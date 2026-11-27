Nel mirino degli hacker l’azienda agricola Alpija di Tolmino, dove erano conservati salumi per un valore di circa 250.000 euro. Un tecnico ha trovato bloccato il sistema di refrigerazione e, al posto dei comandi, l’immagine del vicepremier con la scritta: «Dovete ringraziare zio Matteo».

Un attacco informatico ai frigoriferi di un’azienda agricola slovena ha messo a rischio una partita di salumi del valore di circa 250mila euro. Ma a rendere singolare l’episodio è stato soprattutto ciò che un tecnico si è trovato davanti quando ha provato a intervenire sul sistema: una fotografia di Matteo Salvini, accompagnata da un messaggio in italiano: «Dovete ringraziare zio Matteo».

La vicenda è avvenuta alla Salamerija Alpija, un impianto di lavorazione della carne che fa capo alla cooperativa agricola di Tolmino, in Slovenia. A raccontarla al portale sloveno 24ur.com è stato il direttore della cooperativa, Nikola Šavle. Gli hacker sono riusciti a intervenire da remoto sul sistema informatico che controlla gli impianti di refrigerazione, modificando le temperature impostate nelle celle.

‼️ Hackers set a freezer at a Slovenian salami plant to 100°C, then locked the technician out with a photo of Italian minister Matteo Salvini and the message "Thank Uncle Matteo."



A worker spotted it around midday. A shop fridge was at 20°C in place of 2-3°C.



Staff caught it… pic.twitter.com/NxQ30PNnYy — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 27, 2026

Le temperature modificate e i salumi a rischio

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando un dipendente ha notato un’anomalia: la temperatura impostata in una delle celle frigorifere era salita a 100 gradi. I controlli effettuati nel resto della struttura hanno permesso di individuare un’altra alterazione: in un frigorifero del punto vendita il valore era stato portato a 20 gradi, mentre avrebbe dovuto essere compreso tra 2 e 3 gradi.

Il personale ha così compreso che qualcosa non andava e ha avviato le verifiche. La merce conservata negli impianti, per un valore stimato di circa 250mila euro, è stata messa a rischio dalla manomissione. L’intervento tempestivo ha però evitato che i prodotti si deteriorassero: secondo quanto riferito dal direttore, le temperature non avevano ancora avuto il tempo di salire effettivamente.

Il tecnico trova la foto di Salvini: «Dovete ringraziare zio Matteo»

Quando il tecnico dell’assistenza ha cercato di accedere al sistema per ripristinare il funzionamento degli impianti, si è trovato davanti a un blocco. Al posto dei normali comandi è comparsa la fotografia di Salvini, con la frase in italiano «Dovete ringraziare zio Matteo».

Non è ancora chiaro chi abbia condotto l’attacco né perché sia stata scelta proprio l’immagine del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al momento nessuno ha rivendicato l’azione e la stessa azienda ha dichiarato di non sapere chi possa esserci dietro.

Gli impianti scollegati dalla rete

Per contenere il rischio, i sistemi di refrigerazione sono stati scollegati dalla rete e le temperature sono state impostate manualmente. La cooperativa ha inoltre deciso di introdurre controlli fisici periodici, così da verificare direttamente i valori degli impianti e non affidarsi soltanto al sistema digitale.

L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti. Secondo quanto riportato dalle testate che hanno ricostruito la vicenda, la polizia di Nova Gorica sta esaminando l’ipotesi di un accesso non autorizzato al sistema di gestione a distanza dei frigoriferi.

Il caso sloveno si inserisce in una serie di attacchi informatici che nelle ultime settimane hanno preso di mira gli impianti di refrigerazione di supermercati e attività commerciali in diversi Paesi europei. Questa volta, però, tra le conseguenze potenziali e il blocco del sistema è comparso anche un messaggio con il volto di un ministro italiano.