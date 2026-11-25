Gli ultimi mesi di Beppe Sala alla guida di Milano paiono un’agonia. Dopo le sfuriate dei rom del Pd per aver cacciato i loro compaesani dalle baracche di un quartiere, dopo gli spernacchi della Procura di Milano sulle inchiesta dell’urbanistica, il sindaco arcobaleno rimedia un altro ceffone direttamente dai suoi cittadini. Che hanno storto, e non poco, il naso di fronte all’albero di Natale comparso in piazza Duomo. Pardon, Albero del dono.

Perché sotto i bagliori dorati della Madonnina non si può neanche più dire che quello arrivato via gru, come da tradizione, è l’abete di Natale. I cartelli con cui è stato delimitato nella piazza, in attesa della cerimonia di accensione (a proposito: non sarà come da tradizione in occasione di Sant’Ambrogio, ma qualche giorno prima, il 4 dicembre), parlano chiaro: è L’albero del dono. Quale, non si sa. Forse è l’omaggio di Sala al politicamente corretto e un inchino-genuflessione a tutte le religioni che convivono nella metropoli.

La polemica sul nome dell’albero

Mentre all’istituto superiore di Bari Marconi-Hack vogliono rimuovere una statua di Gesù presente in istituto dal 1958, l’ex Mr. Expo è ancora più ambizioso e tenta di cancellare il Natale. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Deborah Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano: «Trovo inaccettabile che l’amministrazione comunale scelga di chiamare “Albero del dono” quello che da sempre è l’albero di Natale. Non si comprende quale necessità ci sia di ricorrere a denominazioni alternative per una tradizione profondamente radicata nella nostra storia e nella nostra identità culturale», ha dichiarato in una nota, «Il rispetto delle altre culture non passa attraverso la rinuncia alla propria. Milano non deve vergognarsi delle sue radici né avere timore di rivendicarle. Alla giunta Sala ricordo che il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare. L’albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo».

La delibera comunale sul Natale a Milano

La sparizione del Natale non è il titolo di uno spettacolo al Piccolo ma una delibera di giunta, quella del luglio 2026, in cui venivano approvate le linee di indirizzo del progetto Natale a Milano 2026: il Comune, si legge nel testo, vuole «rafforzare il carattere popolare, offrendo un programma culturale e ricreativo in un’atmosfera di condivisione, tradizione e inclusività capace di accogliere e rappresentare la diversità sociale e culturale».

Obiettivo centrato: se sparisce il Natale, tutti si possono ritrovare nell’Albero del dono. Perché l’hanno allestito, poi, per il 25 dicembre, rimarrà un mistero. Non certo «buffo» come quelli di Dario Fo.