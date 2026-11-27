La parabola di Francesca Albanese, eroina dei palestinesi, dei pro Pal e la fu campionessa della sinistra, è entrata definitivamente in fase calante, raggiungendo un punto talmente basso che le è stato vietato l’ingresso in Costa Rica. Il motivo? Legami con atti terroristici.

La relatrice speciale Onu è arrivata nel Paese sudamericano per un dottorato honoris causa all’Università pubblica del Costa Rica, ma il governo della nazione non l’ha voluta nel suo territorio. «La Polizia Professionale dell’Immigrazione ha negato l’ingresso a questa persona in base a quanto previsto dalla Legge Generale sull’Immigrazione e gli Stranieri, poiché su di lei grava una segnalazione internazionale per legami con atti terroristici», ha dichiarato Omer Badilla, capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri. «Spero che questo serva a dissipare ogni dubbio e a far comprendere il profilo di questa signora in relazione alla sicurezza nazionale».

La lagna di Albanese: «Conosci il vero volto di un’autorità quando gli dai fastidio»

La Corte Costituzionale, al momento ha sospeso la decisione del governo in attesa di esaminare il ricorso presentato a nome di Albanese, che si trova bloccata in aeroporto, da dove ha condiviso sui social una foto della sala d’attesa. «Qui è dove passerò la mia prima notte in Costa Rica. È una vergogna quanto accaduto», ha scritto nel post. «Conosci il vero volto di una autorità nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti».

Il solito ritornello con parole diverse, a cui Albanese ci ha abituati. Da quando è diventata, purtroppo per tutti noi, un volto famoso della causa pro Pal, si è ammantata – da sola o per mano di altri che l’hanno elevata ad eroina – con quest’aura di persona che va contro le autorità ingiuste e i soprusi. Ma non dimentichiamoci che, in un crescendo di filippiche, è arrivata persino a definire Israele «nemico comune dell’umanità».

L’ambasciatore israeliano all’Onu: «Chi usa proprio mandato per legittimare il terrorismo deve risponderne»

E proprio l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon ha elogiato il Costa Rica per il provvedimento. «Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne», ha scritto su X.

Il presidente del Paese sudamericano, Laura Fernández, è una stretta alleata del leader statunitense Donald Trump e dal suo insediamento, nel maggio scorso, ha avviato un riavvicinamento a Israele su questioni commerciali.