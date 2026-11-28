L’ambasciata russa a Roma ha invitato il governo italiano ad «aprire gli occhi» dopo gli attacchi ucraini in Libia. Una nota diramata ieri dallo staff dell’ambasciatore Alexei Paramonov dice: «Il fatto che le Forze armate ucraine usino il territorio di Stati vicini all’Italia per ampliare la zona delle operazioni contro la Russia dovrebbe far finalmente aprire gli occhi all’Italia, le cui autorità hanno fatto dell’orientamento filoucraino la linea prevalente».

E poi: «La Russia ha messo in guardia dai pericoli insiti nell’ammiccamento a Kiev. La natura aggressiva di questo regime e la sua disponibilità a commettere qualsiasi crimine pur di restare a galla lo spingono a trascinare il maggior numero possibile di Paesi nella guerra contro la Russia».

Zelensky protesta per i ritardi sui Patriot

Mentre languono i colloqui Mosca-Kiev, il presidente ucraino Volodymir Zelensky s’è ancora lamentato dei ritardi americani nella consegna di antimissile Patriot, che Washington deve fornire agli alleati in Medio Oriente contro l’Iran: «C’è carenza di missili intercettori. Gli Usa ritardano la consegna dei Patriot. Peccato che abbiano fatto del Medio Oriente la loro priorità, destinandovi maggiori aiuti».

Droni sulla Lettonia e raid nel Baltico

Lo spazio aereo della Lettonia è stato violato da un drone ignoto che «ha sorvolato brevemente il territorio lettone» spingendo la Nato a far decollare caccia intercettori su allarme oltre a un drone intercettore di Riga. L’intruso potrebbe essere stato russo o ucraino. Di certo gli ucraini hanno scatenato, proprio a ridosso del Baltico, un raid di droni sulla regione di Leningrado e la città di San Pietroburgo, dove sono stati abbattuti 45 ordigni ed è stato chiuso al traffico il ponte Ladoga, su cui erano appostate unità mobili d’antiaerea. I droni ucraini abbattuti ieri sulla Russia ammontavano a 318, mentre quelli russi lanciati sull’Ucraina erano 155.

Gli obiettivi colpiti e la mossa di Polonia e Turchia

I russi hanno colpito la ditta Termoplast di Letichev che produce droni, la Mpka-Ukraine di Zaporizhzhia, che produce elettronica e un centro logistico a Bila Cerkva, vicino Kiev, usato per stoccare propellenti per missili. Rbc Ukraine ha riportato che i russi avrebbero adottato, per la guida dei loro droni, il sistema di comunicazioni elettroniche cinese Ascent, allo stesso modo in cui gli ucraini utilizzano lo Starlink americano, con la differenza che Pechino probabilmente non lo limita. Gli ucraini hanno colpito una fabbrica di carburante per razzi a Tula. La Polonia ha avvertito l’Ucraina che non consentirà l’uso del suo territorio da parte di Kiev per attacchi a Paesi terzi.

Nel Donetsk occupato il controspionaggio russo Fsb ha sventato un attentato a un alto ufficiale russo che doveva essere attuato con tre droni Baba Yaga sulla base di informazioni sugli spostamenti dell’ufficiale forniti agli ucraini da una spia locale, una donna di 49 anni subito arrestata. Intanto, il vicepremier russo Aleksandr Novak ha rivelato che Russia e Turchia stanno valutando di riprendere le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero.