Dopo i Twitter Files, i Facebook Files, i Gates Files e persino gli scandalosi Epstein Files, la saga dei grandi segreti americani si arricchisce di un nuovo, esplosivo capitolo: gli Usaid Files. E questa volta la Casa Bianca, anziché limitarsi a smantellare l’agenzia fondata nel 1961 per gestire gli aiuti umanitari nel mondo, ha trasformato la homepage ufficiale dell’Usaid in un monumentale museo degli orrori burocratici: spariti i vecchi bandi per la beneficenza globale, al loro posto campeggia un pacchetto da 1,1 gigabyte compromettenti.

Migliaia di email, chat interne, memo e video che documentano come il braccio umanitario di Washington, sotto i democratici, si fosse trasformato in una centrale globale per manipolare l’informazione.

I file Usaid e il sistema di gestione dell’informazione

Il sistema era strutturato su tre direttrici precise. Primo: i canali diretti con i colossi tech (Meta, Google, YouTube) per segnalare post e account sgraditi da rimuovere o declassare negli algoritmi (de-promote). Secondo: le cautele legali, con gli avvocati interni che supplicavano i funzionari di non lasciare tracce scritte di pressioni sulle piattaforme. Terzo: la gestione interna e strategica e i piani per finanziare i cosiddetti «media indipendenti» all’estero. Sotto il comodo ombrello della «sicurezza elettorale» – ritenuta «sicura» solo quando le urne premiavano i candidati graditi – la macchina comunicativa dell’agenzia dettava la linea ben oltre i confini americani. La ragnatela dei file passa al setaccio un’intera mappa geopolitica classificata «a rischio»: dall’Europa dell’Est all’Eurasia, passando per Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina.

Ucraina, il laboratorio delle operazioni digitali

In questo grande gioco dell’influenza, l’Ucraina occupa il posto d’onore come teatro principale delle «operazioni di contrasto alla propaganda russa» e laboratorio di gestione delle prove digitali. I memo desecretati svelano un attivismo frenetico articolato sul foraggiamento di una fitta rete di partner locali incaricati di pattugliare l’ecosistema mediatico, sul filo diretto con la Silicon Valley per la raccolta di prove digitali (nelle email del marzo 2022, i funzionari discutono l’integrazione di un tasto «Ukraine Evidence» al momento dell’upload sui social, così da archiviare automaticamente foto e video del conflitto in un database protetto, prima che gli algoritmi li cancellassero) e sul sostegno ai media «allineati», che diventa l’architrave della resilienza democratica.

La pandemia e le accuse sui fact-checker

Anche la pandemia, durante gli anni di Biden, ha offerto il laboratorio perfetto per sperimentare l’ingegneria del consenso made in Usaid. Nei file spuntano lunghi seminari interni per addestrare i funzionari a combattere «l’altra epidemia»: qualsiasi narrazione che osasse mettere in dubbio l’ortodossia ufficiale su sicurezza ed efficacia dei vaccini, sui lockdown o sull’origine naturale del virus – la celebre favoletta del pangolino, difesa a spada tratta come dogma di fede e poi smentita perfino dall’Fbi. Elon Musk ha rilanciato un file in cui si ammette candidamente che lo scopo dei fact-checker finanziati è «smentire le informazioni in un modo che sia allineato con gli obiettivi dei partner governativi». Altro che verifica indipendente dei fatti: con la scusa di distribuire aiuti umanitari, si tessevano accordi per blindare il pensiero unico.

Le polemiche sui fondi e il caso CNews in Francia

La pubblicazione di questo archivio ha scatenato, manco a dirlo, la furia dell’establishment. Mentre la Casa Bianca denuncia una struttura ormai «weaponized» – strumentalizzata per finanziare reti di censura, sprechi e abusi – l’ex amministratrice Samantha Power grida allo scandalo e sfodera l’arma definitiva: il terrorismo psicologico travestito da statistica. Insieme con il deputato democratico Jamie Raskin, Power ha accusato Musk e Trump di aver «provocato 700.000 morti tagliando i fondi Usaid». Peccato che quella cifra sia una colossale bufala mediatica, contestata anche in sede parlamentare: il governo ha già ribadito che tutti i programmi salvavita sono stati regolarmente preservati. D’altronde, quella dei 700.000 morti è una pura proiezione matematica che ha trasformato dollari non spesi in cadaveri presunti: numeri fabbricati a tavolino, spacciati per scienza esatta e sbandierati come clave emotive per difendere rendite di posizione e sistemi clientelari.

Ma il vizio di zittire l’avversario in nome della democrazia non è un’esclusiva americana. Nella civilissima Francia, Reporters sans frontières (Rsf) ha appena chiesto all’autorità per le comunicazioni di sospendere per un mese CNews, la Fox News francese, del gruppo Canal+ controllato dal conservatore Vincent Bolloré. Il capo d’imputazione? Aver attentato al pluralismo perché oltre il due terzi del palinsesto ruotano attorno a temi molto urgenti in Francia come immigrazione, criminalità, fondamentalismo islamico e battaglie identitarie. Il cortocircuito logico è surreale: spegnere il segnale di un’emittente per decreto «a tutela del pluralismo». Insomma, che sia tramite i file segreti di Washington o le crociate moraliste di Parigi, il copione non cambia mai: per salvare la libertà di parola, i suoi sedicenti custodi pretendono prima di tutto di toglierla agli altri.