso. Il più prezioso: farsi uomo. Non volete sentirvelo dire perché siete… laici?

Arrivate troppo tardi, perché il laicismo non riuscirà a intaccare definitivamente quello che ci sta appiccicato addosso. I nostri nonni ci hanno insegnato a «segnarci» con la croce prima di mangiare. I nostri genitori ci facevano ripetere le preghiere prima di coricarci. E ci facevano allestire il presepe e addobbare l’albero perché uno non escludeva l’altro.

Poi, quando è toccato alle generazioni successive, ecco che il laicismo ignorante ha cominciato a giocare di sponda con la peggiore sinistra, con le comunità di musulmani che volevano quel riconoscimento che nei loro Paesi spesso è negato ai cristiani. E allora via il presepe, via le feste natalizie, via i crocifissi, via questo e via quello… Nelle scuole si deve fare i conti con le «nuove» presenze, con le «nuove» religioni e quindi via tutto per non fare torto a nessuno.

Persino Fiorello scende in campo

Ma non si è «nessuno» quando vi è una identità stratificata, consolidata, popolare. Infatti arriva il momento in cui la gente comune ha un sussulto e dice: basta. Ancor meglio se l’accelerazione è impressa da un Vip popolare come Fiorello che chiede una semplice azione di buon senso, una specie di richiamo all’ordine senza prepotenza.

Grazie Rosario, il cui nome rimanda a una vecchia abitudine delle nonne, che a un certo punto ci torna in mente e pure tra le mani, forse perché con l’età talune pratiche sono come una cara amicizia che avevi sminuito.

Non è solo l’Albero del dono, è che proprio non se ne può più di doverci giustificare perché c’è sempre una «altra buona ragione», come se fosse davvero la migliore o fungesse da edulcorante di intrugli culturali impazziti. No, vogliamo la semplicità di quel mondo che a ogni giro aumenta di velocità e poi ti gira la testa. Ecco sì, vogliamo tornare all’albero perché iniziamo a smarrirci, cerchiamo la grotta e quella culla perché – ammettiamolo – iniziamo ad avere davvero paura: le guerre, l’Intelligenza artificiale, i robot, la finanza…

Perché occorre rispettare le tradizioni

C’è chi dice: «Fatevelo a casa». Come se il Natale, la nascita di Gesù fosse un fatto privato. Da nascondere. Ma, guardiamoci attorno! Cosa c’è di più pubblico, di più corale, di più comunitario, della nostra identità cristiana: ma davvero pensate che togliendo la sacra rappresentazione della nascita del Cristo (così cara a San Francesco…) dalle scuole o dalle piazze o dalle ricorrenze, perdiamo il senso laico dello Stato?

Noi, che siamo sempre lì tra Don Camillo e Peppone ma con abiti diversi, abbondiamo di senso sacro. Oggi corriamo il rischio di non vivere appieno quel che siamo, di goderci l’orgoglio del senso cristiano: prendiamo una cartina dell’Italia e contiamo i nomi dei paesi che iniziano con «San»; contiamo i campanili; ricordiamo le feste patronali che richiamano migliaia e migliaia di persone.

Siamo circondati da tradizioni che miscelano sacro e profano; ci sono piazze con statue di santi e crocifissi di pietra o di ferro. Ecco, cari Beppe Sala d’Italia, stavolta no, non ci facciamo fregare l’Albero di Natale. Mai come di questi tempi abbiamo bisogno del Natale e di Gesù Bambino.