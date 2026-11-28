Mentre le trattative per raggiungere la pace in Ucraina sembrano essere di nuovo bloccate nella palude della diplomazia, le forze di Kiev continuano a pianificare operazioni per azzoppare la logistica russa. Alcune fonti militari hanno riferito che il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto ai comandanti di portare a termine la distruzione del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Crimea e la Federazione.

Le indiscrezioni sono state riportate dal Telegraph. «Il presidente vuole che venga demolito completamente», ha dichiarato una delle persone contattate dal quotidiano britannico, spiegando che sono in corso preparativi per nuovi attacchi.

Il ponte è un’arteria fondamentale per il rifornimento delle truppe russe nella penisola e nel sud dell’Ucraina. Lungo circa 19 chilometri, è stato costruito per celebrare l’annessione della Crimea nel 2014. Nel 2018, il presidente Vladimir Putin lo ha inaugurato personalmente, attraversandolo con un camion.

L’attacco del 18 novembre: droni e missili contro il ponte

Fin dall’inizio del conflitto, gli ucraini hanno tentato più volte di distruggerlo. L’ultimo attacco risale al 18 novembre. Droni e missili da crociera si sono abbattuti sulla struttura, provocando il crollo in acqua di una sezione della carreggiata a quattro corsie e del relativo arco di sostegno.

Il cedimento ha provocato una significativa limitazione della capacità della Russia di utilizzare il ponte per fornire supporto alle proprie truppe. Secondo l’intelligence ucraina, inoltre, anche la parte ferroviaria dell’infrastruttura sarebbe stata gravemente danneggiata dai missili Neptune.

Kiev si rivolge agli israeliani: in campo il sistema HiSKY

E proprio per l’attacco al ponte, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le forze armate ucraine avrebbero usato il sistema israeliano HiSKY. Stando a fonti citate dal quotidiano statunitense, esso sarebbe stato integrato in alcuni ordigni impiegati per colpire l’infrastruttura.

Kiev si è rivolta alla tecnologia di Tel Aviv perché sta cercando alternative a Starlink, il servizio satellitare di Elon Musk, a causa delle limitazioni alla velocità imposte al sistema nei territori occupati dalla Russia e alle conseguenti restrizioni alle operazioni militari, che rendono più difficile intercettare i droni Shahed.

HiSKY funziona anche nella Federazione, e infatti gli operatori di droni ucraini lo avrebbero utilizzato anche per individuare postazioni di lancio di missili balistici, ma richiede competenze tecniche più elevate e la presenza di specialisti durante le missioni.

Per questo, potrebbe essere riservato solo alle operazioni di particolare importanza e non anche alle attività quotidiane. Da sottolineare, inoltre, che molti droni prodotti in Ucraina sono configurati per funzionare con i servizi forniti da SpaceX e, per essere adattati ad altri sistemi di comunicazione, devono essere rispediti ai produttori.