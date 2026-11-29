Oltre 70 persone uccise e decine di feriti. È il bilancio, ancora provvisorio, di una serie di attacchi aerei condotti dall’esercito del Myanmar il 26 e il 28 novembre in diverse aree del Paese. I bombardamenti hanno colpito una cerimonia di matrimonio, quartieri residenziali e un complesso che ospitava una scuola e un monastero buddista. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini.

A riferire il bilancio sono i gruppi di opposizione, fonti locali e operatori impegnati nei soccorsi, come riporta l’Associated Press. Le autorità militari hanno riconosciuto uno degli attacchi, quello nella regione di Magway, ma hanno sostenuto che l’obiettivo fosse un raduno di forze antigovernative e negato che ci siano state vittime civili.

La strage durante i preparativi per un matrimonio

Uno degli episodi più gravi è avvenuto sabato 28 novembre nello Stato orientale di Shan, nella zona di Pekhon. Secondo il Consiglio esecutivo provvisorio dello Stato Karenni, un attacco condotto con aerei militari ha colpito una scuola nei pressi di un campo per sfollati, dove alcune persone si erano riunite per una festa di matrimonio.

Il bilancio riferito dalle autorità locali legate alla resistenza è di 21 civili uccisi, tra cui due bambini, e oltre 60 feriti secondo alcune testimonianze. L’edificio scolastico che ospitava la cerimonia sarebbe stato danneggiato. Le persone coinvolte si stavano preparando a partecipare alle nozze quando sono state raggiunte dal bombardamento.

Nella stessa giornata, altri attacchi hanno colpito la città di Mrauk-U, nello Stato occidentale di Rakhine, controllata dal gruppo armato Arakan Army. Secondo le informazioni raccolte da operatori umanitari e diffuse dal gruppo ribelle, due bombardamenti contro aree residenziali hanno provocato almeno 24 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime figurerebbero anche bambini e anziani. Il bilancio potrebbe aggravarsi.

Nel mirino anche una scuola e un monastero

Un altro raid risale al 26 novembre e ha interessato il villaggio di In Yone, nella regione centrale di Magway. In questo caso, a essere colpito è stato un complesso che comprendeva una scuola e un monastero buddista, durante una cerimonia religiosa.

Secondo il governo di opposizione, nell’attacco sono morti circa 20 civili, tra cui insegnanti e bambini, oltre a nove combattenti delle forze di resistenza. Almeno 21 persone sarebbero rimaste ferite. Le autorità militari hanno confermato il bombardamento, fornendo però una versione diversa: l’obiettivo, secondo la loro ricostruzione, era un raduno di forze antigovernative e non ci sarebbero state vittime tra la popolazione civile.

I diversi episodi restituiscono la dimensione delle violenze che attraversano il Myanmar. Il conflitto è iniziato dopo il colpo di Stato del febbraio 2021, quando le forze armate hanno rovesciato il governo civile. Da allora l’esercito combatte contro le formazioni filodemocratiche e numerosi gruppi armati etnici, che controllano porzioni del territorio nazionale.

La sentenza sui Rohingya e il rifiuto della giunta

I bombardamenti arrivano a pochi giorni da una pronuncia storica della Corte internazionale di giustizia. Il 19 novembre, nel procedimento avviato dal Gambia, la Corte ha stabilito che il Myanmar ha commesso un genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya durante le operazioni militari del 2017 nello Stato di Rakhine.

I giudici hanno riconosciuto la violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio, imponendo al Paese di adottare misure per prevenire ulteriori violazioni, indagare e perseguire i responsabili e garantire riparazioni alle vittime. La decisione è stata accolta dalle Nazioni Unite come un passaggio fondamentale per il riconoscimento delle responsabilità.

Le autorità militari hanno respinto la sentenza, contestando le modalità con cui è stata pronunciata e sostenendo che non rispecchi la realtà dei fatti. Il capo della giunta, Min Aung Hlaing, ha dichiarato che il Myanmar intraprenderà le azioni appropriate per un Paese responsabile, ma non si conformerà alle disposizioni che ritiene inadeguate.

Intanto, sul terreno, la guerra civile continua a colpire anche la popolazione. Gli ultimi raid, con vittime in diverse regioni e Stati del Paese, confermano quanto sia difficile garantire la sicurezza dei civili nelle aree coinvolte nei combattimenti.