Donald Trump è amico di Hitler. O almeno, questo è il paragone fatto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in riferimento alla foto postata dal leader di Washington sul suo profilo Truth. Si tratta di un’immagine modificata con l’intelligenza artificiale, che mostra l’inquilino della Casa Bianca e il capo del Cremlino che si stringono la mano, con sopra la scritta «my friend».

«Naturalmente spetta al presidente degli Stati Uniti decidere, ma… è strano», ha commentato Zelensky. «È un aggressore, un assassino… Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo», ha aggiunto, spiegando che sarebbe come dichiararsi amici di Adolf Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

Parole pesantissime, soprattutto se si considera che sono rivolte al presidente di un Paese che più di tutti ha contribuito all’invio di materiale bellico all’Ucraina, sia direttamente, sia indirettamente. Gli arsenali europei, infatti, erano pieni di equipaggiamento prodotto dagli Stati uniti e inviato a Kiev.

Il presidente ucraino vuole imporre la sua politica estera agli americani

Ma Zelensky non si ferma, e pretende anche di dettare la linea in politica estera di Washington. Si è detto profondamente frustrato per la per i ritardi nelle consegne dei missili Patriot e si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti non stanno esercitando abbastanza pressione sulla Russia nei negoziati di pace. «Gli Stati Uniti sono troppo concentrati sul Medio Oriente», ha dichiarato. E riguardo ai negoziati di Abu Dhabi, ha affermato che «più ne veniamo a conoscenza, più emergono problemi».

È evidente che il presidente ucraino è stato abituato troppo bene, dopo quattro anni in cui quasi ogni cancelleria europea si è inchinata a lui e alle sue richieste, anche dopo fatti gravi come il sabotaggio del gasdotto North Stream o l’attentato di Monaco, entrambi compiuti da agenti ucraini.

La reazione di Meloni all’attacco di Kiev contro le navi russe in Libia

Le dichiarazioni di Zelensky sono arrivare all’indomani degli attacchi di Kiev contro le navi russe a Bengasi, che hanno portato la guerra nel cortile di casa dell’Italia e suscitato la dura reazione del premier Giorgia Meloni. «Sono molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina: dobbiamo continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, ma dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini», ha dichiarato. «Penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo».

Dello stesso avviso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha rivendicato il lavoro dell’Italia nell’opera di pacificazione della Libia e ha chiesto a i due Stati in conflitto di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque».