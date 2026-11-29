La destra supera la maggioranza assoluta in Spagna. Con l’80% delle schede scrutinate, il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo risulta accreditato di 133 seggi al Congresso dei deputati, mentre Vox, la formazione guidata da Santiago Abascal, ne ottiene 51. Sommando i due parlamentari dell’Unione del popolo navarro (Upn), il blocco arriva a quota 186, dieci deputati oltre la soglia dei 176 necessaria per la maggioranza assoluta.

Sono i dati parziali dello scrutinio delle elezioni legislative del 29 novembre, che confermano il vantaggio dei popolari e la crescita della formazione di Abascal. Il risultato non è ancora definitivo, ma la maggioranza parlamentare del blocco di destra emerge con maggiore chiarezza rispetto alle prime proiezioni diffuse alla chiusura dei seggi.

Il Partido socialista del premier uscente Pedro Sánchez scende a 117 deputati, quattro in meno rispetto ai 121 ottenuti nel 2023. Il Frente Amplio di Ada Colau si ferma invece a 10 seggi, contro i 31 conquistati tre anni fa da Sumar, la piattaforma progressista che allora comprendeva anche Podemos. Quest’ultimo partito resterebbe fuori dal Congresso.

La crescita di Vox e il ridimensionamento della sinistra

Il dato più significativo nella distribuzione dei seggi riguarda l’avanzata di Vox. Con 51 deputati, il partito di Abascal guadagnerebbe 18 rappresentanti rispetto ai 33 ottenuti nel 2023. Il PP, invece, scenderebbe a 133 seggi, quattro in meno rispetto alla precedente legislatura. La maggioranza del blocco dipende quindi anche dall’incremento della formazione nazionalista.

Tra le altre forze politiche, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) arriverebbe a 11 deputati, mentre EH Bildu ne otterrebbe 7. Junts si fermerebbe a 5 seggi e il Partito nazionalista basco a 3. Adelante Andalucía entrerebbe invece per la prima volta al Congresso con quattro rappresentanti.

Affluenza record: oltre il 78%

Un altro dato che caratterizza queste elezioni è la partecipazione. L’affluenza definitiva ha superato il 78%, raggiungendo il livello più alto dal 1982, secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno spagnolo. Alle 18 aveva già votato il 68,15% degli aventi diritto, oltre 15 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora delle elezioni del 2023.

Meloni si congratula con Feijóo e Abascal

La serata elettorale ha suscitato anche le prime reazioni internazionali. Il presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni si è congratulata con i leader dei due partiti: «Congratulazioni agli amici Feijóo e Abascal per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna». La premier ha poi definito l’affluenza record «un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica».

«A nome del Governo italiano rivolgo a PP e Vox i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni», ha aggiunto Meloni in un messaggio pubblicato su X.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato il risultato, definendo una «grande notizia» la sconfitta elettorale di Sánchez. Il presidente americano ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca, al rientro dalla Florida.

Le reazioni in Spagna

Feijóo ha seguito lo spoglio dal quartier generale del Partido Popular a Madrid, dove i sostenitori hanno iniziato a festeggiare già durante le prime fasi del conteggio. Il partito ha rivendicato la vittoria del proprio leader: «Il Partido Popular vincerà le elezioni e Alberto Núñez Feijóo sarà presidente del governo», si legge in un messaggio pubblicato su X.

Sánchez, che aveva seguito inizialmente i risultati dal palazzo della Moncloa, ha poi raggiunto la sede del Psoe nel quartiere madrileno di Ferraz. Davanti al quartier generale socialista, secondo le cronache dei media spagnoli, l’atmosfera era molto diversa da quella registrata in calle Génova, dove si sono radunati i sostenitori popolari.

Abascal ha seguito lo scrutinio dalla sede di Vox, dove erano accreditati oltre 200 giornalisti. La crescita del partito e il possibile ingresso nell’esecutivo sono destinati a pesare nella formazione del prossimo governo: la maggioranza dei seggi del blocco di destra apre infatti la strada a un accordo tra Feijóo e Abascal, ma la composizione dell’esecutivo e i rapporti tra i due partiti saranno definiti nella fase successiva alle elezioni.