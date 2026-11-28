Svolta politica in Israele, dove il premier uscente Benjamin Netanyahu ha fatto un passo indietro, cedendo la posizione di primo ministro al leader del cosiddetto Blocco del cambiamento Gadi Eisenkot, a patto di essere nominato vice. Una decisione, questa, presa per fronteggiare le minacce all’esistenza dello Stato ebraico.

«Siamo chiamati ad affrontare pericoli immediati che minacciano la nostra stessa esistenza. L’unico modo per farlo è unire tutte le parti che vedono Israele come lo stato-nazione del popolo ebraico. Raggiungeremo accordi sui temi all’ordine del giorno, inclusa la questione del reclutamento e lo studio della Torah, su cui troveremo intese con i nostri partner ultraortodossi. Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del paese, con un margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Per natura delle cose, devo guidare il governo di unità, o almeno essere il primo nella rotazione», ha scritto Netanyahu su X, una conferma della linea adottata fino a questo momento.

Poi, il cambio di rotta: «Ma di fronte all’enormità del pericolo esistenziale e alla possibilità che si formi un governo incapace di affrontare tale pericolo, la mia responsabilità come leader mi impone di mettere tutto da parte, incluso il principio del partito più grande, e di accettare che Gadi Eisenkot serva per primo come primo ministro, mentre io servirò all’inizio del mandato come primo ministro supplente».

Netanyahu ha anche invitato Eisenkot ad avviare una trattativa «vera, onesta e accelerata», in cui anche «dall’altra parte ci sia una disponibilità a compromessi e concessioni, per formare un governo di unità nazionale che respinga i pericoli e garantisca la sicurezza di Israele e il suo futuro».

Il leader del partito islamico Ra’am verso il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica

Una giornata densa di cambiamenti, quella in Israele, dato che questa sera è previsto il riconoscimento pubblico di Hamas come organizzazione terroristica da parte di Mansour Abbas, leader del partito islamico Ra’am. La dichiarazione dovrebbe avvenire durante un’intervista a Channel 12.

Questa ammissione rappresenterebbe uno dei passaggi richiesti per l’ingresso della formazione musulmana nel governo guidato da Gadi Eisenkot. Tra le altre condizioni, figurano anche il riconoscimento di Israele come Stato-nazione del popolo ebraico e l’accordo sul servizio militare o civile per tutti i cittadini.

Le dichiarazioni di Mansour, se saranno in linea con quanto anticipato dai media, potrebbero anche permettere di superare il veto di Avigdor Liberman, esponente dell’ala più oltranzista del Blocco del cambiamento, che ha affermato di essere contrario alla formazione di un governo sostenuto dai partiti arabi.

Il nodo della Cisgiordania: Eisenkot contro i coloni

Intanto, rimane alta la tensione tra il blocco di Bibi e quello del cambiamento per quanto riguarda la Cisgiordania e gli attacchi dei coloni ebraici contro insediamenti palestinesi.

«Condanno con la massima fermezza i rivoltosi violenti che fanno ciò che vogliono, danneggiano le forze di sicurezza e causano danni gravi e irreversibili allo Stato di Israele. Esorto le forze dell’ordine a consegnarli alla giustizia», ha scritto Eisenkot su X. «La routine di perdita del controllo e dell’anarchia in Giudea e Samaria in particolare, e nello Stato di Israele in generale, è pericolosa e deve finire. Faremo in modo che ciò accada nelle prossime settimane».