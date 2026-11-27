Un nuovo attacco hacker ha colpito gli Stati Uniti. Questa volta, nel mirino dei cybercriminali è finita Cloud One, la principale piattaforma di cloud computing dell’aviazione militare americana. L’intrusione è stata rilevata durante l’aggiornamento del sistema e la scoperta dell’infiltrazione ha portato a disservizi e interruzioni.

Secondo quanto riportato da Reuters, l’attacco al sistema potrebbe mettere a rischio una vasta quantità di dati sensibili e operativi sul personale e la logistica. Per il momento, la Us Air Force non ha commentato la vicenda, limitandosi ad affermare che l’aviazione «adotta costantemente misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità del dipartimento».

Ecco come gli hacker hanno violato la piattaforma dell’Air Force

Stando a quanto riferito da una delle fonti sentite da Reuters, gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità del software per arrivare al pannello di controllo, il livello da cui si governa l’intera infrastruttura digitale. Una sorta di telecomando universale, dunque, da cui si può mettere mano a tutto. Non è ancora chiaro se i cyberincursori siano riusciti a penetrate fin qui.

A seguito dell’attacco, il trasferimento delle applicazioni amministrative su Cloud One è stato sospeso, gli aggiornamenti dei programmi sono stati bloccati e ad alcuni utenti sono stati tolti i diritti di amministratore.

Cos’è Cloud One

Cloud One è stata inaugurata nel 2017, con l’obiettivo di fungere da sportello unico per le esigenze dell’Air Force. La piattaforma combina le risorse di Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet per alimentare decine di applicazioni diverse, comprese quelle che gestiscono dati e retribuzione del personale, logistica e manutenzione.

Ma ancora più vitale per la sicurezza nazionale statunitense sono il sistema di Comando e controllo in cloud dell’Air Force, che raccoglie dati radar per la difesa aerea e altre informazioni provenienti da tutto il Nord America, e il Sistema integrato di gestione delle munizioni da combattimento a livello di teatro operativo, che traccia le bombe e i missili presenti in oltre 200 basi dell’aeronautica militare statunitense in tutto il mondo.

La serie di cyberattacchi contro le infrastrutture americane

L’attacco all’Air Force è solo l’ultimo di una serie di sei incidenti tesi noti di recenti, ricordati da Reuters: due hanno coinvolto l’Fbi – uno dei quali ha coinvolto il National crime investigation center (Ncic) –, uno i dati del Pentagono, un altro la fuga di informazioni del personale del dipartimento della Sicurezza interna, poi il Tesoro e, infine, una violazione che ha riguardato almeno due agenzie di intelligence.

L’ultima è stata rivelata dal New York Times il 24 novembre, e ha coinvolto un sistema non classificato di analisi delle fonti aperte utilizzato dalla Cia e dall’ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale.

Qualche giorno prima, era finito nel mirino dei cybercriminali il sistema del dipartimento dell’Agricoltura che si occupa del pagamento degli agricoltori. Questa sequenza di attacchi è costato il posto al capo del cyber alla Casa Bianca, Sean Cairncross.