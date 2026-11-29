Gli studenti serbi, freschi vincitori delle elezioni, hanno scelto Radomir Saicic come candidato alla presidenza per le votazioni previste il 27 dicembre. Professore di chimica e studioso di fama internazionale, membro dell’Accademia serba delle Scienze, Saicic si è schierato con la Lista Studentesca fin dal novembre del 2024 ed è stato tra i firmatari dell’atto di fondazione del gruppo di cittadini che ha dato vita al movimento.

Il neo candidato ha parlato subito ai giornalisti dicendo che la fede gli conferisce forza morale e l’obbligo di mantenere la parola, mentre la scienza e la vita gli hanno insegnato a cercare prove e ad assumersi le proprie responsabilità. Il candidato degli studenti, in un’accorata conferenza stampa, ha concluso dicendo che vuole ridare dignità al ruolo di presidente e che è subito pronto a scendere in campo.

Saicic, che ha 65 anni, è molto legato alla chiesa ortodossa, ha un profondo spirito nazionalista e non ha mai nascosto le sue simpatie per la Repubblica dei serbi di Bosnia e per la Russia, che molti ritengono ancora un alleato strategico. Il partito dell’ex presidente Aleksandar Vucic potrebbe non presentare un proprio candidato per protesta, cercando di boicottare l’elezione, anche se all’interno del partito vi sono opinioni divergenti sulla possibilità di sostenere un candidato indipendente o designare un nome di bandiera.

Gli studenti conquistano il controllo del Parlamento

A Belgrado ogni nuovo passo è comunque complicato per gli studenti che hanno impiegato cinque giorni per costituire l’Assemblea nazionale, il parlamento serbo, dove hanno preso il controllo di tutte le 11 delegazioni parlamentari permanenti presso le istituzioni internazionali. I deputati dell’opposizione di Serbia Unita, la formazione dell’ex presidente Vucic, hanno abbandonato l’aula per protesta e gli studenti hanno piazzato i loro rappresentanti in tutte le 20 commissioni, tranne 4 posti assegnati ai partiti delle minoranze nazionali.

Il 19 novembre i vincitori delle elezioni avevano eletto Aleksandar Cupic, professore associato all’Università di Belgrado, come nuovo presidente del Parlamento e con lui anche i 5 vicepresidenti ed il segretario generale, tutti della Lista Studentesca, che ha così occupato tutti i posti disponibili. Sul suo nome non era stata cercata nessuna convergenza e alla fine ha ottenuto 140 voti su 250 deputati, contro i 97 raccolti dal candidato di Vucic, che aveva accusato gli studenti di fare terrorismo rivoluzionario.

Cupic momentaneamente assume anche le funzioni di presidente ad interim della Serbia e dovrà convocare l’elezione presidenziale. Dalla vittoria della Lista Studentesca, è cominciata un’ondata di arresti di funzionari pubblici, agenti di polizia ed il proprietario di una banca privata, vicino all’ex presidente, accusato di sottrazione di denaro. Anche Dragan V. Vucicevic, direttore e proprietario della Tv filogovernativa Informer, è stato arrestato con l’accusa di aver creato panico e per ostruzione alla giustizia. Ma nonostante una continua propaganda la formazione del nuovo governo appare ancora molto complicata.

Il nodo della formazione del nuovo governo

Tecnicamente la Costituzione serba stabilisce che il governo debba essere eletto entro 90 giorni dalla costituzione dell’Assemblea nazionale e quindi il termine ultimo è il 15 febbraio 2027. Se entro tale data non ci sarà un governo la Costituzione prevede lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e la convocazione di nuove elezioni.

Ma se il 20 dicembre non ci sarà il nuovo governo non potrà essere approvato il bilancio e si passerà all’esercizio provvisorio che può durare 3 mesi, ma che paralizza lo stato. Per la formazione dell’esecutivo i nomi che si fanno restano ancora molti. Jovo Bakic, capogruppo parlamentare degli studenti, ha detto che il lavoro è appena cominciato e bisogna scegliere le persone giuste, mettendosi a disposizione.

Bakic è un sociologo dell’Università di Belgrado e rappresenta l’ala sinistra del movimento e per questo motivo il suo ruolo non sembra poter essere di primo piano, anche perché avversato dal candidato presidente Saicic. Ilija Srdanovic rimane il grande favorito per il ruolo di primo ministro, non solo per il successo alle elezioni, ma perché incarna la vera anima nazionalista del movimento al potere in Serbia che continua a vedere l’adesione all’Unione europea come non prioritaria.

Il rapporto con Bruxelles e il ruolo di Djokovic

La distanza con Bruxelles è una costante in quasi tutte le anime del movimento studentesco, così come l’idea che il Kosovo debba tornare ad essere parte integrante della Serbia, tema ricorrente anche nei discorsi di Saicic. L’ala sinistra più moderata e l’unica vagamente europeista, punta sullo storico e scrittore Dragan Popovic che potrebbe avere il ministero della Cultura, ma la spina dorsale della Lista Studentesca resta di stampo conservatore e probabilmente i ministeri chiave andranno a figure di questa area Riconducibile a questa corrente è anche il campione di tennis Novak Djokovic, che dovrebbe ottenere un ruolo di rilievo nel prossimo esecutivo, magari al ministero dello Sport.