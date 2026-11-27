Mentre l’Ucraina continua a testare i limiti della pazienza dell’Occidente con l’attacco a navi russe a Bengasi, in Libia, l’Europa continua a dimenticarsi dell’altra parte in causa, con cui si deve obbligatoriamente trattare per raggiungere la pace: il presidente russo Vladimir Putin.

Una miopia, questa, che gli Stati Uniti di Donald Trump non hanno dimostrato. Il genero del leader di Washington, Jared Kushner, ha parlato dell’inquilino del Cremlino in una lunga intervista per il podcast MD Meets, in cui lo ha definito come un «grande uomo di politica».

Kushner: «Putin è una figura storica»

«Finora Putin ha mostrato moderazione; ha accettato di non usare armi nucleari, il che ovviamente è un fatto di grande importanza, e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione. È senza dubbio un grande uomo della politica, una figura storica», ha dichiarato Kushner. Una narrativa decisamente diversa rispetto a quella europea, che dal 2022 a questa parte lo ha dipinto come l’origine di tutti i mali.

L’Europa che ignora Putin si condanna all’irrilevanza

Certo, c’è che potrebbe dire che le dichiarazioni del genero di Trump sono sbilanciate troppo dall’altra parte, quindi cerchiamo di trovare una posizione di mezzo: che piaccia o meno, in una guerra che, ad oggi, non sembra poter finire con l’annientamento totale di una delle due parti, bisogna sedersi al tavolo con entrambi i Paesi coinvolti.

L’Europa da quattro anni ha tagliato i contatti con la Russia, come se la nazione più grande del mondo, sul fianco orientale della Nato, fosse qualcosa da poter ignorare per sempre. E infatti, l’unico risultato che Bruxelles ha ottenuto è stata l’esclusione dai tavoli delle trattative e un ulteriore ridimensionamento del suo ruolo sulla scena politica internazionale.